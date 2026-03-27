Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Sức khỏe

Người cao tuổi Việt Nam cần sự quan tâm đặc biệt

Hoài Phương

27/03/2026, 10:54

Dự báo, chỉ số già hóa của Việt Nam sẽ vượt 100 vào năm 2032 - thời điểm số người cao tuổi nhiều hơn số trẻ em. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động hỗ trợ một người cao tuổi sẽ giảm từ hơn 7 người (năm 2023) xuống còn khoảng 2 người vào năm 2049…

Chi phí điều trị cho người cao tuổi cao gấp gần 10 lần người trẻ.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất châu Á. Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước hiện có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi (chiếm 15,9% tổng số người cao tuổi), 10,3 triệu người cao tuổi sống ở nông thôn (chiếm 64%).

Ông N.P.C, 72 tuổi, ở Hà Tĩnh, là bệnh nhân quen thuộc của Tiến sĩ, bác sĩ Hà Thị Vân Anh, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Trung ương (Hà Nội), trong nhiều năm nay. Lần đầu ông đến khám với căn bệnh tăng huyết áp cách đây 7 năm. Sau đó, ông lại phát hiện mắc đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid. Thêm tuổi thêm bệnh, hơn nửa thập kỷ kể từ lần đó, đến nay ông mắc đến 5 bệnh trong người.

“Vừa nhận sổ hưu, chưa vui được ngày nào đã phải gắn với giường bệnh”, ông nói. Ban đầu, ông tự đi khám được, nằm viện cũng không phải cần có người bên cạnh 24/24h. Năm nay, các con ông phải thuê thêm người trông nom, đỡ đần. Những trường hợp như ông C. không hiếm ở Bệnh viện Lão khoa Trung ương, bệnh viện vì thế liên tục phải mở rộng khu khám bệnh. 

Mỗi ngày, mỗi bác sĩ Khoa Khám bệnh Bệnh viện Lão khoa Trung ương khám khoảng 50 bệnh nhân với 12 bàn khám. Những chuyên khoa như tăng huyết áp, tim mạch hay đái tháo đường chiếm số lượng lớn nhất, các bác sĩ khám tới 150 - 200 bệnh nhân/ngày. 

Các bác sĩ Bệnh viện Lão khóa Trung ương cho biết hiếm có người cao tuổi nào đến viện chỉ mắc 1 bệnh.

Theo Bộ Y tế, dù chỉ chiếm hơn 14% dân số nhưng nhóm người cao tuổi sử dụng trên 50% chi phí điều trị mỗi năm. Chi phí điều trị cho người cao tuổi cao gấp gần 10 lần người trẻ. Bác sĩ Vân Anh cho biết lý do là bởi liên quan đến chi phí chăm sóc trực tiếp (khám, điều trị, thuốc…), gián tiếp (đi lại, ăn ở cho người chăm sóc), chưa kể các vật tư, thiết bị hỗ trợ, phục hồi chức năng của người cao tuổi… cũng tốn kém. 

Bác sĩ Vân Anh cho biết, người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh, tình trạng suy giảm chức năng do lão hóa làm xuất hiện hội chứng lão khoa. Từ đó dẫn đến nhiều chỉ định cận lâm sàng chuyên sâu nên chi phí chẩn đoán cao. Với nhiều bệnh đồng mắc, bệnh nhân cao tuổi cũng phải dùng nhiều thuốc. Với những bệnh nhân điều trị nội trú, thời gian hồi phục bệnh lâu hơn so với người dưới 60 tuổi, cũng khiến chi phí gia tăng.

Ngày 26/3, tại Hội nghị Khoa học quốc tế với chủ đề “Chăm sóc toàn diện người bệnh cao tuổi”, PGS.TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị, cũng nhấn mạnh tuổi thọ trung bình của người Việt hiện trên 74 tuổi, thuộc nhóm cao trên thế giới. Tuy nhiên điều đáng lo ngại là thời gian sống chung với bệnh tật lại kéo dài, khiến chất lượng cuộc sống chưa thực sự đảm bảo.

“Người cao tuổi ở Việt Nam thường phải sống chung với bệnh tật trong khoảng 5 - 7 năm cuối đời, trung bình mỗi người mắc 4 - 5 bệnh lý khác nhau. Tại Bệnh viện Hữu Nghị, một người cao tuổi đi khám 7 - 8 lần mỗi năm, thậm chí cao hơn nếu tính cả số lần nhập viện. Tần suất này cao gấp 2 - 2,5 lần so với các nhóm bệnh nhân khác".

