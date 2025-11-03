“Chốt” ngày khánh thành cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai

Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan cần chủ động, tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ còn lại tại 2 công trình dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức...

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 591/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến kiểm tra, đôn đốc công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan trong việc tổ chức triển khai các công việc của 2 dự án.

Việc xử lý khó khăn, vướng mắc để sớm đưa 2 bệnh viện vào khai thác, sử dụng được sự quan tâm của nhân dân, toàn xã hội và sự chỉ đạo đặc biệt sát sao của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhằm phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và góp phần giảm quá tải bệnh viện, đồng thời không để lãng phí nguồn lực nhà nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục quyết tâm, nỗ lực, chủ động, tập trung tối đa nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc phát sinh và hoàn thành các công việc, nhiệm vụ còn lại tại 2 công trình dự án, trong đó lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bộ Y tế theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền chỉ đạo Ban Quản lý dự án khẩn trương thẩm định và phê duyệt dự toán thiết kế bản vẽ thi công hạng mục cơ điện của dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai theo quy định; phối hợp với các bộ: Xây dựng, Quốc phòng chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế phòng cháy, chữa cháy và các hồ sơ làm cơ sở thanh quyết toán theo quy định; hoàn thành các nhiệm vụ này trước ngày 10-11-2025.

Chỉ đạo Ban Quản lý dự án gấp rút hoàn thiện các hạng mục hạ tầng ngoài tòa nhà; hoàn thành trước ngày 15-11-2025. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai thúc đẩy công tác mua sắm, đấu thầu thiết bị bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo đúng quy định của pháp luật và vận hành khi 2 bệnh viện bắt đầu đi vào hoạt động...

Bộ Y tế trao đổi, thống nhất với Bộ Xây dựng rà soát kỹ tiến độ, xem xét hoàn tất thủ tục pháp lý, hồ sơ theo quy định; phấn đấu tổ chức khánh thành 2 công trình cùng dịp với lễ khánh thành, khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 (dự kiến tổ chức vào ngày 19-12-2025) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 158/CĐ-TTg ngày 4-9-2025...