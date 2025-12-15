Kỷ lục giải ngân 23,6 tỷ USD và “bước ngoặt” FDI xanh và hạ tầng số

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 15/12/2025
Anh Nhi
15/12/2025, 21:50
Trong bối cảnh biến động địa chính trị và thực thi thuế tối thiểu toàn cầu, Việt Nam vẫn khẳng định là “bến đỗ” an toàn và hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài. Số liệu đầu tư nước ngoài 11 tháng năm 2025 ghi nhận vốn thực hiện đạt mức kỷ lục 23,6 tỷ USD, cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua. Đây là tiền đề vững chắc để nền kinh tế bước vào năm 2026 với kỳ vọng bùng nổ của làn sóng “FDI xanh” và hạ tầng số...
Việt Nam đang chứng kiến một kỷ lục mới trong việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với con số giải ngân đạt 23,6 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025. Đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư nước ngoài vào sự ổn định và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Sự gia tăng này không chỉ thể hiện qua số lượng mà còn qua chất lượng và cơ cấu đầu tư, với sự chuyển dịch mạnh mẽ vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng thực tế như công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm tới 82,9% tổng vốn thực hiện.
Một điểm đáng chú ý là sự bùng nổ của phương thức góp vốn, mua cổ phần, với 3.225 lượt giao dịch đạt tổng giá trị 6,11 tỷ USD, tăng 50,7% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm cách thâm nhập thị trường Việt Nam nhanh chóng, tận dụng cơ sở vật chất và thị phần sẵn có của doanh nghiệp nội địa.
Bức tranh FDI năm 2025 còn ghi nhận sự xuất hiện ấn tượng của Thụy Điển trong "Top 5" quốc gia đầu tư vào Việt Nam, với 1,0 tỷ USD vốn đăng ký cấp mới. Điều này báo hiệu làn sóng đầu tư từ châu Âu vào các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng xanh và phát triển bền vững đang bắt đầu hiện thực hóa, phù hợp với định hướng thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam.
Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức trong việc thu hút FDI khi số lượng dự án mới tăng mạnh nhưng tổng vốn đăng ký cấp mới lại giảm nhẹ. Điều này có thể phản ánh sự thận trọng của các tập đoàn đa quốc gia trong bối cảnh thuế tối thiểu toàn cầu bắt đầu có hiệu lực.
Triển vọng cho năm 2026 là rất tích cực, với dự báo dòng vốn FDI tiếp tục tăng trưởng, tập trung vào các lĩnh vực "xanh" và "số". Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế, với số vốn đăng ký có thể tiệm cận hoặc vượt mốc 38-40 tỷ USD. Các khu công nghiệp sinh thái và dự án năng lượng tái tạo sẽ nắm lợi thế trong bối cảnh tiêu chuẩn "xanh" trở thành yêu cầu bắt buộc.
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 50-2025 phát hành ngày 13/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-50-2025.html
15:48, 09/12/2025
Để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Luật Thống kê sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã loại bỏ các quy định về cấp huyện, thay vào đó tập trung nguồn lực và trách nhiệm cho cấp xã và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Những thay đổi này không chỉ giúp bộ máy tinh gọn mà còn giải quyết bài toán vênh số liệu và giảm gánh nặng báo cáo nhờ chuyển đổi số.
Trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam cần triển khai những bước đi mạnh mẽ và quyết đoán hơn để vượt qua các thách thức hiện hữu, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng “đột phá” trong những năm tiếp theo...
Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm dự kiến được tổ chức vào sáng 19/12/2025 với 79 điểm cầu trên cả nước, gắn với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến...
Chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có chuyến kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công Cảng HKQT Long Thành, yêu cầu các lực lượng tập trung cao độ để kịp vận hành chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa sân bay vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026...
Vietjet được vinh danh giải Vàng tại Giải thưởng Phát triển bền vững Giao thông vận tải chuẩn ESG (ESG Transport Sustainability Award) năm 2025 tại Đài Loan (Trung Quốc), thành tựu quan trọng đánh dấu 11 năm hãng thực hiện chuyến bay đầu tiên đến đây.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: