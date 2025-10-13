Người lao động không phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh

Ngành Bảo hiểm xã hội khẳng định, người tham gia bảo hiểm y tế không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Đây là thủ tục hành chính được thực hiện miễn phí theo Luật...

Theo phản ánh của báo chí, gần đây có tình trạng người dân bị thu 50.000 đồng khi làm thủ tục chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, từ cơ sở ở TP. Thủ Đức về Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM.

Nhiều người dân tưởng đây là thủ tục của cơ quan Bảo hiểm xã hội nên đồng ý nộp tiền. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, việc thu phí này là sai quy định, người dân không phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.

Thông tin về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết theo quy định tại Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế 2024, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).

Cũng tại Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2024 và hướng dẫn tại Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 1/1/2025 của Bộ Y tế quy định, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú, hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.

Đáng chú ý, hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế.

Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới bảo hiểm y tế hộ gia đình, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cũng cho biết Điều 44 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế đã quy định cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế và không thu phí đối với người tham gia.

Đây là thủ tục hành chính được cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định, đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến Bảo hiểm xã hội cơ sở nơi cư trú, hoặc qua đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng kêu gọi người dân tìm hiểu kỹ quy định khi thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc sử dụng các kênh chính thống như Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tránh bị các đối tượng trung gian lợi dụng.