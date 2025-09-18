Diễn biến mới nhất về dự án hơn 52 triệu USD tại Nghệ An

Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thông qua chủ trương thu hồi gần 182 ha đất tại Hưng Nguyên để thực hiện dự án VSIP 3 với tổng vốn hơn 52 triệu USD. Đây được xem là bước mở đường cho một khu công nghiệp mới, nối tiếp thành công của hai dự án VSIP trước đó nhằm tạo thêm động lực thu hút đầu tư nước ngoài vào địa phương...

Việc thông qua chủ trương thu hồi đất để triển khai VSIP 3 tại Hưng Nguyên là một trong 14 dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Kỳ họp thứ 32. Dự án được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Nghệ An như một trung tâm công nghiệp mới nổi của miền Trung, đồng thời mở rộng quỹ đất công nghiệp, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và thu hút các nhà đầu tư quốc tế.

VSIP (Vietnam – Singapore Industrial Park) là liên doanh giữa Becamex IDC (Việt Nam) và Sembcorp Development (Singapore), được biết đến với mô hình khu công nghiệp gắn với phát triển đô thị và dịch vụ hiện đại. Tại Nghệ An, thương hiệu này đã khẳng định vị thế với hai dự án quy mô lớn: VSIP Nghệ An 1 tại Hưng Nguyên và VSIP Nghệ An 2 tại Diễn Châu.

VSIP Nghệ An 1 được khởi động từ năm 2015 với quy mô 750 ha, tổng vốn đầu tư 359 triệu USD. Sau gần một thập kỷ, khu công nghiệp này đã lấp đầy khoảng 95% diện tích, hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, thu hút 53 dự án thứ cấp, trong đó có 33 dự án FDI với tổng vốn 2 tỷ USD. Khu đô thị – dịch vụ đi kèm cũng đang hình thành, góp phần tạo diện mạo một đô thị công nghiệp kiểu mẫu tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Tiếp đà thành công, VSIP triển khai dự án Thọ Lộc – giai đoạn 1 (VSIP Nghệ An 2) ở Diễn Châu, quy mô 500 ha, vốn đầu tư 164,6 triệu USD. Hiện nay, dự án đã hoàn thành hơn 13% khối lượng san lấp mặt bằng và ghi dấu bằng việc thu hút dự án lớn đầu tiên: Mega Textile Vietnam của Tập đoàn Best Pacific International Limited.

Năm 2024, Nghệ An ghi nhận gần 1,75 tỷ USD vốn FDI, xếp thứ 8 cả nước. Trong đó, riêng VSIP Nghệ An đóng góp gần 1,4 tỷ USD thông qua 8 dự án FDI mới. Tính lũy kế, các khu công nghiệp của VSIP tại Nghệ An đã thu hút 54 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký hơn 64.700 tỷ đồng (tương đương 2,59 tỷ USD), chiếm trên 53% tổng vốn FDI toàn tỉnh.

Với sự hiện diện liên tục của các dự án VSIP, Nghệ An không chỉ khẳng định sức hút đối với các tập đoàn lớn trên thế giới mà còn cho thấy quyết tâm xây dựng nền công nghiệp hiện đại, gắn với phát triển đô thị và dịch vụ. Dự án VSIP 3 hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng tiếp theo, góp phần đưa công nghiệp Nghệ An bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong những năm tới.