Nghệ An đẩy nhanh tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương cũng như các ban ngành liên quan giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm giải phóng mặt bằng để mở rộng Quốc lộ 1A đúng kế hoạch vào cuối năm 2025...

Ngày 22/9, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc để bàn phương án tháo gỡ các tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong giải quyết đơn thư khiếu nại, phê duyệt phương án bồi thường, đẩy nhanh tiến độ chi trả và giải ngân kinh phí bổ sung, giải quyết đơn thư các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, tổng kinh phí được cấp cho công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A là 1.275 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6/2025, số tiền đã được phê duyệt là hơn 677,85 tỷ đồng, trong đó đã chi trả cho người dân hơn 667,15 tỷ đồng, còn 10,7 tỷ đồng chưa thực hiện được chuyển sang các xã, phường mới tiếp tục chi trả.

Tính đến nay, vẫn còn hơn 597,14 tỷ đồng chưa giải ngân. Trong số này có 319,171 tỷ đồng dự kiến sẽ cấp lại cho các xã, phường mới. Tổng nhu cầu kinh phí cần thiết để tiếp tục chi trả hiện khoảng 329,87 tỷ đồng.

Thực tế triển khai tại các xã, phường cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiều vụ việc khiếu nại, tranh chấp vẫn tồn đọng.

Tại buổi làm việc, các địa phương cũng đã có kiến nghị cụ thể để tháo gỡ khó khăn. Các địa phương đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính Nghệ An xem xét, hướng dẫn và cấp kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng, bao gồm cả phần chậm chi trả.

Lãnh đạo các ngành liên quan cũng trao đổi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhất là liên quan đến các thủ tục đất đai; việc khởi kiện hành chính; đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại; việc cấp kinh phí.

Ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, giải quyết dứt điểm các tồn đọng, bảo đảm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đúng kế hoạch vào cuối năm 2025.

Lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, vì vậy các địa phương cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đề nghị các xã khẩn trương thành lập tổ rà soát toàn bộ đơn thư trước ngày 10/10 để xin ý kiến Ban Chỉ đạo tỉnh, đồng thời tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trước ngày 30/10/2025.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan cần quan tâm trả lời cụ thể các khó khăn, vướng mắc cho các xã, phường.