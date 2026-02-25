Nghệ An quyết tâm khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ vào dịp 30/4

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An...

Ngày 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền đã chủ trì cuộc làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan nhằm nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Theo đó, tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng chiều dài khoảng 60 km, đi qua địa bàn 9 xã của tỉnh Nghệ An bao gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có điểm đầu tại Km0+000, kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông (đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt) tại khu vực nút giao Hưng Tây, thuộc địa phận huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; điểm cuối kết nối vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Tổng mức đầu tư của dự án gần 24.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2025-2029. Theo kế hoạch tại Thông báo Kết luận số 3 ngày 6/1/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dự án phấn đấu khởi công trước ngày 30/4/2026.

Liên quan đến cơ sở pháp lý triển khai, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 225 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, hiện Thủ tướng Chính phủ đang yêu cầu rà soát, hoàn thiện lại nội dung Nghị quyết, dự kiến hoàn thành trước ngày 28/2/2026.

Để đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án tỉnh chủ động bám sát các bộ, ngành Trung ương, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị quyết trước ngày 28/2/2026, quyết tâm khởi công dự án vào dịp 30/4.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh sớm có văn bản chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phối hợp với Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các địa phương rà soát, tìm kiếm và bổ sung các mỏ cát, mỏ vật liệu xây dựng, vị trí bãi thải phục vụ thi công; đồng thời rà soát lại công tác giải phóng mặt bằng tại các địa phương.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan tiếp tục xem xét, tính toán kỹ từ biện pháp thi công đến giá vật liệu nhằm bảo đảm an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.