Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ dân ngập trong nước

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Năm, 02/10/2025
Nguyễn Thuấn
02/10/2025, 08:42
Dù bão số 10 đã đi qua, Nghệ An vẫn còn hơn 16.000 hộ dân với gần 69.000 người đang bị nước lũ bao vây. Hàng chục xã ngập sâu, giao thông chia cắt, cuộc sống người dân rơi vào tình cảnh khó khăn chồng chất.
Tối 1/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Nghệ An cho biết, dù đã khẩn cấp di dời hàng chục nghìn người trước bão số 10 (bão Bualoi), đến nay nhiều địa phương trong tỉnh vẫn đang ngập sâu, đời sống người dân gặp vô vàn khó khăn.
Tính đến nay, toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn 26 xã với hơn 16.000 hộ dân, khoảng 69.000 nhân khẩu, đang chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tình trạng ngập lụt do mưa lớn và nước sông dâng cao.
Trong bão số 10, Nghệ An đã chủ động di dời 6.025 hộ dân với hơn 17.000 người ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng quân đội, công an, y tế, giáo dục, công nhân điện lực... được huy động tối đa để hỗ trợ dân sinh. Công tác trọng tâm hiện nay tập trung vào chằng chống nhà cửa, khơi thông kênh mương, bảo đảm giao thông thông suốt, đồng thời xử lý sự cố điện và viễn thông.
Theo thống kê ban đầu, bão số 10 đã khiến 1 trẻ 10 tuổi ở xã Quang Đồng tử vong, 11 người khác bị thương. Toàn tỉnh có 53 ngôi nhà sập hoàn toàn, 124 căn hư hỏng nặng, 1.431 nhà bị sạt lở hoặc hư hỏng một phần và gần 49.000 nhà bị tốc mái.
Ngành giáo dục Nghệ An chịu tổn thất lớn với 45 trường bị ngập, 332 trường học tốc mái hoặc hư hỏng; gần 40.000m2 mái tôn bị cuốn bay, hơn 1.100 phòng học cùng nhiều thiết bị, bàn ghế hư hại. 37 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng, ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh.
Mưa bão đã làm hư hại 4.414ha lúa, hơn 7.000ha rau màu, 4.800ha cây lâu năm, 5.600ha cây hàng năm, gần 1.600ha cây ăn quả cùng hơn 34.000ha rừng. Gần 1.000 gia súc và hơn 300.000 gia cầm bị chết; 2.400 chuồng trại bị phá hủy.
Hệ thống hạ tầng cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng: hàng trăm điểm ách tắc giao thông do sạt lở, nhiều cầu cống, trạm bơm, đê kè bị hư hỏng; hơn 3.700 cột điện gãy đổ, gần 81km đường dây điện bị đứt, khiến nhiều khu vực gián đoạn thông tin liên lạc và mất điện.
Ước tính tổng thiệt hại toàn tỉnh lên tới khoảng 1.627 tỷ đồng.
Hiện chính quyền Nghệ An cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai biện pháp khắc phục. Ưu tiên hàng đầu là hỗ trợ dân sửa chữa nhà cửa, bố trí nơi ở tạm, cấp phát lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho những hộ mất nhà cửa.
Tỉnh khẳng định sẽ không để người dân nào thiếu đói, thiếu nước, thiếu chỗ ở. Lực lượng “4 tại chỗ” được huy động để nhanh chóng khôi phục giao thông, điện, viễn thông, trường học, trạm y tế, từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Trước những thiệt hại nặng nề mà cơn bão số 10 (Bualoi) gây ra tại nhiều địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát động lời kêu gọi toàn thể Nhân dân, các cấp, ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống và tái thiết sản xuất.
Trong những ngày qua, mưa lớn kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước trên các sông ở Ninh Bình liên tục dâng cao. Nhiều trạm đo đã vượt ngưỡng báo động cấp 3, đe dọa nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân cư và sản xuất nông nghiệp.
Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trước tình hình đó, ngày 2/10/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 183/CĐ-TTg chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống Nhân dân...
Chiều 1/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã Chiêm Hóa và làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do hoàn lưu bão số 10 gây ra.
Bộ Y tế sẽ tiến hành rà soát, đề xuất các quy định bảo đảm thống nhất, đồng bộ và phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, nhằm góp phần hoàn thiện chính sách chăm sóc, bảo vệ và nâng cao đời sống cho người cao tuổi...
Việt Nam thường xuyên chịu ảnh hưởng mạnh từ hiện tượng La Niña, khi tần suất bão và lũ lụt gia tăng, đặc biệt tại miền Trung. Ở đồng bằng sông Hồng, La Niña kết hợp với bão cuối mùa gây rủi ro ngập lụt đô thị. Đồng bằng sông Cửu Long đứng trước nguy cơ đặc biệt cao khi La Niña làm gia tăng lượng mưa trên toàn lưu vực Mekong. Lũ từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường và nước biển dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài…
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
