Trang chủ Đầu tư

Nghệ An thu ngân sách hơn 18.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025

Thiên Anh

05/09/2025, 06:00

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9/2025. Theo đó, trong 8 tháng đầu năm, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước thực hiện 18.084 tỷ đồng, đạt 102% dự toán và bằng 117,2% so với cùng kỳ.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 30.488 tỷ đồng, đạt 72,6% dự toán. Đây là kết quả nổi bật trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng khi chỉ số phát triển sản xuất ước tăng 19,54% so với cùng kỳ năm trước. Một số sản phẩm chủ lực có mức tăng như đá xây dựng, xi măng, bia, điện sản xuất. Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu ước đạt 77.967 ha, bằng 97,39% so với cùng kỳ; vụ Mùa 65.708 ha, tăng 1,55%. Diện tích rừng trồng tập trung đạt 994 ha. Tổng sản lượng thủy sản ước 29.002 tấn. Hoạt động chăn nuôi duy trì ổn định, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng.

Trong tháng 8, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 14.191,6 tỷ đồng, tăng 18,18% so với cùng kỳ. Lượng khách du lịch đến Nghệ An đạt khoảng 760.000 lượt, doanh thu ước 912,7 tỷ đồng. Ở lĩnh vực thu hút đầu tư, tính đến ngày 28/8, tỉnh đã cấp mới chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 48 dự án và điều chỉnh 125 lượt dự án, với tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 19.138 tỷ đồng. Trong tháng, số doanh nghiệp thành lập mới đạt 292 đơn vị với tổng vốn đăng ký 11.932 tỷ đồng, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước.

Giải ngân vốn đầu tư công vẫn được xác định là nhiệm vụ then chốt. Tính đến hết tháng 8, tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân đạt 4.286 tỷ đồng, tương ứng 42,37% kế hoạch và 47,27% kế hoạch đã giao đầu năm. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để thúc đẩy tiến độ giải ngân trong những tháng còn lại. Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, nhất là khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 3 và bão số 5 nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân và khôi phục sản xuất.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được tổ chức. Ngành giáo dục chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học 2025-2026, đồng thời tổ chức lễ tuyên dương học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm được chú trọng. Hoạt động an sinh xã hội được quan tâm triển khai, trong đó có việc tặng quà nhân dân dịp kỷ niệm Quốc khánh, chăm lo đời sống cho người dân, tạo việc làm, hỗ trợ lao động. Nghệ An cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình sau hơn một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời tháo gỡ khó khăn, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Các sở, ngành tiếp tục triển khai đề án 06/CP của Chính phủ nhằm xây dựng chính quyền số, công dân số, đồng thời triển khai kế hoạch chuyển đổi số năm 2025.

Trong tháng 9, UBND tỉnh tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, bám sát kịch bản tăng trưởng, rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Công tác ứng phó thiên tai được triển khai theo phương châm “4 tại chỗ”, huy động nguồn lực tái thiết hạ tầng thiết yếu và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh. Nghệ An cũng tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt 100% kế hoạch; thực hiện thu, chi ngân sách hiệu quả, bảo đảm chặt chẽ; cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thủ tục và triển khai các dự án.

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 995 năm Danh xưng Nghệ An, 95 năm Xô viết Nghệ Tĩnh; tăng cường phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học mới, kiểm soát các khoản thu trong giáo dục. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó biến đổi khí hậu được quan tâm. Nghệ An cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

