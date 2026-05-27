Tăng 20 - 30% số ca nhập viện cấp cứu vì nắng nóng

Hoài Phương

27/05/2026, 13:33

Mùa hè năm nay đến sớm cùng những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài kéo theo nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Hiện các bệnh viện đồng loạt triển khai phương tiện chống nóng và nước sinh hoạt nhằm xoa dịu người nhà cũng như bệnh nhân…

Các bệnh viện hiện tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân đến thăm khám.

Ngày 26/5, đại diện Bệnh viện K cho biết đơn vị đang tiếp nhận trung bình 2.000 lượt người đến khám và điều trị nội trú mỗi ngày. Để hỗ trợ người dân giữa thời tiết nắng nóng, cơ sở Tân Triều mở cửa đón bệnh nhân từ 5h, bắt đầu khám lúc 6h. Hai cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp khám bệnh từ 6h sáng. 

Bên cạnh đó, cơ sở Quán Sứ còn cho người dân đặt lịch hẹn qua tổng đài và đến thẳng phòng khám theo giờ mà không cần làm thủ tục đăng ký. Hai cơ sở còn lại ưu tiên những trường hợp đã đặt lịch trước. Bệnh viện yêu cầu các bác sĩ chủ động hẹn giờ thăm khám để tạo điều kiện tối đa cho bệnh nhân ngoại tỉnh.

Những ngày nắng nóng gay gắt vừa qua, Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cũng liên tục tiếp nhận các ca bệnh liên quan đến say nắng, say nóng và biến chứng nguy hiểm do nhiệt độ tăng cao. ThS.BS. Đặng Tuấn Dũng, Trung tâm Cấp cứu A9, cho biết, số bệnh nhân nhập viện liên quan đến nắng nóng đã tăng khoảng 20 - 30% so với trước đợt nắng nóng.

Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận các ca bệnh liên quan đến say nắng, say nóng.

Đáng chú ý, phần lớn là thanh niên và người trong độ tuổi lao động, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời. Ngày 25/5 vừa qua, một nam công nhân được đưa đến Trung tâm A9 cấp cứu trong tình trạng tiêu cơ vân, cơ thể mất nước khá nghiêm trọng, xuất hiện tình trạng suy thận cấp. 

Cùng ngày, một nam thanh niên được gia đình đưa vào cấp cứu tại Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng liên tục la hét, giãy đạp. PGS.TS Dương Minh Tâm cho biết bệnh nhân vốn mắc rối loạn loạn thần và đang điều trị tại nhà, đợt nắng nóng kéo dài khiến biểu hiện trở nặng. Theo bác sĩ Tâm, thời tiết nắng nóng khiến nhóm người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh lý tâm thần dễ bị ảnh hưởng rõ rệt hơn cả.

Tại Phú Thọ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đáng chú ý, có trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, tiên lượng rất nặng. 

ệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời.

Còn theo ghi nhận tại khoa Nội Nhi Hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 1, số bệnh nhân duy trì ở mức gần 100 ca, tăng khoảng 10% trong vòng một tháng trở lại đây. BSCKII. Ong Thị Hương, Trưởng khoa, cho biết: "Các trường hợp nhập viện cấp cứu phần lớn liên quan đến bệnh đường hô hấp và tiêu hóa, thường diễn biến nhanh trong điều kiện thời tiết nắng nóng".

Không chỉ ở nhóm bệnh nhi, tại Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, BSCKII. Trần Trung Tín, Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: "Từ ngày 22/5 đến 6 giờ 30 phút ngày 25/5, Trung tâm tiếp nhận 496 lượt bệnh nhân, trong đó 48 bệnh nhân đột quỵ và 43 bệnh nhân gặp các vấn đề về tim mạch".

Tương tự, những ngày gần đây lượng bệnh nhân đến khám, điều trị tại các cơ sở y tế Thanh Hóa có xu hướng tăng. Tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày gần đây, số bệnh nhân nhập viện do tăng huyết áp, suy tim, rối loạn nhịp tim và các biến chứng tim mạch tăng đáng kể.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng Khoa Nội Tim mạch, cho biết: "Trong thời điểm nắng nóng, những người mắc bệnh lý tim mạch, người cao tuổi và người có bệnh nền sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Đặc biệt, nhiều người vẫn chủ quan lao động ngoài trời trong thời gian nắng gắt dẫn đến tình trạng kiệt sức, tăng huyết áp, nguy cơ đột quỵ cao".

Nắng nóng đầu mùa khiến số người cao tuổi và trẻ nhỏ nhập viện tại Thanh Hóa tăng mạnh.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, số lượng bệnh nhân nhập viện do các bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính cũng tăng mạnh so với thời điểm trước khi xảy ra nắng nóng. 

