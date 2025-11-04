Thứ Ba, 04/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Xây dựng môi trường số lành mạnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Tường Bách

04/11/2025, 10:47

Chiều ngày 3/11, tại Hội chợ Mùa Thu 2025, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Tổng Công ty VTC đồng chủ trì Lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.
Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty VTC, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đối tác tham gia ký kết.

Theo báo cáo tại buổi lễ, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chiến lược giúp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả và bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thúc đẩy sáng tạo nội dung, song hành với việc bảo hộ tài sản trí tuệ, bản quyền và quyền liên quan một cách minh bạch.

Với riêng ngành du lịch, nền tảng truyền thông số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, mang lại nhiều lợi ích cho du khách nói chung và giới trẻ nói riêng. Du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm đến du lịch có trách nhiệm, các hoạt động du lịch thân thiện với môi trường và văn hóa địa phương thông qua các nền tảng truyền thông số như website, ứng dụng du lịch, mạng xã hội…

Trong bối cảnh giới trẻ ngày nay sử dụng internet và các nền tảng truyền thông số một cách thường xuyên, với thời gian truy cập ngày càng cao, việc ứng dụng nền tảng truyền thông số được kỳ vọng là công cụ hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về du lịch có trách nhiệm.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc cộng hưởng sức mạnh giữa các đơn vị có chuyên môn và năng lực thực thi, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã xúc tiến hợp tác chiến lược với khối doanh nghiệp công nghệ, truyền thông cùng nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Sự hợp tác này hướng tới xây dựng khuôn khổ chiến lược với ba trọng tâm: bảo vệ bản quyền, quảng bá nội dung và phát triển điện ảnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tham dự buổi lễ.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong tham dự buổi lễ.

Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, chuỗi hợp tác đề ra mục tiêu chiến lược chung nhằm phát triển Văn hóa số Việt Nam một cách bền vững và minh bạch, thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2027, bao gồm:

Quảng bá Văn hóa, Du lịch Việt Nam trên nền tảng số: Xây dựng hệ thống kênh truyền thông đa ngôn ngữ, đa nền tảng, quảng bá tới thị trường tiềm năng. Tăng cường sự hiện diện và hiệu ứng lan tỏa của Du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế, hiện thực hóa Chiến lược Marketing Du lịch Quốc gia đến 2030;

Hỗ trợ tăng cường quản lý và thực thi bản quyền bằng công nghệ số: Ứng dụng các công nghệ tiên tiến (AI, Blockchain, mã hóa...) vào việc xây dựng chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, phát hiện vi phạm bản quyền, qua đó thiết lập một hệ thống quản lý quyền minh bạch và hiệu quả trên không gian số;

Thúc đẩy và quảng bá Thể thao Điện tử (Esports): Ứng dụng công nghệ truyền thông số để quảng bá rộng rãi Esports và phối hợp tham gia/tổ chức các sự kiện lớn (nhu việc Audition trở thành bộ môn thi đấu chính thức tại SEA Games 33), phát triển Esports thành ngành công nghiệp có quy mô lớn và nâng cao vị thế của Thể thao Điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Thúc đẩy sáng tạo bền vững và chuyên nghiệp: Cung cấp nền tảng kỹ thuật và hạ tầng phân phối ưu tiên để hỗ trợ tác giả sản xuất và quảng bá tác phẩm; tăng cường khả năng thương mại hóa và gia tăng thu nhập cho người sáng tạo nội dung;

Các đơn vị ký kết hợp tác tại buổi lễ.
Các đơn vị ký kết hợp tác tại buổi lễ.

