Nghệ An: 21 thủ tục hành chính mới, mở “cửa thông thoáng” cho doanh nghiệp

Nghệ An đang đẩy mạnh cải cách hành chính với việc công bố 21 thủ tục mới trong lĩnh vực doanh nghiệp. Người dân và doanh nghiệp giờ đây có thể nộp hồ sơ trực tuyến toàn trình, rút ngắn thời gian giải quyết chỉ còn 2 ngày làm việc.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc công bố 21 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh cũng phê duyệt quy trình nội bộ và quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Đây là động thái cụ thể hóa quyết tâm của Nghệ An trong việc tinh gọn bộ máy hành chính, hiện đại hóa quy trình xử lý hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Trong tổng số 21 thủ tục được công bố, có 18 thủ tục thuộc cấp tỉnh. Nội dung bao gồm: đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên hoặc hai thành viên trở lên), công ty cổ phần; đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật; điều chỉnh vốn điều lệ, phần vốn góp; thay đổi thành viên công ty; chuyển nhượng chủ doanh nghiệp tư nhân; thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, nội dung đăng ký thuế; đăng ký hoặc thay đổi hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng quy định rõ các thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, như chuyển công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại; chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Các thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hiệu đính thông tin doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia cũng được thực hiện thống nhất, thuận tiện hơn.

Ngày 28/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đến kiểm tra việc vận hành và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Quỳnh Sơn

Ba thủ tục hành chính cấp xã được công bố gồm: đăng ký thành lập hộ kinh doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh và cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Theo quy định mới, thời gian giải quyết hồ sơ cho tất cả các thủ tục hành chính nói trên chỉ còn 2 ngày làm việc. Người dân và doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (đối với thủ tục cấp tỉnh), hoặc tại bộ phận một cửa UBND cấp xã (đối với thủ tục cấp xã).

Ngoài ra, hồ sơ cũng có thể gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến toàn trình qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ địa chỉ https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia http://dichvucong.gov.vn.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thiết lập quy trình nội bộ và quy trình điện tử trong giải quyết các thủ tục này trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Hiện nay, Nghệ An có gần 17.500 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và ổn định kinh tế – xã hội của địa phương. Các doanh nghiệp tạo việc làm cho hơn 400.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 7,1 triệu đồng mỗi tháng, đóng góp hơn 60% tổng thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội cao, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong các đợt bão số 5 và số 10 vừa qua.

Tại chương trình gặp mặt doanh nhân mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định, Nghệ An luôn kiên định phương châm “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, xem thành công của doanh nghiệp là thành công chung của tỉnh.

Thời gian qua, Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ: đẩy mạnh truyền thông chính sách theo hướng “dễ hiểu, dễ thực hiện”, hỗ trợ pháp lý, tháo gỡ vướng mắc và tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp.