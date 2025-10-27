[Video]: Ngắm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 "hồi sinh"

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sau nhiều năm gián đoạn và từng bị bỏ hoang, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại phường Liêm Tuyền, Ninh Bình đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, với mục tiêu đưa vào sử dụng trước ngày 30/11/2025 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Khởi công từ cuối năm 2014, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 có tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh, tổng diện tích sàn hơn 100.000 m2. Đây được kỳ vọng trở thành một bệnh viện đa khoa hiện đại, chuyên sâu, đủ năng lực tiếp nhận khoảng 5.000 lượt khám mỗi ngày.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công trình đã gặp nhiều vướng mắc khiến phải tạm dừng thi công từ đầu năm 2021. Hơn ba năm qua, khối nhà đồ sộ từng được xem là “biểu tượng y tế vùng đồng bằng sông Hồng” này rơi vào cảnh dang dở, gây lãng phí lớn về nguồn lực đầu tư.
Trước thực tế đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã có kết luận tại Thông báo số 378/TB-VPCP, yêu cầu Bộ Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương đưa vào vận hành cả hai cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai trước ngày 30/11/2025.
Việc đưa cơ sở này vào hoạt động không chỉ mang ý nghĩa y tế, mà còn có tác động lớn về mặt xã hội và kinh tế.
Thứ nhất, giảm tải đáng kể cho cơ sở chính tại Hà Nội. Hàng năm, lượng bệnh nhân từ các địa phương đổ về Bạch Mai luôn vượt xa công suất thiết kế, khiến tình trạng quá tải kéo dài. Khi cơ sở 2 vận hành, áp lực này sẽ được chia sẻ đáng kể, giúp nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.
Thứ hai, tạo điều kiện để người dân các địa phương lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại khu vực. Người dân Ninh Bình và vùng phụ cận sẽ không phải di chuyển xa, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.
Hiện công trình đã hoàn thiện phần lớn hạ tầng, các hạng mục kỹ thuật và đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị, kiểm tra hệ thống vận hành. Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các nhà thầu được đẩy mạnh nhằm đảm bảo tiến độ theo đúng mốc thời gian Chính phủ yêu cầu.
Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...
Bộ Y tế cam kết xây dựng hành lang pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn hóa quy trình thẩm định và cấp phép AI y tế. Đồng thời, khẳng định rõ chủ quyền dữ liệu quốc gia, đảm bảo dữ liệu khám chữa bệnh của người dân không bị chia sẻ ngoài khuôn khổ pháp luật...
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký các Quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và Trường Cao đẳng Y tế Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế...
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết dự án Luật Dân số đề xuất bổ sung nhóm nam giới có hai con đẻ mà người vợ đã qua đời vào diện được hỗ trợ nhà ở xã hội, với mục tiêu nhằm giúp các gia đình sinh đủ hai con có thêm điều kiện sinh hoạt ổn định...
Việc ban hành Luật Dân số nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ để góp phần thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng về dân số và khắc phục các hạn chế, tồn tại; đáp ứng yêu cầu công tác dân số phát triển trong tình hình mới...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: