Nghỉ lễ Quốc Khánh, Đà Nẵng thu hơn 3.000 tỷ đồng

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhưng công suất phòng bình quân toàn thành phố vẫn đạt 65 - 70%, riêng khối 4 - 5 sao đạt khoảng 75%. Lượng khách du lịch tập trung đông tại các cơ sở lưu trú ven biển, các khu vực trung tâm thuộc các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây...
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com và Agoda, Đà Nẵng đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9 năm nay, đồng thời đứng thứ 3 trên Traveloka. Điều này cho thấy Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách.
Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, tại thành phố diễn ra nhiều sự kiện lớn như Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 (30/8 – 6/9); Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026; cùng các giải đua thuyền truyền thống, Rowing biển và Ván chèo đứng vô địch quốc gia…
Cùng với đó là các Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ 02 - 04/9/2026 tại Công viên APEC; Chương trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945, đưa người trải nghiệm hòa vào dòng người và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Cũng thời gian này trên toàn thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thành phố cũng đã miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Cù Lao Chàm trong ngày 2/9.
Các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên nước Mikazuki, Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Cổng Trời Đông Giang... đồng loạt triển khai nhiều gói ưu đãi, show diễn nghệ thuật đặc sắc, góp phần kích cầu và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.
Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 29/8 đến 2/9, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 810 chuyến (tăng 19% so với cùng kỳ 2025), bình quân 162 chuyến/ngày. Trong đó có 498 chuyến bay nội địa và 312 chuyến bay quốc tế. Vietnam Airlines đã khôi phục đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng từ ngày 19/8 với tần suất 10 chuyến/tuần.
Ngành đường sắt cũng tăng cường thêm 4 chuyến tàu khách Bắc - Nam SE23/SE24 cùng các chuyến tàu khu đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn - Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu di chuyển gia tăng.
Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng so với cùng kỳ, từ đó tạo đà cho thị trường những tháng cuối năm. Với du lịch nội địa, du khách lựa chọn điểm đến ưu tiên trải nghiệm cá nhân và tính linh hoạt…
Trong không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 2/9, Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 năm 2026 diễn ra trên sông Hương, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ...
Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026 đã khép lại vào tối ngày 01/9, sau một tuần lễ đầy sắc màu và ý tưởng sáng tạo. Sự kiện này không chỉ là một chuỗi hoạt động văn hóa mà còn là một hành trình kết nối di sản văn hóa với những giá trị sáng tạo đương đại, mở ra những cơ hội mới cho phát triển du lịch văn hóa của đô thị di sản Hội An...
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, thành phố Huế đang trở thành điểm đến sôi động với hàng loạt hoạt động văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và giải trí được tổ chức liên tiếp, tạo thêm nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách.
Tối 30/8, tại Quảng trường Hà Huy Tập, thành phố Huế, Lễ hội Di sản Âm nhạc Quốc tế Huế – Huế Wonderverse Music Fest 2026 chính thức khai mạc bằng chương trình nghệ thuật “Di sản Thức giấc”, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài đến ngày 1/9.
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Thông tin mới nhất từ Cục Thống kê cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2026 tăng 0,47% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,89%. Nguyên nhân chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...