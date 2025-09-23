Nghị quyết 71: Tạo động lực lớn để giáo dục nghề nghiệp “cất cánh”
Song Hoàng
23/09/2025, 11:46
Hiện nay, hệ thống giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát triển manh mún, lạc hậu, chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, nhất là ở một số ngành, lĩnh vực trọng điểm. Nghị quyết 71 vừa được ban hành được kỳ vọng là động lực lớn để lĩnh vực này thay đổi, bứt phá...
Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị
quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số
71-NQ/TW). Theo nhiều chuyên gia giáo dục, sách lược quan trọng này sẽ giúp
ngành giáo dục Việt Nam có động lực lớn để bứt phá mạnh và trong đó, giáo dục
nghề nghiệp – một lĩnh vực trọng yếu của quốc gia sẽ có những cơ hội lớn để
thay đổi, bứt phá.
Theo Nghị quyết 71, trong
quá trình phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo,
cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu.
Nhiều chủ trương, chính
sách lớn đã được ban hành, thúc đẩy giáo dục và đào tạo đổi mới, phát triển mạnh
mẽ, đạt được những kết quả quan trọng. Việt Nam thuộc nhóm 21 quốc gia sớm đạt
mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030 về giáo dục chất lượng.
Tuy nhiên, giáo dục và
đào tạo vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, chưa thực sự trở thành động lực then
chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước. Cơ hội tiếp cận giáo dục còn thấp
so với các nước phát triển; có sự chênh lệch lớn giữa các vùng miền, nhóm đối
tượng.
Đội ngũ nhà giáo, điều kiện
cơ sở vật chất, trường lớp ở nhiều nơi không đáp ứng yêu cầu. Hệ thống giáo dục
đại học, giáo dục nghề nghiệp phát triển manh mún, lạc hậu, chưa đáp ứng được
yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học, nhất là ở
một số ngành, lĩnh vực trọng điểm.
NHIỀU NHIỆM VỤ LỚN, MỤC TIÊU LỚN CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2024 cho thấy,
Việt Nam có hơn 53 triệu người trong độ tuổi lao động, chiếm khoảng 53%
dân số; tính đến hết năm 2024, khoảng 71,6% trong số này – tức là khoảng
38 triệu người – chưa qua đào tạo kỹ năng phù hợp với yêu cầu công việc hiện
đại. Con số này giảm nhẹ so với mức 77% cách đây 5 năm, nhưng vẫn là một thách
thức lớn khi chúng ta so sánh với các nước trong khu vực như Thái Lan (60%) hay
Malaysia (55%).
Trước thực trạng này, Nghị quyết 71 đã đặt đặt ra những nhiệm vụ, yêu cầu cụ thể cho giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tới.
Theo đó, các bộ, ngành địa phương cần tập
trung phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; sắp xếp, tổ chức lại
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện có bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn; lựa
chọn đầu tư nâng cấp các cơ sở hoạt động hiệu quả, ưu tiên đầu tư hiện đại cho
một số trường cao đẳng chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế. Phân cấp mạnh quản lý
các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về chính quyền địa phương.
Cải cách mô hình giáo dục nghề nghiệp, bổ sung cấp trung học
nghề tương đương cấp trung học phổ thông; đổi mới mạnh mẽ chương trình, phương
thức đào tạo, ứng dụng công nghệ, quản trị chất lượng, bảo đảm hiệu quả, thực
chất theo các tiêu chuẩn quốc tế. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên
kết nhà trường - doanh nghiệp, tăng cường đào tạo tại doanh nghiệp đáp ứng yêu
cầu của thị trường, nhất là đào tạo kỹ năng nghề trong các lĩnh vực công nghệ
cao. Đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp
từ ngân sách nhà nước.
Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước cho đào tạo nhân
lực có kỹ năng nghề cao trong các ngành nghề kỹ thuật, công nghệ và phục vụ các
chương trình, dự án chiến lược, trọng điểm quốc gia. Xây dựng và triển khai các
chương trình đào tạo nghề chất lượng cao cho đồng bào người dân tộc thiểu số ở
các ngành nghề phù hợp.
Có chính sách thu hút chuyên gia, người lao động tay nghề cao
tham gia giảng dạy, hướng dẫn kỹ năng nghề. Khuyến khích doanh nghiệp thành lập
cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Có cơ chế thành lập quỹ đào tạo nhân lực của doanh
nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp hỗ trợ đào tạo lại, đào tạo nâng cao kỹ năng cho
lực lượng lao động.
Xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực
chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công
nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Mạng lưới cơ sở giáo dục đại học,
giáo dục nghề nghiệp được sắp xếp phù hợp và đầu tư nâng cấp; phấn đấu 100% cơ
sở giáo dục đại học và ít nhất 80% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc
gia, 20% cơ sở được đầu tư hiện đại tương đương các nước phát triển ở châu Á.
Tỷ lệ người
trong độ tuổi theo học các trình độ sau trung học phổ thông đạt 50%. Tỷ lệ người
lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên đạt 24%. Tỷ lệ người học các
ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đạt ít nhất 35%, trong đó có ít nhất
6.000 nghiên cứu sinh, 20.000 người học các chương trình tài năng. Chỉ số vốn
con người và nghiên cứu đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII)
ngang bằng các nước có thu nhập trung bình cao.
HÀNG LOẠT CƠ CHẾ THÔNG THOÁNG CHO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Để hiện thực hóa tham vọng nêu trên, Nghị quyết 71 tạo
những điều kiện rất thông thoáng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Nhà
nước sẽ bảo đảm quyền tự chủ đầy đủ, toàn diện cho các cơ sở giáo dục đại học,
cơ sở giáo dục nghề nghiệp không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.
Hoàn thiện các quy định về biên chế, tiêu chuẩn, điều
kiện, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm đối với giáo sư, phó giáo sư và các chức
danh giảng viên khác phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn Việt Nam, trên
cơ sở đó giao các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tự quyết định và
thực hiện phù hợp với điều kiện của nhà trường, quyết định tuyển dụng, thuê giảng
viên, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với người giỏi từ nước ngoài.
Ngoài ra, Nhà nước cũng sẽ ưu tiên dành quỹ đất sạch,
cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng đất sang đất giáo dục; tập trung
giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho các dự án giáo dục, đào tạo. Không thu
tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất đối với các cơ sở giáo dục
trong nước.
Không áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục
công lập, cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. Ưu tiên dành trụ
sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp cho các cơ sở giáo dục; cho phép áp dụng
hình thức cho thuê công trình thuộc sở hữu nhà nước đối với cơ sở giáo dục tư
thục.
Nhà nước cũng tiến hành xây dựng cơ chế, chính sách đủ
mạnh khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo; đẩy
mạnh hợp tác công tư; mở rộng hợp tác, liên kết giữa các cơ sở giáo dục đại học,
giáo dục nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
ưu tiên vốn tín dụng cho các dự án phát triển giáo dục và đào tạo. Xây dựng
khung khổ pháp lý để hình thành quỹ tài trợ cho các cơ sở giáo dục huy động vốn
cộng đồng...
