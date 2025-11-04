Xây dựng môi trường số lành mạnh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chiều ngày 3/11, tại Hội chợ Mùa Thu 2025, Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Tổng Công ty VTC đồng chủ trì Lễ ký kết hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch…
Tham dự buổi lễ có ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty VTC, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đối tác tham gia ký kết.
Theo báo cáo tại buổi lễ, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội chiến lược giúp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam vươn tầm quốc tế. Tuy nhiên, để triển khai hiệu quả và bền vững, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thúc đẩy sáng tạo nội dung, song hành với việc bảo hộ tài sản trí tuệ, bản quyền và quyền liên quan một cách minh bạch.
Với riêng ngành du lịch, nền tảng truyền thông số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch có trách nhiệm, mang lại nhiều lợi ích cho du khách nói chung và giới trẻ nói riêng. Du khách có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin về các điểm đến du lịch có trách nhiệm, các hoạt động du lịch thân thiện với môi trường và văn hóa địa phương thông qua các nền tảng truyền thông số như website, ứng dụng du lịch, mạng xã hội…
Trong bối cảnh giới trẻ ngày nay sử dụng internet và các nền tảng truyền thông số một cách thường xuyên, với thời gian truy cập ngày càng cao, việc ứng dụng nền tảng truyền thông số được kỳ vọng là công cụ hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cho giới trẻ về du lịch có trách nhiệm.
Nhận thấy tầm quan trọng của việc cộng hưởng sức mạnh giữa các đơn vị có chuyên môn và năng lực thực thi, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã xúc tiến hợp tác chiến lược với khối doanh nghiệp công nghệ, truyền thông cùng nhiều tổ chức uy tín trong và ngoài nước. Sự hợp tác này hướng tới xây dựng khuôn khổ chiến lược với ba trọng tâm: bảo vệ bản quyền, quảng bá nội dung và phát triển điện ảnh.
Trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết, chuỗi hợp tác đề ra mục tiêu chiến lược chung nhằm phát triển Văn hóa số Việt Nam một cách bền vững và minh bạch, thông qua các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2025 – 2027, bao gồm:
Quảng bá Văn hóa, Du lịch Việt Nam trên nền tảng số: Xây dựng hệ thống kênh truyền thông đa ngôn ngữ, đa nền tảng, quảng bá tới thị trường tiềm năng. Tăng cường sự hiện diện và hiệu ứng lan tỏa của Du lịch Việt Nam trong nước và quốc tế, hiện thực hóa Chiến lược Marketing Du lịch Quốc gia đến 2030;
Hỗ trợ tăng cường quản lý và thực thi bản quyền bằng công nghệ số: Ứng dụng các công nghệ tiên tiến (AI, Blockchain, mã hóa...) vào việc xây dựng chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý giám sát, phát hiện vi phạm bản quyền, qua đó thiết lập một hệ thống quản lý quyền minh bạch và hiệu quả trên không gian số;
Thúc đẩy và quảng bá Thể thao Điện tử (Esports): Ứng dụng công nghệ truyền thông số để quảng bá rộng rãi Esports và phối hợp tham gia/tổ chức các sự kiện lớn (nhu việc Audition trở thành bộ môn thi đấu chính thức tại SEA Games 33), phát triển Esports thành ngành công nghiệp có quy mô lớn và nâng cao vị thế của Thể thao Điện tử Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Thúc đẩy sáng tạo bền vững và chuyên nghiệp: Cung cấp nền tảng kỹ thuật và hạ tầng phân phối ưu tiên để hỗ trợ tác giả sản xuất và quảng bá tác phẩm; tăng cường khả năng thương mại hóa và gia tăng thu nhập cho người sáng tạo nội dung;
Bảo vệ và phát triển công nghiệp văn hóa quốc gia: Kết hợp cơ chế bảo hộ pháp lý của các đơn vị nhà nước cùng tiềm lực sản xuất, phân phối và quảng bá đa nền tảng nhằm đẩy mạnh các giá trị văn hóa quốc gia, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh để đảm bảo sự phát triển bền vững của văn hóa số Việt Nam;
Tăng cường đào tạo ứng dụng số: Liên kết đào tạo chuyên sâu các chương trình có cấp chứng nhận về AI, Quản trị, Tài chính... nhằm nâng cao năng lực nhân sự và hỗ trợ trực tiếp việc phát triển sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái số.
Lễ ký kết hợp tác chiến lược lần này ghi nhận 18 thỏa thuận giữa các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các thỏa thuận đáng chú ý gồm: giữa Trung tâm Truyền thông số VTC và Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam); giữa Trung tâm Truyền thông số VTC và Câu lạc bộ Liên minh sáng tạo nội dung số Việt Nam; giữa Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam và TikTok Việt Nam...
