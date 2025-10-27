Thứ Hai, 27/10/2025

Trang chủ Y tế

[Video]: Ngắm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 "hồi sinh"

Nguyễn Thuấn

27/10/2025, 10:03

Sau nhiều năm gián đoạn và từng bị bỏ hoang, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền, Ninh Bình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với mục tiêu đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình nhìn từ trên cao
Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình nhìn từ trên cao

Khởi công từ cuối năm 2014, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, tổng diện tích sàn hơn 100.000 m2. Đây được kỳ vọng trở thành một bệnh viện đa khoa hiện đại, chuyên sâu, đủ năng lực tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình đã gặp nhiều vướng mắc khiến phải tạm dừng thi công từ đầu năm 2021. Hơn ba năm qua, khối nhà đồ sộ từng được xem là “biểu tượng y tế vùng đồng bằng sông Hồng” này rơi vào cảnh dang dở, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư.

Trước thực tế đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã có kết luận tại Thông báo số 378/TB-VPCP, yêu cầu Bộ Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương đưa vào vận hành cả hai cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 30/11/2025.

Bệnh viện Bạch Mai đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của cơ sở tại Ninh Bình, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị nhân lực để bảo đảm vận hành thông suốt khi bệnh viện đi vào hoạt động.
Bệnh viện Bạch Mai đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của cơ sở tại Ninh Bình, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị nhân lực để bảo đảm vận hành thông suốt khi bệnh viện đi vào hoạt động.
Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ tuyển dụng khoảng 1.200 cán bộ y tế, trong đó có 300 bác sĩ, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ quy mô 1.000 giường bệnh từ tháng 12/2025. Trong hơn một năm qua, đã có khoảng 100 bác sĩ trình độ cao được tuyển dụng, gửi đi đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế. Công tác tuyển dụng vẫn đang tiếp tục được triển khai, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ y bác sĩ chất lượng, làm nòng cốt cho việc vận hành cơ sở mới.
Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ tuyển dụng khoảng 1.200 cán bộ y tế, trong đó có 300 bác sĩ, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ quy mô 1.000 giường bệnh từ tháng 12/2025. Trong hơn một năm qua, đã có khoảng 100 bác sĩ trình độ cao được tuyển dụng, gửi đi đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế. Công tác tuyển dụng vẫn đang tiếp tục được triển khai, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ y bác sĩ chất lượng, làm nòng cốt cho việc vận hành cơ sở mới.
Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được định hướng trở thành trung tâm y tế đa khoa hiện đại, chuyên sâu ở các lĩnh vực như tim mạch, ung bướu, thận – tiết niệu, hô hấp và nội khoa.
Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được định hướng trở thành trung tâm y tế đa khoa hiện đại, chuyên sâu ở các lĩnh vực như tim mạch, ung bướu, thận – tiết niệu, hô hấp và nội khoa.
Khuôn viên bệnh viện dần hoàn thiện, hứa hẹn trở thành trung tâm y tế hiện đại của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.
Khuôn viên bệnh viện dần hoàn thiện, hứa hẹn trở thành trung tâm y tế hiện đại của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Việc đưa cơ sở này vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa y tế, mà còn có tác động lớn về mặt xã hội và kinh tế.

Thứ nhất, giảm tải đáng kể cho cơ sở chính tại Hà Nội. Hàng năm, lượng bệnh nhân từ các địa phương đổ về Bạch Mai luôn vượt xa công suất thiết kế, khiến tình trạng quá tải kéo dài. Khi cơ sở 2 vận hành, áp lực này sẽ được chia sẻ đáng kể, giúp nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Thứ hai, tạo điều kiện để người dân các địa phương lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực. Người dân Ninh Bình và vùng phụ cận sẽ không phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.

Hiện công trình đã hoàn thiện phần lớn hạ tầng, các hạng mục kỹ thuật và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, kiểm tra hệ thống vận hành. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các nhà thầu được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng mốc thời gian Chính phủ yêu cầu.

Video: Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình nhìn từ trên cao

bệnh viện bạch mai hạ tầng y tế ninh bình y tế hiện đại

Đọc thêm

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...

Bộ Y tế: Cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch cho nền tảng AI y tế

Bộ Y tế: Cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch cho nền tảng AI y tế

Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế. Đồng thời, khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật...

Sáp nhập 2 Trường Cao đẳng Y tế vào 2 Trường Đại học Y- Dược

Sáp nhập 2 Trường Cao đẳng Y tế vào 2 Trường Đại học Y- Dược

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế...

Phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Phụ nữ sinh đủ 2 con, nam giới đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ sẽ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung nhóm nam giới có hai con đẻ mà người vợ đã qua đời vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, với mục tiêu nhằm giúp các gia đình sinh đủ hai con có thêm điều kiện sinh hoạt ổn định...

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

Luật Dân số: Nghiên cứu hỗ trợ tài chính với phụ nữ sinh đủ 2 con

Việc ban hành Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại; đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

1

Tổng thống Trump đạt thỏa thuận thương mại với một loạt nước Đông Nam Á

Thế giới

2

Đà Nẵng chấp thuận 5 dự án đủ điều kiện huy động tổng số vốn hơn 20.753 tỷ đồng

Dự án

3

Công ước Hà Nội: Ngọn hải đăng soi đường cho sự hợp tác toàn cầu về an ninh mạng

Tiêu điểm

4

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận về đất hiếm và thuế quan, đợi lãnh đạo phê chuẩn

Thế giới

5

Dragon Capital: Điều chỉnh 5-10% là bình thường, VN-Index có thể tăng bằng lần

Chứng khoán

