Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Gia Huy

25/02/2026, 12:58

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An...

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có vốn đầu tư gần 24.000 tỷ. Ảnh minh họa.
Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có vốn đầu tư gần 24.000 tỷ. Ảnh minh họa.

Ngày 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo đó, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An bao gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000, kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) tại khu vực nút giao Hưng Tây, thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.  

Tổng mức đầu tư của dự án gần 24.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2029. Theo kế hoạch tại Thông báo Kết luận số 3 ngày 6/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dự án phấn đấu khởi công trước ngày 30/4/2026.

Liên quan đến cơ sở pháp lý triển khai, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 225 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, hiện Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu rà soát, hoàn thiện lại nội dung Nghị quyết, dự kiến hoàn thành trước ngày 28/2/2026.

Để đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án tỉnh chủ động bám sát các bộ, ngành Trung ương, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết trước ngày 28/2/2026, quyết tâm khởi công dự án vào dịp 30/4.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm có văn bản chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các địa phương rà soát, tìm kiếm và bổ sung các mỏ cát, mỏ vật liệu xây dựng, vị trí bãi thải phục vụ thi công; đồng thời rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiếp tục xem xét, tính toán kỹ từ biện pháp thi công đến giá vật liệu nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

Đẩy nhanh tiến độ dự án 15.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

09:55, 25/02/2026

Đẩy nhanh tiến độ dự án 15.000 tỷ đồng tại Quảng Trị

Nghệ An khẩn cấp xây 5 khu tái định cư cho dân vùng thiên tai

07:24, 26/01/2026

Nghệ An khẩn cấp xây 5 khu tái định cư cho dân vùng thiên tai

Từ khóa:

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy hạ tầng nghệ an

Đọc thêm

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

5 tuyến cao tốc của VEC phục vụ 2,68 triệu lượt xe dịp Tết, tăng gần 19%

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 5 tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác đã phục vụ khoảng 2,68 triệu lượt phương tiện, tăng 18,68% so với cùng kỳ năm trước, ghi nhận nhiều mốc lưu lượng kỷ lục mới...

Bộ Xây dựng đề nghị

Bộ Xây dựng đề nghị "siết" quản lý thiết bị bay không người lái (UAV)

Sau hàng loạt vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập khu vực cất, hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay phải chờ, chuyển hướng, Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không...

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

Đề xuất gần 30.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng lên 6 làn xe

UBND TP. Cần Thơ và tỉnh An Giang đề xuất mở rộng toàn tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe hoàn chỉnh, với tổng mức đầu tư sơ bộ gần 30.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2027...

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Đảm bảo vật liệu xây dựng cho các dự án phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Trước nhu cầu vật liệu xây dựng gia tăng phục vụ loạt dự án chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành chủ động bảo đảm nguồn cung, nâng công suất khai thác và tháo gỡ vướng nhằm đáp ứng tiến độ thi công...

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án xây dựng cầu sông Lô mới tại xã Đoan Hùng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, triển khai theo trình tự công trình khẩn cấp, phấn đấu khánh thành trước Tết năm 2027...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ "xì hơi" sau kỳ nghỉ Tết

Tài chính

2

Thủ tướng yêu cầu “vào việc ngay” sau Tết, tạo đà tăng trưởng năm 2026

Tiêu điểm

3

Dự án điện LNG Nghi Sơn 2,2 tỷ USD tái khởi động mời thầu quốc tế

Nhà đầu tư

4

Panama dừng cho phép công ty Hồng Kông điều hành cảng ở hai đầu kênh đào

Thế giới

5

Biến động thuế quan có thể thay đổi cục diện chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump?

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy