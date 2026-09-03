Những “bước đà” doanh thu ngàn tỷ của các điểm đến nội địa

Theo các doanh nghiệp lữ hành, kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng so với cùng kỳ, từ đó tạo đà cho thị trường những tháng cuối năm. Với du lịch nội địa, du khách lựa chọn điểm đến ưu tiên trải nghiệm cá nhân và tính linh hoạt…

Du khách nhộn nhịp check in đỉnh Fansipan trong dịp lễ Quốc khánh 2/9. Ảnh: Bộ VHTTDL

Thay vì các chương trình có lịch trình tham quan dày đặc như trước đây, năm nay các gói combo vé máy bay kết hợp khách sạn được nhiều du khách nội địa quan tâm. Lịch trình linh hoạt cho phép các gia đình chủ động lựa chọn thời gian đi, nơi lưu trú, sắp xếp các hoạt động phù hợp với sở thích. Đồng thời, hình thức này cũng giúp du khách dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, khám phá điểm đến hoặc trải nghiệm các dịch vụ tại địa phương.

Chiều ngày 2/9, theo báo cáo từ các địa phương, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày (29/8 - 2/9) đã giúp đa số các tỉnh thành tăng trưởng từ 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm 10 địa phương đạt doanh thu nghìn tỷ gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh, Huế, Hải Phòng, Lâm Đồng và Ninh Bình. Trong đó, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng dẫn đầu với mỗi địa phương đạt doanh thu trên 3.000 tỷ đồng.

HÀ NỘI: 3.000 TỶ ĐỒNG

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, ước tính cả kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, Hà Nội đón khoảng 904.120 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 94.120 lượt. Tổng doanh thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 31,11% so với cùng kỳ năm 2024. Nếu so với lượng khách tăng đột biến vào năm 2025 khi Hà Nội là trung tâm tổ chức các sự kiện kỷ niệm A80, thì lượng khách năm nay có giảm hơn.

Hơn 25.000 lượt khách đã chọn ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để ghé thăm Văn Miếu, hòa mình vào không khí tưng bừng của ngày Tết Độc lập. Ảnh: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò là hai trong số các di tích Hà Nội đón khách liên tục trong kỳ nghỉ lễ. Khu di tích Đền Ngọc Sơn cùng các điểm di tích thuộc đơn vị quản lý, gồm đền Bà Kiệu, tượng Vua Lê và các di tích cách mạng, kháng chiến như 90 Thợ Nhuộm, 5D Hàm Long, 48 Hàng Ngang, Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh… cũng ghi nhận tình trạng du khách xếp hàng dài trong các ngày nghỉ.

Nổi bật nhất trong chuỗi hoạt động văn hóa dịp lễ năm nay là "Tour yêu nước: Chạm vào ký ức một thời" diễn ra tại Không gian văn hóa Ký ức Hà Nội tại số 11A Ngũ Xã, phường Ba Đình. Với thời lượng 75 phút mỗi phiên, tour du lịch đưa công chúng ngược dòng thời gian về Hà Nội thời bao cấp những năm 1970 – 1980, tạo sự kết nối liên thế hệ một cách giản dị, sinh động.

KHÁNH HÒA: 2.100 TỶ ĐỒNG

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa thông tin, trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, địa phương đón hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan và nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú là 357.000 lượt (quốc tế: 96.000 lượt; nội địa: 261.000 lượt), khách tham quan là 892.000 lượt. Công suất buồng phòng bình quân đạt khoảng 86%. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong dịp lễ Quốc khánh ước đạt 2.100 tỷ đồng.

Nha Trang là điểm đến dừng chân tiếp theo của các hoa hậu tham dự Miss World 2026. Ảnh: Miss World Vietnam

Nhiều chương trình đặc sắc dịp Quốc khánh được Khánh Hòa thực hiện ấn tượng như chương trình nghệ thuật đặc biệt ở Quảng trường 16 tháng 4 (phường Đông Hải) tối ngày 1/9. Ngày 2/9, tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) cũng diễn ra chương trình nghệ thuật "Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World" thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss World 2026.

LÀO CAI: 1.900 TỶ ĐỒNG

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay Lào Cai ghi nhận sự tăng trưởng cao trong hoạt động du lịch. Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón 450.000 lượt khách, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó khách quốc tế ước đón 34.000 lượt khách. Tổng doanh thu từ khách du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ đạt khoảng 1.900 tỷ đồng.

