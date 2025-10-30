Nông sản Quảng trị vươn xa bằng “chìa khóa” công nghệ và bản sắc văn hóa

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Nhờ chiến lược xúc tiến thương mại bài bản, lồng ghép cùng các sự kiện văn hóa – du lịch và chuyển đổi số mạnh mẽ, Quảng Trị đang nắm trong tay “chìa khóa vàng” để đưa nông sản vươn xa hơn, chinh phục thị trường quốc tế...
Hiện nay, Quảng Trị không chỉ tập trung vào sản xuất, mà đang chuyển hướng mạnh mẽ sang xúc tiến thương mại, mở rộng kênh tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ số để nông sản địa phương khẳng định vị thế mới trong chuỗi giá trị quốc gia.
Để thực hiện mục tiêu trên, UBND tỉnh Quảng Trị chủ động lồng ghép các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm chủ lực.
Đồng thời, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Quảng Trị thường xuyên tổ chức khảo sát, gặp gỡ trực tiếp với nông dân và các hợp tác xã để nắm bắt tình hình sản xuất, cũng như những khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Từ thực tế đó, nhiều kế hoạch hỗ trợ phù hợp đã được xây dựng và triển khai.
Song song với việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, Trung tâm còn chú trọng xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2019 đến nay, tỉnh Quảng Trị tổ chức hơn 300 lượt làm việc, tiếp đón doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hà Lan, Australia, Mỹ… đã quan tâm đến các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, chế biến nông sản và phát triển vùng nguyên liệu.
Trong đó, một số dự án nổi bật đang được nghiên cứu gồm: Nhà máy sản xuất hydro xanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Công nghệ Minh Quang gắn với vùng nguyên liệu trấu, rơm, sắn; Hiệp hội Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Đông Nam Á khu vực Thanh Đảo (QSEP) khảo sát cơ hội hợp tác chế biến sản phẩm từ gỗ rừng trồng. Những dự án này mở ra cơ hội lớn để nông nghiệp Quảng Trị phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Từ năm 2019 đến nay, Quảng Trị đã tổ chức 25 đoàn doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, hỗ trợ hơn 120 doanh nghiệp ký kết 170 biên bản ghi nhớ hợp tác. Các phiên chợ “Đưa hàng Việt về nông thôn” được tổ chức thường xuyên, thu hút hơn 2,6 triệu lượt người tham quan, với doanh thu ước đạt 3,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức 4 đoàn giao thương và 4 hội nghị trực tuyến kết nối cung - cầu, góp phần đưa sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trong cả nước. Hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm nông nghiệp cũng được đẩy mạnh trên các nền tảng số như website, fanpage “Xúc tiến thương mại Quảng Trị” cùng nhiều kênh thông tin khác.
Ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương Quảng Trị, cho biết địa phương đang xây dựng Chương trình xúc tiến thương mại giai đoạn 2026–2030, trong đó tập trung lựa chọn phát triển nhóm sản phẩm chủ lực gắn với Thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh hội chợ, kết nối cung cầu, xúc tiến trên nền tảng số, đồng thời lồng ghép xúc tiến thương mại với các sự kiện văn hóa – du lịch để mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
Hiện nay, tỉnh Quảng Trị đang hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế, in ấn bao bì, nhãn mác, tập gấp giới thiệu sản phẩm; tư vấn xây dựng thương hiệu, hoàn thiện mẫu mã để nâng cao hình ảnh và giá trị sản phẩm nông nghiệp Quảng Trị trên thị trường trong nước và quốc tế.
