Nghệ An khẩn cấp xây 5 khu tái định cư cho dân vùng thiên tai

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 26/01/2026
Nguyễn Thuấn
26/01/2026, 07:24
Trước nhu cầu nhà ở cấp thiết của người dân sau các đợt bão số 3, 5, 10 và lũ quét năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng xây dựng 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ...
Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, 5 khu tái định cư được triển khai nhằm bố trí chỗ ở ổn định cho các hộ dân bị mất nhà cửa hoàn toàn hoặc đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm sau thiên tai.
Cụ thể, tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), địa phương sẽ xây dựng khu tái định cư có diện tích khoảng 15ha, tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 98 hộ dân. Cùng tại xã Mỹ Lý, khu tái định cư ở bản Xằng Trên được triển khai trên diện tích khoảng 10ha, tổng vốn đầu tư 41 tỷ đồng, bố trí nơi ở cho 82 hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.
Tại xã Nhôn Mai, một khu tái định cư tập trung sẽ được xây dựng tại bản Na Hỷ, với diện tích khoảng 8ha và tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo nơi ở an toàn cho 16 hộ dân bản Phá Mựt, khu vực hiện được xác định có nguy cơ cao về sạt lở.
Tại xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An tiếp tục đầu tư hai khu tái định cư. Trong đó, khu tái định cư cho cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong có diện tích khoảng 1,7ha, đảm bảo chỗ ở cho 23 hộ dân. Riêng khu tái định cư tại bản Ta Đo được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 21 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án tại xã Mường Típ là 19,5 tỷ đồng.
Thời gian thực hiện 5 dự án tái định cư nêu trên tập trung trong giai đoạn 2025 – 2026. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn dự phòng, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất ngoài kế hoạch đầu tư công, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách địa phương; ngân sách Trung ương hỗ trợ cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.
Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm đào đắp, san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống giao thông nội khu, điện sinh hoạt, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và các hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.
Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ triển khai và đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình và giải ngân nguồn vốn kịp thời.
Hải Phòng quy hoạch định hướng phát triển đô thị đa cực – đa trung tâm theo 5 hành lang kinh tế và 2 hành lang đô thị…
Phía Nam được xem là “đầu tàu” logistics của cả nước, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố mà nhiều nền kinh tế mong muốn, gồm hệ thống cảng biển nước sâu, mạng lưới sông ngòi dày đặc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và lợi thế địa kinh tế hướng biển. Tuy nhiên, trong nhiều năm, chi phí logistics của khu vực này vẫn ở mức cao so với tiềm năng, làm suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp.
Năm doanh nghiệp tiêu biểu nhất đã được nhận khoản vốn mồi để hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh, tạo thêm việc làm và đóng góp tích cực vào kinh tế địa phương…
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 04-2026 phát hành ngày 26/01/2026 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: