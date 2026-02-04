Thứ Sáu, 06/02/2026

Trang chủ Công nghiệp

Gia Lai mời gọi đầu tư loạt dự án năng lượng xanh với tổng vốn hơn 22.000 tỷ đồng

Hoàng Anh

04/02/2026, 17:44

Mục tiêu nhằm cung cấp nguồn điện xanh sạch, năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng...

Gia Lai mời gọi các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư loạt dự án điện gió, điện mặt trời. Ảnh minh họa
Gia Lai mời gọi các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư loạt dự án điện gió, điện mặt trời. Ảnh minh họa

UBND tỉnh Gia Lai vừa mời gọi các doanh nghiệp quan tâm, đầu tư 12 dự án điện gió, điện mặt trời, tổng công suất trên 700 MW, vốn đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện gió xã Trang với tổng vốn đầu tư hơn 3.408 tỷ đồng tại xã KDang.

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh cũng ký ban hành quyết định phê duyệt Hồ sơ mời quan tâm dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rsươm- Bitexco- TôNa với tổng số vốn đầu tư hơn 198 tỷ đồng tại xã Uar.

Quyết định giao Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các thủ tục theo quy định Luật Đấu thầu năm 2023 và các quy định liên quan.

Trước đó, tỉnh này cũng đã ban hành thông báo mời gọi các nhà đầu tư quan tâm, đăng ký thực hiện loạt dự án điện gió và điện mặt trời trên địa bàn.

Đó là các dự án Nhà máy điện gió Bờ Ngoong với tổng vốn gần 3.765 tỉ đồng, triển khai tại xã Ia Băng và xã Bờ Ngoong; Nhà máy điện gió Xã Trang- giai đoạn 2, vốn đầu tư 3.350 tỉ đồng, tại xã KDang; Nhà máy điện gió Xã Trang, giai đoạn 2, vốn 3.350 tỉ đồng, tại xã Kdang; Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3, vốn 1.720 tỉ đồng, tại xã Ia Le; Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4, vốn 1.645 tỉ đồng, tại xã Ia Le.

Nhà máy điện gió An Thành Gia Lai, vốn đầu tư 1.586 tỉ đồng, tại xã Đăk Pơ; Nhà máy điện gió Ia Ko 2, vốn hơn 1.400 tỉ đồng, tại xã Ia Ko; Nhà máy điện gió Ia Ko 1, vốn 1.562 tỉ đồng, triển khai tại các xã Ia Ko, Chư Pưh và Ia Le.

Bên cạnh các dự án nhà máy điện gió, tỉnh Gia Lai cũng mời gọi nhà đầu tư các dự án điện mặt trời như: Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, vốn đầu tư 836 tỉ đồng, tại xã Ia Le; Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1A (kết hợp hệ thống pin lưu trữ), vốn hơn 830 tỉ đồng; Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 2, vốn 1.545 tỉ đồng, tại xã Ia Le. Tổng cộng các dự án này có công suất lắp đặt trên 700 MW với tổng mức đầu tư khoảng 22.300 tỉ đồng.

Việc UBND tỉnh kêu gọi đầu tư các dự án nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

an ninh năng lượng các dự án điện gió ở Việt Nam đầu tư năng lượng tái tạo Điện gió điện mặt trời dự án điện gió Gia Lai dự án điện mặt trời Gia Lai Gia Lai Kinh tế xanh năng lượng tái tạo Việt Nam năng lượng xanh thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo tiềm năng điện gió ở Việt Nam UBND tỉnh Gia Lai

Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay trong tháng đầu năm 2026

Sản xuất công nghiệp bứt phá ngay trong tháng đầu năm 2026

Nhờ đơn hàng cải thiện và số ngày làm việc nhiều hơn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2026 ước tăng mạnh 21,5% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo bứt phá với mức tăng 23,6%, dẫn dắt đà tăng trưởng tại tất cả địa phương và tạo động lực khởi sắc cho toàn ngành ngay từ đầu năm…

EU đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược

EU đẩy nhanh xây dựng kho dự trữ khoáng sản chiến lược

Italy, Pháp và Đức đang dẫn dắt quá trình triển khai kế hoạch RESourceEU nhằm giảm phụ thuộc của EU vào Trung Quốc đối với các loại khoáng sản quan trọng...

Việt Nam và Hoa Kỳ định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định

Việt Nam và Hoa Kỳ định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định

Buổi tọa đàm giữa Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Nhóm doanh nghiệp Hoa Kỳ trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp và hàng không thuộc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) nhằm định hình khuôn khổ hợp tác kinh tế - thương mại ổn định; đồng thời thúc đẩy đầu tư trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, công nghệ cao, hàng không…

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Việt Nam - Hoa Kỳ thúc đẩy hợp tác năng lượng và phát triển điện khí

Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đã làm việc với lãnh đạo AES Corporation và GE Vernova nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng. Hai bên tập trung trao đổi về phát triển điện khí LNG, cung ứng thiết bị công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Cuộc trao đổi cũng góp phần thắt chặt quan hệ kinh tế và hỗ trợ đàm phán thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ…

Kinh tế tháng 1/2026 tăng tốc, TP. Hồ Chí Minh hướng tới tăng trưởng 2 con số

Kinh tế tháng 1/2026 tăng tốc, TP. Hồ Chí Minh hướng tới tăng trưởng 2 con số

Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tháng 1/2026 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, với bán lẻ và dịch vụ tăng 16,4%, sản xuất công nghiệp tăng gần 30% so với cùng kỳ... Trên nền tảng đó, Thành phố quyết tâm tăng tốc ngay từ quý 1 để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% năm 2026…

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Thế giới

Những chủ nợ lớn nhất của Chính phủ Mỹ năm 2025, Nhật Bản và Anh dẫn đầu

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

eMagazine

Công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

eMagazine

“Khu đô thị 5 phút” Green Skyline giữa tâm điểm Đông Bắc TP.HCM

1

Ninh Bình đẩy mạnh thu hút dòng vốn FDI từ Singapore

Đầu tư

2

Ngành Xây dựng được giao hơn 130.000 tỷ đồng vốn đầu tư năm 2026

Bất động sản

3

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tháng 1 khởi sắc

Thị trường

4

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch”?

Doanh nghiệp

5

Tháng 1/2026: Doanh nghiệp gia nhập thị trường tăng, quy mô vốn nhỏ lại

Đầu tư

Askonomy AI

...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy