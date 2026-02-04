Gia Lai mời gọi đầu tư loạt dự án năng lượng xanh với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa mời gọi các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư 12 dự án điện gió, điện mặt trời, tổng công suất trên 700 MW, vốn đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió xã Trang với tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng tại xã KDang.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh cũng ký ban hành quyết định phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm- Bitexco- TôNa với tổng số vốn đầu tư hơn 198 tỷ đồng tại xã Uar.

Quyết định giao Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định liên quan.

Trước đó, tỉnh này cũng đã ban hành thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện loạt dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn.

Đó là các dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong với tổng vốn gần 3.765 tỉ đồng, triển khai tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong; Nhà máy điện gió Xã Trang- giai đoạn 2, vốn đầu tư 3.350 tỉ đồng, tại xã KDang; Nhà máy điện gió Xã Trang, giai đoạn 2, vốn 3.350 tỉ đồng, tại xã Kdang; Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3, vốn 1.720 tỉ đồng, tại xã Ia Le; Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4, vốn 1.645 tỉ đồng, tại xã Ia Le.

Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai, vốn đầu tư 1.586 tỉ đồng, tại xã Đăk Pơ; Nhà máy điện gió Ia Ko 2, vốn hơn 1.400 tỉ đồng, tại xã Ia Ko; Nhà máy điện gió Ia Ko 1, vốn 1.562 tỉ đồng, triển khai tại các xã Ia Ko, Chư Pưh và Ia Le.

Bên cạnh các dự án nhà máy điện gió, tỉnh Gia Lai cũng mời gọi nhà đầu tư các dự án điện mặt trời như: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, vốn đầu tư 836 tỉ đồng, tại xã Ia Le; Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A (kết hợp hệ thống pin lưu trữ), vốn hơn 830 tỉ đồng; Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2, vốn 1.545 tỉ đồng, tại xã Ia Le. Tổng cộng các dự án này có công suất lắp đặt trên 700 MW với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng.

Việc UBND tỉnh kêu gọi đầu tư các dự án nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.