GRDP Hà Nội 2025 tăng trưởng khoảng 8,5%, thu ngân sách đạt mức cao nhất lịch sử

Minh Kiệt

16/12/2025, 16:32

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết kinh tế Thủ đô năm 2025 duy trì đà phục hồi tích cực, với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả cao trong bối cảnh còn nhiều khó khăn…

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Diễn đàn.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Diễn đàn.

Ngày 16/12, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số”.

Phát biểu tại phiên tọa đàm của Diễn đàn cấp cao, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết tốc độ tăng trưởng GRDP của Thủ đô năm 2025 ước đạt khoảng 8,5%. Đây là mức tăng trưởng cao so với năm trước, đặc biệt trong bối cảnh năm 2025 tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình kinh tế trong nước và quốc tế.

Cùng với tăng trưởng kinh tế, các chỉ tiêu vĩ mô khác của Hà Nội cũng ghi nhận kết quả tích cực. Theo Chủ tịch UBND thành phố, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến nay ước đạt khoảng 650 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này phản ánh nỗ lực lớn của thành phố trong việc phục hồi sản xuất kinh doanh, mở rộng cơ sở thu và cải thiện hiệu quả quản lý ngân sách.

Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu trực tuyến tại 34 điểm cầu trên cả nước. 
Diễn đàn cấp cao Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 1.000 đại biểu trực tuyến tại 34 điểm cầu trên cả nước. 

Bên cạnh đó, công tác giải ngân, đặc biệt là giải ngân vốn đầu tư công, được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô trong năm 2025. Nhiều dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị và các công trình trọng điểm được tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa đối với các ngành, lĩnh vực kinh tế khác không chỉ với Thủ đô mà các tỉnh thành phố lân cận.

Khẳng định trong những tháng cuối năm, thành phố tiếp tục tập trung nguồn lực cho các ngành dịch vụ, trong đó du lịch được xác định là điểm sáng, Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết năm 2025, tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt trên 33 triệu lượt, trong đó có khoảng 7–8 triệu lượt khách quốc tế. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét của ngành du lịch, đồng thời góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của kinh tế Thủ đô.

Các báo cáo tham luận chính của Diễn đàn đã tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng, có tính nền tảng và cốt lõi của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới.
Các báo cáo tham luận chính của Diễn đàn đã tổng hợp và phân tích những thông tin quan trọng, có tính nền tảng và cốt lõi của kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2025 trong mối tương quan với bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới.

Theo lãnh đạo Thành phố Hà Nội, một trong những yếu tố tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phát triển của Hà Nội thời gian qua là việc Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có các cơ chế, chính sách dành riêng cho Thủ đô.

Đáng chú ý, Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo ra khuôn khổ pháp lý mới, giúp thành phố có thêm dư địa khai thông nguồn lực cho đầu tư và phát triển.

“Nghị quyết này tập trung tháo gỡ các rào cản vốn được xem là điểm nghẽn trong quá trình triển khai các dự án mang tính động lực, như công tác quy hoạch, giao đất, cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng và tổ chức thực hiện dự án”, Chủ tịch UBND Hà Nội nói.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, các nhóm chính sách này sẽ giúp thành phố chủ động hơn trong việc chuẩn bị và triển khai các dự án lớn, trong đó có nhiều dự án dự kiến khởi công trong dịp 19/12, với quy mô đầu tư rất lớn, có những dự án lên tới cả triệu tỷ đồng.

Lãnh đạo thành phố bày tỏ tin tưởng rằng việc triển khai đồng bộ các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, sẽ tạo xung lực mới cho phát triển kinh tế Thủ đô. Trên cơ sở đó, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung chỉnh trang, tái thiết các khu đô thị hiện hữu, qua đó lan tỏa động lực tăng trưởng sang các địa phương lân cận và các lĩnh vực kinh tế khác.

Với những nền tảng và động lực đang được củng cố, Hà Nội đặt mục tiêu tạo đà cho giai đoạn phát triển mới với tốc độ tăng trưởng cao hơn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ để triển khai hiệu quả các dự án, công trình quan trọng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian tới.

Từ khóa:

đầu tư Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025 GRDP Hà Nội Hà Nội kinh tế

Chủ đề:

Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)

1

Giá mua, bán vàng nhẫn giảm 4 lần trong 1 ngày

Tài chính

2

Nhiều sàn thương mại điện tử điều chỉnh tăng phí trước mùa mua sắm cao điểm

Kinh tế số

3

Dòng tiền đột ngột bùng nổ, cổ phiếu ào ạt đảo chiều tăng

Chứng khoán

4

Cần số hóa và liên thông dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý nhà ở xã hội

Bất động sản

5

Bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam

Dân sinh