Thống kê từ Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận và điều trị từ 100 - 120 bệnh nhân. Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nước, rối loạn điện giải, khó thở hoặc bệnh mạn tính chuyển biến nặng.

Tại TP HCM, các bệnh viện cũng ghi nhận tình trạng quá tải tương tự. TS. Võ Văn Tân, Trưởng khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, thống kê tỷ lệ người tai biến mạch máu não tăng khoảng 10 - 12% so với ngày thường. Bác sĩ dẫn chứng trường hợp ông Nguyễn Trọng Nhân, 59 tuổi, tắm ngay sau khi đi nắng về. Hôm sau, ông xuất hiện triệu chứng yếu tay chân, gia đình đưa đi cấp cứu và bác sĩ chẩn đoán nhồi máu não.

Ở Bệnh viện Nhi đồng 2, khoa Khám bệnh mỗi ngày tiếp nhận 3.000 - 4.000 lượt trẻ nhỏ, chủ yếu dưới 5 tuổi. Bác sĩ Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, đánh giá viêm hô hấp cấp chiếm hơn một nửa số ca, kèm theo sự gia tăng nhóm bệnh tiêu hóa, da liễu và truyền nhiễm. Trẻ nhỏ chịu tác động từ thời tiết khắc nghiệt nhanh hơn người lớn do hệ điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện, lại không biết chủ động đòi uống nước.

Trẻ nhỏ chịu tác động từ thời tiết khắc nghiệt nhanh hơn người lớn do hệ điều hòa thân nhiệt chưa hoàn thiện.

Trong bối cảnh thời tiết năm 2026 được dự báo tiếp tục xuất hiện nhiều đợt khô nóng gay gắt do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, ngành Y tế đang tăng cường cảnh báo cộng đồng chủ động bảo vệ sức khỏe trước các nguy cơ thời tiết cực đoan.

Bộ Y tế khuyến cáo hạn chế người dân ra đường từ 10h đến 16h. Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài.

Người dân được khuyến nghị mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi. Tăng cường ăn các loại rau xanh và hoa quả, nên có món canh trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt cần uống tối thiểu 1,5 - 2 lít nước/ngày. Nên uống thành nhiều lần trong ngày, không nên uống quá nhiều nước trong một lần.

Đối với người lao động làm việc trong điều kiện nắng nóng, các chuyên gia khuyến nghị cần bố trí thời gian làm việc vào sáng sớm hoặc chiều muộn, nghỉ giải lao định kỳ sau khoảng 45 phút đến 1 giờ làm việc liên tục, đồng thời sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân để hạn chế hấp thu nhiệt.

Không chỉ cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, ngành Y tế cũng lưu ý tình trạng hạn hán và thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô nóng có thể làm gia tăng nguy cơ bùng phát các bệnh lây truyền qua đường nước như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn...

Bảo vệ thị lực cho trẻ em trong kỳ nghỉ hè

Theo Khảo sát của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em mắc tật khúc xạ, chiếm 30 - 40% lứa tuổi đi học. Ở Hà Nội và TP.HCM, hơn 50% trẻ ở lứa tuổi này bị ảnh hưởng tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số…

Sốc nhiệt là tình trạng cần cấp cứu tối khẩn

Các nhóm có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi nắng nóng gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ; người lao động ngoài trời như công nhân, nông dân, bộ đội huấn luyện, nhân viên giao hàng… và người mắc bệnh mạn tính...

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày Dinh dưỡng Cộng đồng Việt Nam lần thứ 6 đã thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân; sự kiện không chỉ là sân chơi mà còn giúp nâng cao nhận thức về dinh dưỡng, vận động sức khỏe…

WHO lo lắng về đợt bùng phát Ebola, vấn đề tài chính là một thách thức

Chủng Ebola hiếm gặp mang tên Bundibugyo được cho là nguyên nhân khiến hơn 130 người thiệt mạng và tạo ra gần 600 ca nghi nhiễm. Đứng trước tình hình nghiêm trọng, WHO đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu…

Từ tháng 5 đến tháng 7: Cảnh giác nguy cơ “liệt mặt” giữa mùa hè

Hàng năm, vào thời điểm khoảng tháng 5 đến tháng 7, các bệnh viện ghi nhận nhiều ca bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên. Thời tiết dần chuyển sang mưa, lạnh tại miền Nam hoặc những ngày nắng nóng phải ngủ dưới máy lạnh cường độ cao tại miền Bắc làm gia tăng nguy cơ…

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