Bảo vệ và phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia: Kết hợp cơ chế bảo hộ pháp lý của các đơn vị nhà nước cùng tiềm lực sản xuất, phân phối và quảng bá đa nền tảng nhằm đẩy mạnh các giá trị văn hóa quốc gia, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh để đảm bảo sự phát triển bền vững của văn hóa số Việt Nam;

Tăng cường đào tạo ứng dụng số: Liên kết đào tạo chuyên sâu các chương trình có cấp chứng nhận về AI, Quản trị, Tài chính... nhằm nâng cao năng lực nhân sự và hỗ trợ trực tiếp việc phát triển sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái số.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược lần này ghi nhận 18 thỏa thuận giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các thỏa thuận đáng chú ý gồm: giữa Trung tâm Truyền thông số VTC và Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam); giữa Trung tâm Truyền thông số VTC và Câu lạc bộ Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam; giữa Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam và TikTok Việt Nam...

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Đánh thức tiềm năng di sản

17:16, 01/11/2025

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Đánh thức tiềm năng di sản

“Săn” tour ưu đãi tại Hội chợ Mùa Thu 2025

10:49, 28/10/2025

“Săn” tour ưu đãi tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Hà Nội: Ngành du lịch tăng cường đổi mới sản phẩm để tăng tốc cuối năm

09:49, 28/10/2025

Hà Nội: Ngành du lịch tăng cường đổi mới sản phẩm để tăng tốc cuối năm

Từ khóa:

Chiến lược Marketing Du lịch Quốc gia công nghệ truyền thông số du lịch du lịch có trách nhiệm Thứ trưởng Hồ An Phong Vneconomy

Đọc thêm

Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

Ngành du lịch tăng tốc thu hút khách quốc tế

Theo số liệu thống kê, Việt Nam đón hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 9. Dù vẫn tăng 20% so với cùng kỳ năm 2024, đà sụt giảm theo tháng cho thấy ngành du lịch cần tăng tốc trong mùa cao điểm cuối năm...

Việt Nam xây dựng mô hình du lịch carbon thấp

Việt Nam xây dựng mô hình du lịch carbon thấp

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động rõ nét đến hệ sinh thái du lịch, câu chuyện phát triển du lịch xanh, du lịch carbon thấp, không còn là khẩu hiệu, mà trở thành đòi hỏi cấp bách đối với mọi điểm đến…

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10/2025

Du lịch TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 10/2025

TP.Hồ Chí Minh từ lâu đã hấp dẫn du khách bởi hệ thống di tích lịch sử và đời sống nghệ thuật đặc sắc. Đây là lợi thế để thành phố phát triển chuỗi sự kiện văn hoá, lễ hội quanh năm – hướng đi được xem là “chìa khóa” kích cầu du lịch…

Thanh Hóa quy hoạch Khu sinh thái hồ Khe Lau tại Nghi Sơn

Thanh Hóa quy hoạch Khu sinh thái hồ Khe Lau tại Nghi Sơn

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu sinh thái hồ Khe Lau (ST-05), thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn...

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Đánh thức tiềm năng di sản

Côn Sơn - Kiếp Bạc: Đánh thức tiềm năng di sản

Sau khi được UNESCO chính thức công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào tháng 7/2025, quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Chí Linh, Thành phố Hải Phòng) đang đón làn sóng phát triển mới, khi hơn 320.000 lượt du khách đã tìm về trong mùa lễ hội năm nay...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

eMagazine

Từ dấu mốc nâng hạng đến tương lai 2030

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Dân sinh

[Video]: Người dân Huế tiếp tục phải đối mặt với mưa lũ lớn

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Thế giới

Nền kinh tế toàn cầu năm 2026 qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

SHS ra mắt bộ đôi nền tảng giao dịch thế hệ mới SHS Smart

Chứng khoán

2

Thanh Hoá: Hàng loạt tiệm vàng trên phố Lê Hoàn bất ngờ đóng cửa nhiều ngày qua

Thị trường

3

Bộ Nội vụ đề xuất chính sách tiền lương phù hợp khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Dân sinh

4

Dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đề xuất nâng mức giá trị tài sản phải kê khai

Dân sinh

5

Dự báo "sóng thần" năm 2026, VN-Index có thể đạt 2.200 điểm?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy