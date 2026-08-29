Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9 tại các địa phương

Từ Bắc chí Nam, nhiều địa phương đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc để chào mừng ngày Tết Độc lập, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách nhiều lựa chọn vui chơi, trải nghiệm ý nghĩa...

Ảnh: Mạnh Linh

Mới đây, nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ Quốc khánh sắp tới. Theo đó, Đà Nẵng dẫn đầu bảng xếp hạng trong nước, trong khi Bangkok đứng đầu danh sách điểm đến quốc tế.

Cụ thể, theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên Agoda, Đà Nẵng và Nha Trang giữ hai vị trí top đầu, trong khi Vũng Tàu, Phan Thiết, đảo Phú Quốc và vịnh Hạ Long lần lượt xếp ở các vị trí thứ 4, thứ 6, thứ 9 và thứ 10 danh sách điểm đến nội địa. Có thể thấy, bãi biển, vịnh và đảo chiếm tới 6/10 vị trí trong danh sách các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất trong 5 ngày nghỉ lễ sắp tới.

Đà Lạt giữ vị trí thứ 3 và là điểm đến cao nguyên có thứ hạng cao nhất trong danh sách. TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt giữ vị trí thứ 5 và thứ 7, cho thấy đô thị lớn vẫn là lựa chọn được nhiều du khách cân nhắc trong kỳ nghỉ sắp tới. Cả hai thành phố đều mang đến cho khách du lịch nhiều trải nghiệm đa dạng, từ ẩm thực, mua sắm, giải trí đến văn hóa, phù hợp những người muốn tận hưởng kỳ nghỉ gần nhà.

HÀ NỘI: MIỄN PHÍ VÉ VÀO CỬA CÁC DI TÍCH NỔI TIẾNG

Ngày 25/8, UBND TP Hà Nội ban hành chính sách mở cửa miễn phí các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa đang thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh 2/9, theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Danh sách gồm 17 địa điểm: Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, nhà tù Hỏa Lò, khu di tích Cổ Loa, khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (Chùa Hương), di tích số 22 Hàng Buồm, ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, bảo tàng Hà Nội, đền Bạch Mã, đình Kim Ngân, đền Quán Thánh, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội, đền Quan Đế, làng cổ Đường Lâm, chùa Thầy và chùa Tây Phương.

Ảnh: VGP/Diệp Anh

Không chỉ vé tham quan, trong suốt kỳ nghỉ lễ 5 ngày (29/8 - 2/9), Hà Nội còn miễn phí xe buýt và tàu điện cho người dân. Thành phố duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị với tần suất 10 phút/chuyến, đồng thời chuẩn bị 42 xe buýt dự phòng để kịp thời giải tỏa hành khách.

TP.HCM: BẮN PHÁO HOA CÙNG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC

Theo kế hoạch, pháo hoa sẽ diễn ra từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2026 tại 7 điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh mở rộng, gồm 3 điểm kết hợp tầm cao - tầm thấp và 4 điểm tầm thấp.

Ảnh: PLO

Chuỗi hoạt động nghệ thuật năm nay không chỉ gói gọn trong ngày 2/9. Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh và Ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền dự kiến diễn ra lúc 19h ngày 31/8/2026. Tối 1/9 và 2/9, nếu đủ điều kiện tổ chức, thành phố sẽ có thêm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, cùng nhiều chương trình biểu diễn tại các phường, xã và đặc khu.

Bên cạnh đó, thành phố còn dự kiến trình chiếu ánh sáng nghệ thuật và đồ họa 3D - lựa chọn phù hợp cho những ai muốn vừa dạo khu trung tâm, vừa theo dõi các hoạt động ngoài trời mà không phải di chuyển qua nhiều địa điểm.

MỘC CHÂU: TUẦN VĂN HÓA - DU LỊCH NĂM 2026

Sự kiện diễn ra từ ngày 27/8 đến 5/9/2026 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, quy tụ khoảng 400 đại biểu cùng gần 1.500 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, doanh nghiệp và lực lượng phục vụ. Chuỗi hoạt động được thiết kế liên hoàn, kết hợp văn hóa truyền thống, nghệ thuật, thể thao, trải nghiệm du lịch và xúc tiến thương mại, tạo nên không gian lễ hội sôi động xuyên suốt kỳ nghỉ Quốc khánh.

Ảnh: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch năm nay là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La 2026 với chủ đề "Dệt di sản hòa giao sắc màu", diễn ra tối 31/8 tại Quảng trường 08-5, phường Mộc Châu. Chương trình kết hợp các tiết mục nghệ thuật với trình diễn thời trang thổ cẩm, truyền tải thông điệp đưa nghề dệt truyền thống trở thành cầu nối giao lưu văn hóa, tôn vinh sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam và thế giới.

Tối 1/9, chương trình nghệ thuật "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu" sẽ diễn ra cùng màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 10 phút chào mừng Quốc khánh. Du khách còn có thể hòa mình vào nhiều hoạt động đậm bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Bắc như Không gian 14 Trại Văn hóa - Du lịch, các chương trình dân ca, dân vũ của đồng bào Mông, Thái, Dao và Mường trên nhiều tuyến phố trung tâm Mộc Châu. Khoảng 200 - 250 nghệ nhân, diễn viên quần chúng sẽ tham gia đồng diễn ném pao, giã bánh dày, đánh yến, vật gậy, rồng ấp trứng và nhiều trò chơi dân gian khác.

TÂY NINH: LỄ THƯỢNG CỜ, CHỢ LÁ "ĐỘC BẢN" TRÊN NÓC NHÀ NAM BỘ

Những ngày cuối tháng 8, núi Bà Đen tại Tây Ninh rực rỡ sắc đỏ cờ hoa, trải dài từ chân núi lên tới đỉnh. Dịp Quốc khánh, nơi đây mở ra hành trình kết hợp văn hóa, lịch sử và tâm linh, với những trải nghiệm giàu cảm xúc trên đỉnh núi cao nhất Nam Bộ.

Ảnh: Sun World

Điểm nhấn của ngày Tết Độc lập là Lễ thượng cờ sáng 2/9 tại Quảng trường đỉnh núi. Giữa không gian núi non hùng vĩ, khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa mây trời mang đến cảm xúc thiêng liêng, để du khách hòa chung không khí Quốc khánh và cảm nhận niềm tự hào dân tộc trên "nóc nhà Nam Bộ".

Ngay trên đỉnh thiêng, triển lãm "Kinh gốm - Thanh âm thế gian" (8/8 - 30/9) quy tụ hàng trăm tượng chú tiểu bằng gốm do nghệ sĩ Nguyễn Tuấn cùng các nghệ nhân Phù Lãng chế tác, đưa du khách vào không gian thiền định vô ưu, tĩnh tại giữa hành trình lên núi.

Bên cạnh đó, Chợ Lá núi Bà Đen diễn ra trong hai ngày 1-2/9 mang đến trải nghiệm đậm chất Nam Bộ. Tại phiên chợ độc đáo này, du khách có thể thưởng thức các món ăn, đặc sản địa phương mà không cần dùng tiền, thay vào đó là những chiếc lá được sử dụng như một "đồng tiền" đặc biệt.