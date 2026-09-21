Tầm nhìn mới cho du lịch Việt Nam

Chương trình hành động của Chính phủ cũng như Kịch bản mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều yêu cầu đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa nhiều vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao...

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Chính phủ Việt Nam đang thực hiện những bước đi mạnh mẽ nhằm đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ mô hình dựa vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng chất lượng, hiệu quả, tính bền vững và giá trị gia tăng cao. Đây cũng là một phần trong chương trình hành động của Chính phủ và kịch bản mới ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký Quyết định số 2338/QĐ BVHTTDL, ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kịch bản này nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong những tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền móng cho giai đoạn phát triển từ năm 2027 đến năm 2030.

Kịch bản phát triển du lịch được xây dựng để triển khai Nghị quyết số 168/NQ-CP của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng và các giải pháp trọng tâm trong những quý còn lại của năm, cùng với Nghị quyết số 169/NQ-CP về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026 đến 2030.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhằm phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Trong ngắn hạn, kịch bản phát triển ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón khoảng 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026. Tổng thu từ du lịch dự kiến đạt khoảng 1,125 - 1,23 triệu tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên.

Để đạt được các con số này, thị trường Trung Quốc được xác định là động lực cần tập trung khai thác mạnh, đồng thời duy trì tăng trưởng từ Hàn Quốc và Ấn Độ, thúc đẩy mạnh thị trường Nga, giữ nhịp tăng từ Tây Âu và Bắc Mỹ, và khai thác lợi thế của các thị trường Đông Nam Á.

Xa hơn, giai đoạn 2027 - 2030, ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 80 - 90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP. Các dòng sản phẩm được ưu tiên gồm du lịch nội địa, hành trình ngắn ngày, MICE, nghỉ dưỡng cao cấp, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa bản địa và du lịch đêm.

Trong khi đó, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW nhấn mạnh việc ưu tiên các thị trường có khả năng chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và đi du lịch quanh năm.

Các nhóm sản phẩm được xác định gồm du lịch văn hóa gắn với các lĩnh vực công nghiệp văn hóa; sản phẩm biểu tượng quốc gia, tổ hợp dịch vụ quy mô lớn, chuỗi giá trị văn hóa - du lịch có sức cạnh tranh quốc tế; nghỉ dưỡng biển đảo; du lịch đường thủy ven sông, ven biển; du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Có thể nói, nghị quyết 26 đã xác lập một vị thế mới cho du lịch Việt Nam, coi đây là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Điều này cho thấy tư duy quản trị đã bắt kịp với xu thế toàn cầu, không còn coi du lịch là một ngành dịch vụ mà là một hệ sinh thái kinh tế thông minh, tích hợp đa tầng giá trị. Trong đó, văn hóa và bản sắc dân tộc là nền tảng tạo lợi thế cạnh tranh.

Tại hội thảo “Wellness chữa lành tại những điểm đến xanh”, TS. Phạm Hoàng Mạnh Hà, Khoa Du lịch, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), nhận định rằng Việt Nam đã chứng minh được khả năng thu hút lượng lớn du khách.

Bước tiếp theo là tạo ra nhiều lý do hơn để du khách ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn cho những trải nghiệm có ý nghĩa. Khi du khách chi tiêu nhiều hơn, sẽ góp phần tạo ra những việc làm tốt hơn, các doanh nghiệp địa phương phát triển mạnh hơn, cộng đồng được hưởng lợi nhiều hơn, đồng thời bảo tồn văn hóa và môi trường.

Với định hướng của Chính phủ, du lịch nghỉ dưỡng cũng cần đổi mới để cung cấp thêm trải nghiệm đáng nhớ và gia tăng giá trị. Tích hợp hai lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và du lịch nghỉ dưỡng là hướng đi giàu tiềm năng và phù hợp với các thế mạnh của Việt Nam.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 38-2026 phát hành ngày 21/9/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://premium.vneconomy.vn/doc-thu-an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-38-2026.html