[Video]: Ngắm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 "hồi sinh"

Sau nhiều năm gián đoạn và từng bị bỏ hoang, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền, Ninh Bình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với mục tiêu đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Khởi công từ cuối năm 2014, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, tổng diện tích sàn hơn 100.000 m2. Đây được kỳ vọng trở thành một bệnh viện đa khoa hiện đại, chuyên sâu, đủ năng lực tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình đã gặp nhiều vướng mắc khiến phải tạm dừng thi công từ đầu năm 2021. Hơn ba năm qua, khối nhà đồ sộ từng được xem là “biểu tượng y tế vùng đồng bằng sông Hồng” này rơi vào cảnh dang dở, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư.

Trước thực tế đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã có kết luận tại Thông báo số 378/TB-VPCP, yêu cầu Bộ Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương đưa vào vận hành cả hai cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 30/11/2025.

Bệnh viện Bạch Mai đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối cùng của cơ sở tại Ninh Bình, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị nhân lực để bảo đảm vận hành thông suốt khi bệnh viện đi vào hoạt động.

Theo kế hoạch, bệnh viện sẽ tuyển dụng khoảng 1.200 cán bộ y tế, trong đó có 300 bác sĩ, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ quy mô 1.000 giường bệnh từ tháng 12/2025. Trong hơn một năm qua, đã có khoảng 100 bác sĩ trình độ cao được tuyển dụng, gửi đi đào tạo chuyên sâu trong nước và quốc tế. Công tác tuyển dụng vẫn đang tiếp tục được triển khai, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ y bác sĩ chất lượng, làm nòng cốt cho việc vận hành cơ sở mới.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được định hướng trở thành trung tâm y tế đa khoa hiện đại, chuyên sâu ở các lĩnh vực như tim mạch, ung bướu, thận – tiết niệu, hô hấp và nội khoa.

Khuôn viên bệnh viện dần hoàn thiện, hứa hẹn trở thành trung tâm y tế hiện đại của khu vực Nam đồng bằng sông Hồng.

Việc đưa cơ sở này vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa y tế, mà còn có tác động lớn về mặt xã hội và kinh tế.

Thứ nhất, giảm tải đáng kể cho cơ sở chính tại Hà Nội. Hàng năm, lượng bệnh nhân từ các địa phương đổ về Bạch Mai luôn vượt xa công suất thiết kế, khiến tình trạng quá tải kéo dài. Khi cơ sở 2 vận hành, áp lực này sẽ được chia sẻ đáng kể, giúp nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

Thứ hai, tạo điều kiện để người dân các địa phương lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực. Người dân Ninh Bình và vùng phụ cận sẽ không phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.

Hiện công trình đã hoàn thiện phần lớn hạ tầng, các hạng mục kỹ thuật và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, kiểm tra hệ thống vận hành. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các nhà thầu được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng mốc thời gian Chính phủ yêu cầu.