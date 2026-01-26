Nghệ An khẩn cấp xây 5 khu tái định cư cho dân vùng thiên tai

Trước nhu cầu nhà ở cấp thiết của người dân sau các đợt bão số 3, 5, 10 và lũ quét năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng xây dựng 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ...

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An, 5 khu tái định cư được triển khai nhằm bố trí chỗ ở ổn định cho các hộ dân bị mất nhà cửa hoàn toàn hoặc đang sinh sống trong khu vực nguy hiểm sau thiên tai.

Cụ thể, tại bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý), địa phương sẽ xây dựng khu tái định cư có diện tích khoảng 15ha, tổng mức đầu tư 52 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 98 hộ dân. Cùng tại xã Mỹ Lý, khu tái định cư ở bản Xằng Trên được triển khai trên diện tích khoảng 10ha, tổng vốn đầu tư 41 tỷ đồng, bố trí nơi ở cho 82 hộ dân bị ảnh hưởng nặng bởi bão lũ.

Tại xã Nhôn Mai, một khu tái định cư tập trung sẽ được xây dựng tại bản Na Hỷ, với diện tích khoảng 8ha và tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo nơi ở an toàn cho 16 hộ dân bản Phá Mựt, khu vực hiện được xác định có nguy cơ cao về sạt lở.

Tại xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An tiếp tục đầu tư hai khu tái định cư. Trong đó, khu tái định cư cho cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong có diện tích khoảng 1,7ha, đảm bảo chỗ ở cho 23 hộ dân. Riêng khu tái định cư tại bản Ta Đo được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3ha, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho 21 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án tại xã Mường Típ là 19,5 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện 5 dự án tái định cư nêu trên tập trung trong giai đoạn 2025 – 2026. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách tỉnh, bao gồm nguồn dự phòng, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất ngoài kế hoạch đầu tư công, tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách địa phương; ngân sách Trung ương hỗ trợ cùng các nguồn vốn hợp pháp khác.

Các hạng mục đầu tư chủ yếu gồm đào đắp, san lấp mặt bằng; xây dựng hệ thống giao thông nội khu, điện sinh hoạt, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và các hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống người dân.

Để bảo đảm các dự án hoàn thành đúng kế hoạch trong năm 2026, UBND tỉnh Nghệ An giao Chủ tịch UBND các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ triển khai và đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp triển khai, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công trình và giải ngân nguồn vốn kịp thời.