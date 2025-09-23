Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

Gia Huy

23/09/2025, 06:28

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cũng như các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A đúng kế hoạch vào cuối năm 2025...

Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An.
Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Nghệ An.

Ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc để bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung, giải quyết đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, tổng kinh phí được cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A là 1.275 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6/2025, số tiền đã được phê duyệt là hơn 677,85 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho người dân hơn 667,15 tỷ đồng, còn 10,7 tỷ đồng chưa thực hiện được chuyển sang các xã, phường mới tiếp tục chi trả.

Tính đến nay, vẫn còn hơn 597,14 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong số này có 319,171 tỷ đồng dự kiến sẽ cấp lại cho các xã, phường mới. Tổng nhu cầu kinh phí cần thiết để tiếp tục chi trả hiện khoảng 329,87 tỷ đồng.

Thực tế triển khai tại các xã, phường cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp vẫn tồn đọng.

Tại buổi làm việc, các địa phương cũng đã có kiến nghị cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Các địa phương đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính Nghệ An xem xét, hướng dẫn và cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm cả phần chậm chi trả.

Lãnh đạo các ngành liên quan cũng trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là liên quan đến các thủ tục đất đai; việc khởi kiện hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại; việc cấp kinh phí.  

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch vào cuối năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, vì vậy các địa phương cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đề nghị các xã khẩn trương thành lập tổ rà soát toàn bộ đơn thư trước ngày 10/10 để xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trước ngày 30/10/2025.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan cần quan tâm trả lời cụ thể các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

08:38, 18/09/2025

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

Diễn biến mới nhất về dự án hơn 52 triệu USD tại Nghệ An

13:19, 18/09/2025

Diễn biến mới nhất về dự án hơn 52 triệu USD tại Nghệ An

Nghệ An thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025

06:00, 05/09/2025

Nghệ An thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025

Từ khóa:

đầu tư Mở rộng Quốc lộ 1A nghệ an Quốc lộ 1A

Đọc thêm

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

Việt Nam trước thềm hình thành IFC: Bài học từ Singapore và kinh nghiệm toàn cầu

Trong bối cảnh Việt Nam cơ bản hoàn thiện khoảng 70% khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế, các chuyên gia nhấn mạnh vấn đề quan trọng là làm thế nào để sao chép mô hình quốc tế nhưng vẫn chọn lọc và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh, điều kiện trong nước…

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

TP.HCM đang chuẩn bị cho một bước phát triển căn bản trong hệ thống giao thông công cộng, đó là khởi công đồng loạt 9 tuyến metro vào năm 2027, với tổng vốn đầu tư sơ bộ lên đến khoảng 44 tỷ USD...

Hải Phòng sắp đầu tư dự án nhiệt điện LNG 4.800MW

Hải Phòng sắp đầu tư dự án nhiệt điện LNG 4.800MW

Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo là nhà đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG tại Hải Phòng tổng mức đầu tư hơn 178.000 tỷ đồng…

TP.Hồ Chí Minh: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để cán đích tăng trưởng 8,5%

TP.Hồ Chí Minh: Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để cán đích tăng trưởng 8,5%

Đến gần cuối quý 3/2025, việc giải ngân vốn đầu tư công của TP.Hồ Chí Minh vẫn chưa đạt kỳ vọng, ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng 8,5% đã đề ra. Tỷ lệ giải ngân chỉ tăng vỏn vẹn 0,3% trong hai tháng, từ 43% vào cuối tháng 6 lên 43,3% vào cuối tháng 8. Tình hình này được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh đánh giá là "thiếu bền vững và thiếu căn cơ"...

3 tiên phong và 3 thách thức cho vùng động lực Đồng bằng sông Hồng

3 tiên phong và 3 thách thức cho vùng động lực Đồng bằng sông Hồng

Đồng bằng sông Hồng giữ vai trò cực tăng trưởng chiến lược của cả nước và sẽ “ba tiên phong” để cụ thể hóa các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, tạo động lực mới, đột phá cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Kinh tế số

2

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

Đầu tư

3

Giảm liên tiếp 5 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP

Kinh tế số

5

Tiền trong nước bắt đáy, gom hết hàng của khối ngoại bán ra

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy