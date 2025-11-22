Bắc Ninh phê duyệt giá đất tại 4 dự án khu đô thị, khu dân cư

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt giá đất, giá trị tiền sử dụng đất cho 4 dự án khu đô thị, khu dân cư. Các dự án nằm trên địa bàn phường Nếnh, phường Mão Điền, phường Tự Lạn và xã Bắc Lũng, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, nâng cao chất lượng đời sống và cảnh quan khu vực…

Căn cứ vào quyết định phê duyệt, dự án Khu dân cư thôn Nam Ngạn, phường Nếnh có tổng diện tích đất giao là 89.403m2, thì 17.742m2 đất ở (183 lô) phải nộp tiền sử dụng đất, còn lại 71.661m2 giao đất không thu tiền để đầu tư hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước. Thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời gian hoạt động của dự án đã được chấp thuận. Giá trị tiền sử dụng đất tính cho phần diện tích đất ở là 245.691.216.000 đồng theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 27/6/2025.

Tại dự án Khu nhà ở Đầm Dê, phường Mão Điền: khu đất rộng 77.359,3m2, trong đó: 41.720,6m2 đất ở (386 lô) phải nộp tiền sử dụng đất, với thời hạn giao đất đến ngày 26/1/2056. Phần diện tích còn lại khoảng 35.638,7m2 được giao không thu tiền, bao gồm 3.990,5m2 đất cây xanh và 31.648,2m2 đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật. Giá trị khu đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất ở của dự án là 468.482.277.000 đồng, tương ứng giá đất bình quân 11.229.040 đồng/m2. Nhà đầu tư – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất và các khoản bổ sung theo quy định pháp luật.

Dự án Khu đô thị số 2, phường Tự Lạn có tổng diện tích đất giao khoảng 241.371m2, trong đó: 56.281,29m2 đất ở (424 lô) phải nộp tiền sử dụng đất; phần còn lại 185.089,71m2 được giao không thu tiền nhằm xây dựng hạ tầng và bàn giao cho Nhà nước. Thời hạn giao đất căn cứ theo thời gian hoạt động của dự án đã được phê duyệt. Giá trị tiền sử dụng đất cho diện tích đất ở là 454.415.136.000 đồng.

Ngoài ra, dự án Khu dân cư Lan Sơn số 1 (giai đoạn 1), xã Bắc Lũng có đợt giao đất thứ hai với tổng diện tích 3.563,92m2. Trong đó: 514,37m2 đất ở (gồm 1 lô biệt thự và 2 lô liền kề) thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất; phần còn lại 3.049,55m2 được giao không thu tiền để đầu tư hạ tầng và bàn giao lại cho Nhà nước. Giá trị tiền sử dụng đất của 514,37m2 là 3.505.000.000 đồng.

Các dự án này nằm trên địa bàn các phường Nếnh, Mão Điền, Tự Lạn và xã Bắc Lũng, là những bước quan trọng góp phần phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ và nâng cao chất lượng đời sống tại tỉnh Bắc Ninh.