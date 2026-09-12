Người dân cần chủ động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trước khi hết hạn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người thuộc nhóm tự đóng bảo hiểm y tế gia hạn trước khi thẻ hết giá trị sử dụng, và kiểm tra thông tin sau khi đóng tiền để đảm bảo quyền lợi khi đi khám chữa bệnh…

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh: Duy Nguyễn.

Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng là căn cứ để Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người tham gia. Trong trường hợp người tham gia vô tình để thẻ bảo hiểm y tế hết hạn, nếu không may gặp bất trắc về sức khỏe sẽ phải tự chi trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh.

NHIỀU KÊNH GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ

Xuất phát từ thực tiễn đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý người tham gia bảo hiểm y tế cần chủ động gia hạn, kiểm tra việc ghi nhận đóng bảo hiểm y tế để bảo đảm quyền lợi tham gia liên tục.

Hiện nay, người tham gia có thể thực hiện qua Cổng Dịch vụ công, ứng dụng ngân hàng có tích hợp dịch vụ thanh toán bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng. Đồng thời, theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ trên các kênh chính thức.

Người tham gia có thể lựa chọn một trong các hình thức phù hợp với điều kiện của mình. Đối với qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người tham gia lựa chọn dịch vụ “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT”.

Quyết định số 3510/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định quy trình này áp dụng cả trường hợp đăng ký tham gia lần đầu, đóng tiếp bảo hiểm y tế, và một số trường hợp thay đổi nhóm tham gia.

Người tham gia kê khai thông tin theo yêu cầu, hệ thống kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, xác định số tiền phải đóng. Sau khi thanh toán trực tuyến thành công, người tham gia nhận biên lai điện tử, thông báo kết quả và thẻ bảo hiểm y tế theo phương thức đã đăng ký. Hiện dịch vụ này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp ở mức trực tuyến toàn trình.

Đối với qua ứng dụng của ngân hàng, người tham gia có thể thực hiện đóng tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế trực tuyến trên ứng dụng của 4 ngân hàng, gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trên ứng dụng ngân hàng, người tham gia lựa chọn dịch vụ thanh toán bảo hiểm xã hội/bảo hiểm y tế, thực hiện theo hướng dẫn; kiểm tra kỹ thông tin người tham gia, thời gian gia hạn và số tiền phải đóng trước khi xác nhận giao dịch. Sau khi thanh toán thành công, nên lưu lại chứng từ hoặc mã giao dịch để tra cứu, đối chiếu khi cần.

Đối với hình thức qua cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc Tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, người tham gia có thể đến cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc tổ chức hỗ trợ gần nhất để được hướng dẫn và thực hiện đóng bảo hiểm y tế.

Khi nộp tiền, cần nhận và lưu biên lai/chứng từ thu tiền, kiểm tra các thông tin liên quan đến người tham gia, số tiền và kỳ đóng.

Theo thủ tục hành chính Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang công bố, đơn vị thực hiện thu có trách nhiệm cấp biên lai cho người tham gia, và nộp số tiền đã thu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội hằng ngày qua tài khoản ngân hàng, hoặc hệ thống tiện ích theo quy định.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, ứng dụng ngân hàng là một kênh thực hiện giao dịch đóng/gia hạn bảo hiểm y tế; trong khi VssID – Bảo hiểm xã hội số và VNeID là các kênh thuận tiện để kiểm tra, sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế. Người tham gia nên phân biệt hai nhóm tiện ích này để thực hiện đúng nhu cầu.

HÌNH THÀNH THÓI QUEN CHỦ ĐỘNG KIỂM TRA THÔNG TIN

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cũng đề nghị người tham gia chủ động kiểm tra quá trình tham gia và giá trị sử dụng thẻ sau khi đóng.

Hiện nay, người tham gia bảo hiểm xã hội có thể theo dõi, kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức như trên ứng dụng VssID, bằng cách đăng nhập tài khoản để theo dõi thông tin quá trình tham gia. Tại mục “Thẻ BHYT”, có thể kiểm tra thông tin thẻ, giá trị sử dụng và quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế.

Trên Cổng Thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến”, sau đó chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT”.

Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Kết quả tra cứu thể hiện các thông tin chính như giá trị sử dụng thẻ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và thời điểm đủ 5 năm liên tục.

Với ứng dụng VNeID, trường hợp thông tin bảo hiểm y tế đã được tích hợp, người dùng vào “Ví giấy tờ”, chọn “Thẻ BHYT” để kiểm tra thông tin thẻ.

Người tham gia cũng có thể tra cứu qua Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 1900 9068, hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ tra cứu, đối chiếu khi thông tin chưa được cập nhật, hoặc có dấu hiệu chưa chính xác.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam khuyến nghị người dân cần hình thành thói quen kiểm tra giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, trước thời điểm thẻ cũ hết hạn, và kiểm tra lại sau khi hoàn tất giao dịch đóng/gia hạn.

Khi phát hiện dữ liệu chưa được cập nhật, hoặc không khớp với chứng từ đã nộp, cần giữ lại biên lai, chứng từ/mã giao dịch và liên hệ ngay với nơi đã tiếp nhận tiền, hoặc cơ quan Bảo hiểm xã hội để được kiểm tra, xử lý.

Việc phát hiện sớm vướng mắc giúp hạn chế nguy cơ gián đoạn giá trị sử dụng thẻ, và bảo đảm đầy đủ quyền lợi khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.