"Những con số trên cho thấy gánh nặng bệnh tật ở người cao tuổi rất lớn, đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt từ hệ thống y tế cũng như gia đình và cộng đồng, với mục tiêu không chỉ sống lâu mà cần hướng tới sống khỏe", PGS. Thế Anh nói.

Người cao tuổi ở Việt Nam thường phải sống chung với bệnh tật trong khoảng 5 - 7 năm cuối đời.

Theo đó, một trong những thay đổi quan trọng là ngành y tế cần chuyển từ mô hình điều trị đơn bệnh sang điều trị đa bệnh, đa chuyên khoa. Việc điều trị cần có sự phối hợp của các chuyên khoa khác nhau. Từ khâu dự phòng đến khâu điều trị, rồi phục hồi và cả chăm sóc dinh dưỡng, tinh thần cho người bệnh. 

Tất cả các bệnh viện đa khoa phải có khoa lão, các bác sĩ được đào tạo về chuyên ngành lão khoa, thậm chí là các điều dưỡng được đào tạo về chăm sóc cho bệnh nhân người cao tuổi. Bên cạnh đó, y tế cơ sở phối hợp với y tế cơ bản và chuyên sâu để tiếp tục điều trị nâng cao cho người bệnh. Đồng thời thành lập thêm các trung tâm chăm sóc người cao tuổi lâu dài.

PGS. Thế Anh cho rằng cần thay đổi cách tiếp cận, bắt đầu từ cộng đồng. Việc quản lý sức khỏe người cao tuổi không nên chỉ diễn ra trong bệnh viện, mà cần được thực hiện liên tục, ngay tại nơi sinh sống, thông qua theo dõi định kỳ và chủ động. Trong đó việc ứng dụng công nghệ như phần mềm theo dõi sức khỏe cá nhân có thể hỗ trợ người bệnh tự quản lý tình trạng của mình.

Đặc biệt, phiên thảo luận Chính sách càng thêm phần giá trị với sự chia sẻ của GS.TS Marchenko, Giám đốc Trung tâm Ung thư Napalkov, Liên bang Nga. Dưới góc độ quản lý vĩ mô từ một quốc gia có nền y học phát triển, GS.TS Marchenko đã mang đến những kinh nghiệm quốc tế quý báu trong việc xây dựng chiến lược tầm soát, quản lý và điều trị bệnh lý ung thư ở nhóm bệnh nhân lớn tuổi.

Những chia sẻ của ông không chỉ giúp đối chiếu với thực trạng tại Việt Nam mà còn gợi mở nhiều phương hướng mới trong việc hoạch định chính sách y tế và đẩy mạnh hợp tác chuyển giao công nghệ song phương, nhằm tối ưu hóa nguồn lực chăm sóc y tế cho người cao tuổi.

PGS.TS Nguyễn Thế Anh, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị phát biểu tại hội nghị.

Ông Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế, cho biết để ứng phó già hóa, Bộ Y tế mới đề xuất phát triển mô hình chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, mở điểm chăm sóc ban ngày tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố. Đề xuất này được đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Dân số, đang được Bộ Y tế xin ý kiến, dự kiến trình Chính phủ ban hành trước 30/4.

Theo dự thảo Nghị định mới nhất gồm 120 điều, Bộ Y tế cũng đã phác thảo một kế hoạch chi tiết nhằm phổ cập việc tầm soát bệnh tật cho người dân. Mục tiêu cốt lõi là đảm bảo mỗi cá nhân được kiểm tra sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm theo tiêu chuẩn chuyên môn.

Thay vì triển khai đồng loạt, chính sách này sẽ được thực hiện theo chiến lược "ưu tiên nhóm yếu thế trước, mở rộng toàn dân sau". Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn lực ngân sách mà còn đảm bảo những người khó khăn, người cao tuổi được tiếp cận dịch vụ y tế sớm nhất.

Từ khóa:

Chăm sóc người cao tuổi chi phí điều trị người cao tuổi già hóa dân số Việt Nam sức khỏe Vneconomy

Chủ đề:

Nền kinh tế bạc trong kỷ nguyên mới

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy