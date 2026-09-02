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Mãn nhãn những màn đua ghe sôi động trên sông Hương ngày Quốc khánh 2/9

N Nguyễn Thuấn

Trong không khí chào mừng 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sáng 2/9, Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 năm 2026 diễn ra trên sông Hương, thu hút đông đảo người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ...

Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 năm 2026 diễn ra trên sông Hương trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: UBND TP Huế
Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 năm 2026 diễn ra trên sông Hương trong ngày Quốc khánh 2/9. Ảnh: UBND TP Huế

Ngay từ sáng sớm, hai bên bờ sông Hương đã trở nên náo nhiệt. Hàng nghìn người dân và du khách tập trung dọc tuyến đua, hòa cùng tiếng reo hò, cổ vũ khi những chiếc ghe bắt đầu tăng tốc. Không khí sôi động của giải đấu góp phần tạo nên một ngày Quốc khánh nhiều màu sắc tại Huế.

Đông đảo người dân tập trung hai bên bờ sông Hương để theo dõi giải đua. Ảnh: UBND TP Huế
Đông đảo người dân tập trung hai bên bờ sông Hương để theo dõi giải đua. Ảnh: UBND TP Huế

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế tổ chức, quy tụ 10 ghe đến từ các địa phương, đơn vị gồm Triều Sơn Đông (phường Hóa Châu); Triều Sơn Trung, Giáp Trung (phường Kim Trà); Thủ Lễ, Mai Dương (xã Quảng Điền); Quảng Vinh (xã Đan Điền); phường An Cựu; phường Hương An; phường Thuận An và xã A Lưới 4.

Các đội tham gia tranh tài. Ảnh: UBND TP Huế
Các đội tham gia tranh tài. Ảnh: UBND TP Huế

Các đội tranh tài ở cự ly từ 700 đến 900 m, với 3 vè gồm thượng, trung và hạ. Trong ngày diễn ra 10 độ đua. Trong đó, độ cúng nam và độ phá nam thi đấu 3 vòng, 6 tráo; các độ đua còn lại thi đấu 2 vòng, 4 tráo.

Các tay chèo tập trung cao độ trước giờ xuất phát. Ảnh: UBND TP Huế
Các tay chèo tập trung cao độ trước giờ xuất phát. Ảnh: UBND TP Huế

Bên cạnh các nội dung dành cho nam và nữ, giải năm nay còn có nội dung phối hợp nam, nữ, tạo thêm sự đa dạng cho các cuộc tranh tài. Trên đường đua, mỗi nhịp chèo đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác, sức bền và tinh thần đồng đội của các vận động viên.

Các đội ghe chuẩn bị bước vào những cuộc tranh tài trên sông Hương. Ảnh: UBND TP Huế
Các đội ghe chuẩn bị bước vào những cuộc tranh tài trên sông Hương.  Ảnh: UBND TP Huế
Các đội đua tranh tài quyết liệt ngay từ những mét đầu tiên. Ảnh: UBND TP Huế
Các đội đua tranh tài quyết liệt ngay từ những mét đầu tiên. Ảnh: UBND TP Huế

Không chỉ là một hoạt động thể thao, giải đua ghe truyền thống trên sông Hương còn mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Huế. Được tổ chức định kỳ vào dịp Quốc khánh 2/9, giải trở thành một hoạt động quen thuộc, thu hút người dân và du khách mỗi năm.

Các vận động viên nỗ lực bứt phá trong từng lượt đua. Ảnh: UBND TP Huế
Các vận động viên nỗ lực bứt phá trong từng lượt đua. Ảnh: UBND TP Huế

Những chiếc ghe truyền thống rẽ sóng trên dòng Hương Giang, cùng tiếng hò reo của khán giả hai bên bờ tạo nên không gian lễ hội đặc trưng. Đây cũng là dịp để cộng đồng gặp gỡ, giao lưu, rèn luyện sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần.

Những nhịp chèo đồng đều giúp các ghe tăng tốc trên đường đua. Ảnh: UBND TP Huế
Những nhịp chèo đồng đều giúp các ghe tăng tốc trên đường đua. Ảnh: UBND TP Huế

Thông qua giải đấu, phong trào tập luyện môn thể thao truyền thống tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương. Đồng thời, hình ảnh Huế với những hoạt động văn hóa, thể thao giàu bản sắc được quảng bá rộng rãi đến người dân và du khách.

Du khách hòa mình vào không khí sôi động của giải đua ghe truyền thống. Ảnh: UBND TP Huế
Du khách hòa mình vào không khí sôi động của giải đua ghe truyền thống. Ảnh: UBND TP Huế
Những chiếc ghe tăng tốc trong tiếng cổ vũ của khán giả. Ảnh: UBND TP Huế
Những chiếc ghe tăng tốc trong tiếng cổ vũ của khán giả. Ảnh: UBND TP Huế
Hình ảnh những chiếc ghe nối đuôi nhau trên dòng Hương Giang. Ảnh: UBND TP Huế
Hình ảnh những chiếc ghe nối đuôi nhau trên dòng Hương Giang. Ảnh: UBND TP Huế
Giải đua ghe truyền thống trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao trong ngày Quốc khánh tại Huế. Ảnh: UBND TP Huế
Giải đua ghe truyền thống trở thành điểm nhấn văn hóa, thể thao trong ngày Quốc khánh tại Huế. Ảnh: UBND TP Huế

Giải đua ghe truyền thống lần thứ 37 cũng hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày Quốc khánh trên địa bàn thành phố Huế.

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