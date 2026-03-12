Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Nghệ An tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Nguyễn Thuấn

12/03/2026, 16:25

Phát triển cụm công nghiệp được xác định là một trong những giải pháp quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn. Ngày 11/3, UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức buổi làm việc để bàn giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý và phát triển cụm công nghiệp...

Cụm công nghiệp Nam Giang (Nghệ An)
Cụm công nghiệp Nam Giang (Nghệ An)

Theo phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 15/9/2023, Nghệ An dự kiến quy hoạch 71 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.658,58 ha.

PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP GÓP PHẦN TẠO VIỆC LÀM, TĂNG THU NGÂN SÁCH

Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 31 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 924,37 ha. Trong đó có 11 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật và 20 cụm công nghiệp trước đây do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

Hiện có 23 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 604,68 ha, thu hút 257 dự án đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 75%. Các doanh nghiệp hoạt động trong cụm công nghiệp đã tạo việc làm cho 25.689 lao động, với mức lương bình quân khoảng 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đạt khoảng 4.500 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 375 tỷ đồng/năm.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Toàn cảnh cuộc làm việc

Thời gian qua, Sở Công Thương Nghệ An đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản nhằm tháo gỡ khó khăn trong quản lý và phát triển cụm công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo điều kiện hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp và thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND cấp xã đã cơ bản tiếp nhận quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng tại các cụm công nghiệp theo hướng dẫn của các sở, ngành.

NHIỀU KHÓ KHĂN TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Mặc dù đạt được một số kết quả tích cực, việc phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn. Một số quy hoạch liên quan như quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất chưa đồng bộ với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp. Trong khi đó, việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển cụm công nghiệp phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh nên chưa đáp ứng kịp nhu cầu đầu tư.

Đối với các cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư, công tác quản lý và vận hành còn nhiều bất cập. Hạ tầng kỹ thuật tại nhiều cụm công nghiệp chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, tiến độ đầu tư chậm. Một số cụm công nghiệp chưa được đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy chung, chưa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Nguyên nhân chủ yếu là UBND cấp xã chưa bố trí được nguồn vốn đối ứng để thực hiện các hạng mục hạ tầng cần thiết. Ngoài ra, một số cụm công nghiệp chưa được cung cấp đầy đủ các dịch vụ công cộng, nhiều hạng mục hạ tầng đã xuống cấp nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng kịp thời.

Đối với các cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư, tiến độ triển khai hạ tầng kỹ thuật tại nhiều dự án vẫn còn chậm so với kế hoạch. Khó khăn chủ yếu đến từ công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, cho thuê đất và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án kéo dài. Bên cạnh đó, việc đấu nối điện và một số thủ tục pháp lý liên quan chưa được giải quyết kịp thời.

Việc chuyển giao các cụm công nghiệp do UBND cấp xã quản lý sang cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng gặp nhiều vướng mắc. Nguyên nhân là diện tích đất công nghiệp còn lại để cho thuê không nhiều, trong khi chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương về việc chuyển giao tài sản công đối với tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Phùng Thành Vinh yêu cầu Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trong Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm đồng bộ và đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh.

UBND các xã, phường được yêu cầu tiếp nhận và quản lý, vận hành tài sản kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trước đây do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giải quyết các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư vào cụm công nghiệp.

Ông Phạm Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, trả lời các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng
Ông Phạm Văn Toàn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, trả lời các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng

Các địa phương cũng cần bố trí nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải tập trung nhằm bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường, đồng thời duy trì các dịch vụ công cộng và công tác bảo dưỡng hạ tầng tại các cụm công nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng theo đúng kế hoạch.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND khi có các chính sách mới của Trung ương nhằm tăng sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển công nghiệp, đặc biệt là đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung bảo đảm tiêu chuẩn môi trường.

Cú “bứt phá” ngoạn mục của Thái Nguyên trong hút vốn FDI

11:04, 11/03/2026

Cú “bứt phá” ngoạn mục của Thái Nguyên trong hút vốn FDI

Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng

07:00, 11/03/2026

Kinh tế Đồng Nai khởi sắc, thu ngân sách đạt hơn 23.500 tỷ đồng trong 2 tháng

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng doanh nghiệp đầu tư môi trường đầu tư nghệ an phát triển cụm công nghiệp

Đọc thêm

Doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh quy định gắn nhãn nội dung do AI tạo ra

Doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh quy định gắn nhãn nội dung do AI tạo ra

Nhiều hiệp hội và doanh nghiệp đề nghị điều chỉnh quy định gắn nhãn nội dung do AI tạo ra và thu hẹp danh mục hệ thống AI rủi ro cao, cho rằng phạm vi quản lý quá rộng có thể làm gia tăng chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến đổi mới sáng tạo...

Tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng: “Giấy thông hành” cho doanh nghiệp xuất khẩu

Tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng: “Giấy thông hành” cho doanh nghiệp xuất khẩu

Trước những biến động khó lường về địa chính trị và sự thắt chặt của các rào cản kỹ thuật, việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng trong chuỗi cung ứng đang trở thành “giấy thông hành” cho khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu…

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

Triển khai dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, hoàn thành năm 2029

Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư đối với dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy, đồng thời tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt dự án theo quy định, bảo đảm tiến độ triển khai và hoàn thành công trình đưa vào khai thác trong năm 2029...

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Thực hiện nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III.

Nhiều dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều dự án giao thông có nguy cơ chậm tiến độ

Nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm dự kiến hoàn thành trong năm 2026 hiện vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt về tiến độ, trong khi công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều địa phương còn tồn tại vướng mắc, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn thành theo chỉ đạo của Chính phủ...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội chốt lịch thi vào lớp 10

Dân sinh

2

Châu Âu tính áp trần giá khí đốt để ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Thế giới

3

Tổng thống Trump tuyên bố xây nhà máy lọc dầu mới đầu tiên ở Mỹ sau 50 năm

Thế giới

4

Đề án 1 triệu căn nhà xã hội đang cải thiện rõ rệt qua từng năm

Bất động sản

5

Khoảng 41.000 tỷ đồng tín dụng đang chảy vào nhà ở xã hội

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy