Nghệ An xây dựng chính sách mới thu hút doanh nghiệp đầu tư

Nguyễn Thuấn

26/03/2026, 15:33

Sở Tài chính Nghệ An đang lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2026–2030. Dự thảo đưa ra nhiều cơ chế hỗ trợ về hạ tầng, đất đai, phát triển cụm công nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH JTEC Nghệ An
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra tình hình sản xuất tại Công ty TNHH JTEC Nghệ An

Theo Sở Tài chính Nghệ An, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm tạo thêm động lực thu hút đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, dự án công nghệ cao, đồng thời hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

HỖ TRỢ HẠ TẦNG NGOÀI HÀNG RÀO DỰ ÁN

Đối tượng áp dụng gồm các nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh có dự án đáp ứng điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ; doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, vườn ươm công nghệ; cùng các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư.

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án.

Theo đó, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ đầu tư các tuyến đường giao thông và hệ thống thoát nước đến hàng rào dự án. Việc đầu tư sẽ được thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các doanh nghiệp chuyên ngành tham gia đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước và thông tin liên lạc đến hàng rào dự án để cung cấp trực tiếp cho nhà đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An

Chính sách này áp dụng đối với nhiều loại dự án quan trọng, bao gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng biển tại khu bến Cửa Lò và khu bến Đông Hồi theo hình thức xã hội hóa; các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Đông Nam có tổng vốn đầu tư từ nhóm A trở lên theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Ngoài ra, các dự án nằm ngoài Khu kinh tế Đông Nam và ngoài các khu công nghiệp do Chính phủ thành lập nhưng thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư, hoặc nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, đồng thời có tổng vốn đầu tư từ nhóm A trở lên cũng được xem xét áp dụng chính sách hỗ trợ này.

NHIỀU ƯU ĐÃI VỀ GIÁ THUÊ ĐẤT VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

Dự thảo Nghị quyết cũng đề cập chính sách hỗ trợ về giá và đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của pháp luật về đất đai, định kỳ 5 năm hoặc khi cần thiết, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ ban hành bảng giá đất khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp được Chính phủ thành lập trên địa bàn. Trong đó, giá đất khu công nghiệp được xác định ở mức thấp nhất trong khung giá do Chính phủ quy định, đồng thời không thấp hơn mức bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án.

Đối với các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp nằm trong phương án phát triển khu công nghiệp giai đoạn 2021–2030 của tỉnh, dự thảo đề xuất áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất hằng năm bằng 1. Đồng thời, mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất được đề xuất ở mức 0,25% trong suốt thời hạn thuê đất, trừ trường hợp chính sách của Nhà nước có thay đổi.

Trường hợp Chính phủ điều chỉnh tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức áp dụng sẽ bằng mức thấp nhất theo quy định của Chính phủ. UBND tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng bảng giá đất khu công nghiệp theo đúng quy định và thực hiện cơ chế ổn định giá đất.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết cũng đưa ra chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ. Theo dự kiến, ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ một phần chi phí xây dựng hạ tầng như giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc.

Nhà máy Luxshare – ICT chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An
Nhà máy Luxshare – ICT chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An

Mức hỗ trợ dự kiến bằng 20% chi phí xây lắp và thiết bị, tối đa không quá 20 tỷ đồng cho mỗi cụm công nghiệp hoặc vườn ươm công nghệ. Chính sách này áp dụng đối với các cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ được thành lập sau khi Nghị quyết có hiệu lực và đáp ứng các điều kiện theo quy định của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất chính sách hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất trong cụm công nghiệp và vườn ươm công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp đáp ứng điều kiện sẽ được hỗ trợ giảm 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm đầu kể từ ngày ký hợp đồng thuê lại đất với chủ đầu tư hạ tầng. Khoản hỗ trợ này sẽ được Nhà nước hoàn trả cho chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp hoặc vườn ươm công nghệ theo quy định của Chính phủ.

Một nội dung khác của dự thảo là hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời vào cụm công nghiệp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ chi phí lập dự án đầu tư, chi phí vận chuyển, lắp đặt máy móc, dây chuyền thiết bị.

Mức hỗ trợ bằng 20% tổng chi phí cho mỗi cơ sở di dời, tối đa không quá 300 triệu đồng. Chính sách này áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ gia đình trong làng nghề hoặc khu dân cư thực hiện di dời vào cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai và các quy định có liên quan.

