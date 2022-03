Nghiên cứu: Vaccine Pfizer chỉ hiệu quả 12-45% với trẻ 5-11 tuổi

Theo một nghiên cứu mới công bố của Sở Y tế bang New York (Mỹ), tiêm hai mũi vaccine do hãng dược Pfizer và BioNTech đồng phát triển mang lại hiệu quả thấp đối với trẻ em từ 5-11 tuổi.

Cụ thể, nghiên cứu phát hiện rằng hiệu quả chống lây nhiễm Covid-19 đối với nhóm tuổi này của vaccine Pfizer/BioNTech đã giảm từ 68% xuống chỉ còn 12% trong giai đoạn bùng dịch do biến thể Omicron từ ngày 13/12/2021 đến 24/1/2022. Hiệu quả của vaccine trong việc ngăn chặn tình trạng bệnh nặng phải nhập viện cũng giảm từ 100% xuống còn 45% trong giai đoạn này.

Nghiên cứu này hiện chưa được bình duyệt. Do tính cấp bách của đại dịch, các tác giả đã công bố kết quả trước khi nghiên cứu được bình duyệt.

Theo nhóm các quan chức y tế thực hiện nghiên cứu này, việc hiệu quả của vaccine Pfizer/BioNTech với trẻ 5-11 tuổi giảm đáng kể có thể do liều lượng tiêm thấp hơn so với nhóm thanh thiếu niên. Trẻ 5-11 tuổi được tiêm hai mũi 10 microgram thấp hơn 1/3 so với liều lượng 30 microgram của trẻ 12-17 tuổi.

Lọ vaccine Pfizer/BioNTech dành cho trẻ em - Ảnh: Getty Images

Các nhà nghiên cứu cũng so sánh hiệu quả của vaccine với các trẻ 11 và 12 tuổi trong tuần từ 23-30/1/2022. Họ phát hiện rằng hiệu quả của vaccine với nhóm được tiêm liều lượng thấp hơn chỉ là 11%, trong khi tỷ lệ này ở nhóm tiêm liều lượng cao hơn là 67%.

“Với việc hiệu quả chống lây nhiễm giảm mạnh như vậy, kết quả này cho thấy cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ nhiều lớp, bao gồm đeo khẩu trang, cho trẻ em để ngăn chặn nhiễm bệnh và làm lây lan dịch bệnh”, nhóm tác giả của nghiên cứu khuyến nghị.

Với nhóm trẻ từ 12-17 tuổi, hiệu quả chống lây nhiễm của vaccine đã giảm từ 66% xuống còn 51% trong giai đoạn từ tháng 12/2021 đến cuối tháng 1/2022. Hiệu quả chống nhập viện cũng giảm từ 85% xuống còn 73% ở nhóm này trong cùng giai đoạn.

Nghiên cứu này được công bố trong bối cảnh thành phố New York dự kiến dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở trường học vào ngày 7/3 tới. Còn bang California cũng sẽ có động thái tương tự 4 ngày sau đó. Chính quyền các bang tại Mỹ đang nới lỏng các quy định bắt buộc và hạn chế trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 giảm đáng kể sau khi biến thể Omicron càn quét quốc gia này vào tháng 12 năm ngoái và đầu năm nay.

Số ca nhiễm tại Mỹ đã giảm tới 91% từ mức đỉnh hồi tháng 1. Ngày 27/2, nước này ghi nhận gần 66.000 ca nhiễm mới, so với hơn 802.000 ca hôm 15/1, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Từ đầu tháng 11 năm ngoái, Mỹ đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5-11 tuổi. Trẻ được tiêm hai mũi vaccine của Pfizer/BioNTech cách nhau 3 tuần.

Trong làn sóng bùng dịch do biến thể Omicron, Mỹ chứng kiến sự gia tăng đột biến các ca Covid-19 nhập viện là trẻ em. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã muốn đẩy nhanh việc phê chuẩn vaccine của Pfizer/BioNTech cho trẻ em từ 6 tháng tới 4 tuổi trong tháng 3 để ứng phó với tình trạng này. Tuy nhiên, cơ quan này sau đó quyết định tạm hoãn kế hoạch đó bởi dữ liệu từ thử nghiệm tiêm 2 mũi đầu tiên cho trẻ không đạt kỳ vọng. FDA đang chờ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng với mũi 3, dự kiến sẽ có vào tháng 4 tới.

Trên thế giới, sau khi tiêm cho thanh thiếu niên từ 12-18 tuổi, nhiều nước đã tiến hành tiêm cho lứa tuổi từ 5-11. Ngoài Mỹ, Canada, Israel, Trung Quốc và Saudi Arabia đã cấp phép tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ 5-11 tuổi và nhỏ hơn.

Vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech không phải là vaccine duy nhất đang được nghiên cứu ở trẻ em dưới 5 tuổi. Hồi tháng 1, hãng dược Moderna cũng cho biết dự kiến báo cáo dữ liệu thử nghiệm tiêm vaccine ở trẻ từ 2-5 tuổi trong tháng này.