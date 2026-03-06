Nghệ An: Tăng tốc ngay từ đầu năm, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 10,5 – 11,5%
Nguyễn Thuấn
06/03/2026, 14:00
Không để tiến độ công việc bị gián đoạn sau kỳ nghỉ Tết, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương triển khai nhiệm vụ năm 2026, đồng thời rà soát kịch bản tăng trưởng, thúc đẩy đầu tư công và tháo gỡ các điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng 10,5 – 11,5%.
RÀ SOÁT KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG, ĐẨY NHANH DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Thông báo số 136/TB-UBND, yêu
cầu các Tổ công tác được thành lập theo Quyết định số 561/QĐ-UBND ngày
10/02/2026 của UBND tỉnh có nhiệm vụ khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực
hiện quý I/2026 so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra.
Trên cơ sở kết quả thực hiện trong quý I, các đơn vị tiếp tục
rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm; đồng thời đề
xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung chỉ đạo trong quý II.
UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công
trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp
với các sở, ngành liên quan định kỳ hằng tuần báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tiến
độ triển khai từng dự án trọng điểm.
Bên cạnh đó, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được
phân công sẽ trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện
các dự án quan trọng.
Liên quan đến đầu tư công, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung thực hiện Chỉ thị của Ban Thường
vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đầu tư công, đồng thời xử lý
dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.
Sở Tài chính được giao chủ trì rà soát, trình cấp có thẩm
quyền xử lý số vốn chưa giải ngân đến ngày 31/01/2026 thuộc kế hoạch đầu tư
công năm 2025. Đồng thời tham mưu triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026 và
xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030.
Cơ quan này cũng phải định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh về
tình hình và kết quả giải ngân vốn đầu tư công, trong đó làm rõ tỷ lệ giải ngân
của từng chủ đầu tư, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm bảo đảm giải ngân
100% kế hoạch vốn năm 2026.
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH
Trong lĩnh vực xây dựng, Sở Xây dựng Nghệ An được giao chủ
trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉnh trang đô thị,
đặc biệt là các tuyến đường và công viên trên địa bàn các phường đô thị như
Vinh, Cửa Lò.
Đồng thời, đơn vị này tham mưu rà soát phương án nâng cấp hệ
thống chống ngập úng tại các khu vực đô thị, nhất là trên địa bàn thành phố
Vinh trước đây, nhằm từng bước cải thiện hạ tầng đô thị.
Đối với lĩnh vực đất đai và khoáng sản, UBND tỉnh Nghệ An yêu
cầu triển khai hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo,
chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án đầu tư.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát, đánh
giá trữ lượng, năng lực khai thác và khả năng cung ứng vật liệu xây dựng trên địa
bàn, đặc biệt là cát và đá. Trên cơ sở đó, tham mưu phương án bố trí các vị trí
bãi đổ thải phù hợp quy hoạch, đúng quy định và đáp ứng yêu cầu triển khai các
công trình, dự án trọng điểm của tỉnh.
Cùng với đó, cơ quan này nghiên cứu, đề xuất cơ chế giao mỏ
trực tiếp cho chủ đầu tư theo quy định hiện hành nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án.
UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các ngành, các cấp tập trung
chỉ đạo thực hiện nghiêm các thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm việc tiếp
nhận và giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp đúng thời hạn, đúng trình
tự và đúng quy định của pháp luật.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường được
giao phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất bảo đảm
đúng thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tiễn từng vùng.
Đồng thời theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động xây dựng
phương án phòng, chống hạn và bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Cơ quan này cũng phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà
soát, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới, đồng thời hướng dẫn thực hiện Bộ
tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026 – 2030.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp phòng,
chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ
làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu.
Đối với lĩnh vực văn hoá và du lịch, Sở Văn hoá, Thể thao và
Du lịch được giao tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động
văn hoá, dịch vụ tâm linh và lễ hội Xuân, bảo đảm tổ chức lễ hội trang trọng,
an toàn, tiết kiệm và đúng quy định.
Cùng với đó, ngành văn hoá và du lịch cần gắn công tác quản
lý lễ hội với hoạt động quảng bá, phát triển du lịch, góp phần nâng cao hình ảnh
địa phương.
Đồng thời, tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tu
bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và mộ Hồ Tùng Mậu, kịp thời tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2026.