Các điểm du lịch trọng điểm như Sa Pa, Bắc Hà, Mù Cang Chải, Y Tý và Suối Giàng, Nghĩa Lộ đều thu hút lượng khách lớn. Trong đó, Sa Pa dẫn đầu đạt 150.500 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025, công suất phòng đạt 95%. Bắc Hà ước đón 25.000 lượt khách, công suất phòng đạt 90%. Mù Cang Chải, Tú Lệ cũng thu hút gần 27.000 lượt khách, công suất phòng khoảng 75%...

Công suất phòng nghỉ tại các cơ sở lưu trú tại đã góp phần vào doanh thu du lịch Lào Cai. Ảnh: Sun World

Dịp này, Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch với 16 hoạt động trong khuôn khổ 9 lễ hội. Nổi bật là Lễ hội Mùa vàng Mù Cang Chải, Tuần Văn hóa, Du lịch Lễ hội Đền Bảo Hà cùng nhiều hoạt động thể thao, văn hóa đặc sắc.

HẢI PHÒNG: 1.600 TỶ ĐỒNG

Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hải Phòng ước đón và phục vụ 1,063 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 36.890 lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 1.594,5 tỷ đồng. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất từ 75 - 80%.

Ảnh: Khu Du lịch Đồi Rồng Đồ Sơn

Du lịch ẩm thực tiếp tục là một trong những sản phẩm được lựa chọn, với điểm nhấn là Phố đi bộ Ẩm thực đêm Hải Phòng được khai mạc, thu hút hơn 16.000 người dân và du khách. Song song đó, các điểm đến biển đảo tiếp tục thu hút khách, trong đó quần đảo Cát Bà là một trong những điểm đến nổi bật. Tại Đồ Sơn, các khu, điểm như Khu Đồi Rồng, Công viên nước Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đảo Dấu, Đền Bà Đế và Tháp Tường Long cũng thu hút đông đảo du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

LÂM ĐỒNG: 1.400 TỶ ĐỒNG

Ngày 2/9, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày tạo thuận lợi cho các chuyến đi nội địa của du khách. Theo thống kê, trong 5 ngày, toàn tỉnh Lâm Đồng đã đón khoảng 680.000 lượt khách lưu trú, doanh thu ước khoảng 1.400 tỷ đồng.

Sáng 2/9, chuyến bay AK571 của AirAsia từ Kuala Lumpur (Malaysia) đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Liên Khương. Ảnh: Đà Lạt - Lâm Đồng

Theo đó, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, công suất phòng bình quân đạt khoảng 65 - 70%, công suất phòng các khách sạn từ 3 - 5 sao đạt khoảng 80 - 85%. Vào những ngày cao điểm (30/8 – 1/9) nhiều cơ sở đạt công suất phòng 100%. Việc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã tạo điều kiện thuận lợi để Lâm Đồng tăng cường khả năng kết nối với các thị trường khách trong nước và quốc tế.

NINH BÌNH: 1.030 TỶ ĐỒNG

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh ước đón 776.790 lượt khách (tăng 84,1% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, khách quốc tế ước đạt 109.701 lượt (tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2025). Doanh thu từ du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ ước đạt khoảng 1.030 tỷ đồng (tăng 93,5% so với cùng kỳ năm 2025).

Trình diễn flyboard chiều ngày 2/9 tại phố cổ Hoa Lư. Ảnh: Phố cổ Hoa Lư-Ninh Bình

Công suất phòng bình quân đạt 76%, tăng nhẹ so với mức 70 - 75% của năm 2025. Riêng tại khu vực phường Hoa Lư, Tam Cốc và một số khu vực ven biển, công suất tại một số cơ sở lưu trú đạt 90 - 100% trong những ngày cao điểm.

Năm nay, du khách đến Ninh Bình dành nhiều thời gian hơn cho các không gian văn hóa, giải trí về đêm như: Phố cổ Hoa Lư, khu vực Quảng trường Thời Đại - Sun Urban City. Đồng thời, các chương trình biểu diễn, ẩm thực, vui chơi và hoạt động cộng đồng đã mang lại những trải nghiệm mới mẻ cho du khách.