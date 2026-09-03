Nghỉ lễ Quốc Khánh, Đà Nẵng thu hơn 3.000 tỷ đồng

Trong kỳ nghỉ lễ mừng Quốc khánh (từ 28/8 - 02/9), Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách đến thành phố, trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 224.000 lượt người. Riêng lượng khách lưu trú đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng...

Nhà trưng bày Hoàng Sa - địa chỉ đỏ được nhiều đoàn khách ghé thăm. Ảnh Ngô Anh Văn.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, nhưng công suất phòng bình quân toàn thành phố vẫn đạt 65 - 70%, riêng khối 4 - 5 sao đạt khoảng 75%. Lượng khách du lịch tập trung đông tại các cơ sở lưu trú ven biển, các khu vực trung tâm thuộc các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Sơn Trà, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, dữ liệu từ các nền tảng du lịch trực tuyến Booking.com và Agoda, Đà Nẵng đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất dịp 2/9 năm nay, đồng thời đứng thứ 3 trên Traveloka. Điều này cho thấy Đà Nẵng luôn là điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách.

Đáng chú ý, kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh năm nay, tại thành phố diễn ra nhiều sự kiện lớn như Giải Heineken Pickleball World Cup 2026 (30/8 – 6/9); Tuần lễ Sáng tạo Hội An 2026; cùng các giải đua thuyền truyền thống, Rowing biển và Ván chèo đứng vô địch quốc gia…

Những làn điệu dân ca miền Trung được đông đảo du khách thưởng thức. Ảnh Ngô Anh Văn

Cùng với đó là các Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ 02 - 04/9/2026 tại Công viên APEC; Chương trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo, tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 02/9/1945, đưa người trải nghiệm hòa vào dòng người và chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Cũng thời gian này trên toàn thành phố còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thành phố cũng đã miễn phí vé tham quan tại Bảo tàng Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm và Cù Lao Chàm trong ngày 2/9.

Các khu, điểm du lịch lớn như Sun World Bà Nà Hills, Công viên nước Mikazuki, Suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Cổng Trời Đông Giang... đồng loạt triển khai nhiều gói ưu đãi, show diễn nghệ thuật đặc sắc, góp phần kích cầu và đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Sông Hoài, Hội An tấp nập khách du thuyền. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, từ ngày 29/8 đến 2/9, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng đạt 810 chuyến (tăng 19% so với cùng kỳ 2025), bình quân 162 chuyến/ngày. Trong đó có 498 chuyến bay nội địa và 312 chuyến bay quốc tế. Vietnam Airlines đã khôi phục đường bay Đà Lạt - Đà Nẵng từ ngày 19/8 với tần suất 10 chuyến/tuần.

Ngành đường sắt cũng tăng cường thêm 4 chuyến tàu khách Bắc - Nam SE23/SE24 cùng các chuyến tàu khu đoạn Hà Nội - Đà Nẵng, Sài Gòn - Đà Nẵng để đáp ứng nhu cầu di chuyển gia tăng.