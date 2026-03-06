Chủ Nhật, 08/03/2026

Trang chủ Tiêu điểm

Hoàn thành báo cáo xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc trước 15/3/2026

Dũng Hiếu

06/03/2026, 17:56

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất rà soát, đề xuất xử lý các dự án, đất đai khó khăn, vướng mắc; cập nhật kết quả trên Hệ thống 751 trước ngày 15/3/2026, bảo đảm tiến độ tháo gỡ, đưa nguồn lực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành rà soát, báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thành rà soát, báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 20/CĐ-TTg ngày 5/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương hoàn thành rà soát, báo cáo kết quả xử lý các dự án khó khăn, vướng mắc.

Trước đó, ngày 15/2/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 14/CĐ-TTg yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng kéo dài, khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm 2026.

Theo chỉ đạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải tập trung xử lý dứt điểm khó khăn của các dự án, đất đai; báo cáo đầy đủ các dự án đủ điều kiện áp dụng quy định tại Nghị quyết số 265/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội, đồng thời định kỳ cập nhật kết quả xử lý trên Hệ thống 751 trước ngày 25/2/2026.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Tài chính – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, đến hết ngày 26/2/2026, Hệ thống 751 mới ghi nhận kết quả rà soát 266/482 dự án, đất đai được đề xuất áp dụng quy định tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 của 13 địa phương. Còn 216 dự án, đất đai của thành phố Đà Nẵng (215 dự án) và Bộ Xây dựng (1 dự án) chưa được rà soát, đề xuất.

Đối với các dự án do bộ, cơ quan trung ương và địa phương tự xử lý theo thẩm quyền, Hệ thống 751 ghi nhận báo cáo kết quả xử lý 832/1.793 dự án của 20 địa phương và 2 cơ quan trung ương; còn 961 dự án của 10 địa phương và 6 bộ, cơ quan trung ương chưa được rà soát, báo cáo kết quả xử lý.

Để đẩy nhanh tiến độ, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất việc rà soát, đề xuất đối với 482 dự án, đất đai đã thông báo và các trường hợp phát sinh (nếu có).

Việc rà soát phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Văn bản số 1244/BTC-PTHT ngày 30/1/2026, bảo đảm phù hợp quy định tại mục 14 Nghị quyết số 265/2025/QH15 và các cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 170/2024/QH15. Các bộ, ngành, địa phương phải gửi báo cáo về Bộ Tài chính và cập nhật trên Hệ thống 751 trước ngày 15/3/2026, đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả rà soát, đề xuất.

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền tự xử lý của bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 14/CĐ-TTg ngày 15/2/2026; định kỳ gửi báo cáo bằng văn bản về Bộ Tài chính và cập nhật kết quả xử lý trên Hệ thống 751 vào ngày 25 hằng tháng, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu chậm trễ triển khai hoặc báo cáo, ảnh hưởng tiến độ xử lý chung.

Bộ Tài chính, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, có trách nhiệm đôn đốc các bộ, cơ quan và địa phương khẩn trương triển khai thực hiện Công điện.

