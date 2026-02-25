Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Đầu tư

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Đan Tiên

25/02/2026, 12:57

UBND tỉnh Phú Thọ thống nhất phương án xây dựng cầu sông Lô mới tại xã Đoan Hùng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, triển khai theo trình tự công trình khẩn cấp, phấn đấu khánh thành trước Tết năm 2027...

Cầu sông Lô hiện nay.
Cầu sông Lô hiện nay.

Ngày 24/2, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị giao ban dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, nghe và cho ý kiến về phương án đầu tư xây dựng cầu sông Lô mới tại địa bàn xã Đoan Hùng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, cầu sông Lô hiện hữu đã hư hỏng nghiêm trọng, cần sớm khắc phục để bảo đảm an toàn giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Trên cơ sở đó, tỉnh đề xuất xây dựng cầu mới với tầm nhìn dài hạn hàng trăm năm, phù hợp quy hoạch điều chỉnh, bảo đảm kết nối các tuyến giao thông huyết mạch hướng về Hà Nội.

Phương án đề xuất là xây dựng cầu trên trục chính qua Cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách vị trí cầu cũ khoảng 2,4 km về phía hạ lưu. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, thời gian thi công khoảng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định việc đầu tư cầu sông Lô mới là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an toàn cho người dân. Lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất với phương án của Sở Xây dựng, đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, bổ sung đánh giá lưu lượng giao thông hiện tại và dự báo tăng trưởng; tính toán kỹ nguồn vốn, hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, tại Thông báo số 81/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ nêu kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khắc phục hư hỏng cầu sông Lô. Thủ tướng đánh giá cầu bị hư hỏng nghiêm trọng nhưng tiến độ xử lý còn chậm, yêu cầu khẩn trương khắc phục theo tinh thần “không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần, không bỏ lỡ cơ hội trong một tháng, không để bị động cả năm”.

Thủ tướng yêu cầu hoàn tất kết luận giám định trong tháng 2/2026, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan theo đúng quy định pháp luật; việc quản lý, sử dụng cầu cũ phải dựa trên cơ sở khoa học, tuyệt đối đặt an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên trên hết.

Về đầu tư cầu mới, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc với kiến nghị của UBND tỉnh Phú Thọ, cho phép triển khai theo trình tự công trình khẩn cấp, đúng quy định Luật Đầu tư công. Tỉnh được giao hoàn thành giải phóng mặt bằng trong 1 tháng, thi công trong khoảng 1 năm kể từ ngày 1/3/2026 và phấn đấu khánh thành trước Tết năm 2027, trên tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Theo yêu cầu, cầu mới phải bảo đảm yêu cầu kỹ - mỹ thuật, chất lượng, có tầm nhìn dài hạn, tính đến yếu tố biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan; quy mô tối thiểu tương đương cầu Phong Châu, đặc biệt về mặt cắt ngang. Ngân sách trung ương hỗ trợ phần xây lắp, tỉnh Phú Thọ bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng và đường dẫn; Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện theo đúng quy trình.

Dự án cầu sông Lô và cứng hóa mặt đê tả sông Lô được phê duyệt năm 2008 với tổng mức đầu tư 320 tỷ đồng; trong đó phần cầu 231 tỷ đồng; đưa vào khai thác từ tháng 11/2015 và hết bảo hành tháng 1/2018. Kết quả khảo sát cho thấy dầm và trụ cầu không phát hiện bất thường, song một số mẫu bê tông khoan rút lõi tại bệ trụ và cọc khoan nhồi không đạt yêu cầu thiết kế. Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

