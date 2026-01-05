Bộ Y tế mở cao điểm chống buôn lậu, hàng giả lĩnh vực y tế dịp Tết

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 05/01/2026
Nhật Dương
05/01/2026, 08:27
Bộ Y tế cho biết đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh. Đây là hoạt động thường xuyên, không có vùng cấm...
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Kế hoạch số 1967/KH-BYT về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận của Ủy ban Văn hóa và xã hội, Quốc hội khóa XV về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế.
Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa, mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh...
Theo Kế hoạch, các đơn vị chức năng, thành viên Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế tập trung vào các nhiệm vụ: Đẩy mạnh hoạt động kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực y tế, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm; hợp tác liên ngành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và địa phương để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế.
Đồng thời, các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường truyền thông và nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ, tác hại của việc sử dụng hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trong lĩnh vực y tế, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm y tế.
Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ việc sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế, thu hồi triệt để các sản phẩm giả đã lưu hành trên thị trường.
Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cho các đơn vị Cục, Vụ, Văn phòng Bộ và các Viện, Sở Y tế 34 tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị để triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung phân công trong kế hoạch.
Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác phòng, chống buôn lậu và hàng giả trong lĩnh vực y tế là cuộc chiến thường xuyên, không ngừng nghỉ, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế cần luôn mang tinh thần và quyết tâm cao, làm tốt nhất trách nhiệm của mình để đảm bảo cho nhân dân đón Xuân Bính Ngọ an toàn, lành mạnh.
Bộ Tài chính cho biết trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở nhà, đất dôi dư đã từng bước được các địa phương quyết định và tổ chức xử lý để tránh thất thoát, lãng phí tài sản. Hiện số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần tiếp tục xử lý là gần 7.400 cơ sở...
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 2, tháng 3/2026 sẽ được chi trả gộp vào kỳ chi trả tháng 2, nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ...
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 2836/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030.
Ngày 1/1/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - điểm giao thoa quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, tỉnh Lạng Sơn đã đón đoàn du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” trong năm mới. Hơn 40 du khách Trung Quốc là những vị khách đầu tiên làm thủ tục nhập cảnh vào Lạng Sơn trong không khí trang trọng, thân thiện và ấm áp, mở ra một mùa du lịch mới với nhiều kỳ vọng khởi sắc...
