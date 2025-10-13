Người lao động không phải trả phí khi thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Phúc Minh
13/10/2025, 14:57
Ngành Bảo hiểm xã hội khẳng định, người tham gia bảo hiểm y tế không phải trả bất kỳ khoản phí nào khi làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu. Đây là thủ tục hành chính được thực hiện miễn phí theo Luật...
Theo phản ánh của báo chí, gần đây có tình trạng người dân bị thu 50.000 đồng khi làm thủ tục chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, từ cơ sở ở TP. Thủ Đức về Bệnh viện Quân y 175, TP.HCM.
Nhiều người dân tưởng đây là thủ tục của cơ quan Bảo hiểm xã hội nên đồng ý nộp tiền. Tuy nhiên, cơ quan Bảo hiểm xã hội khẳng định, việc thu phí này là sai quy định, người dân không phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu.
Thông tin về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, cho biết theo quy định tại Điều 26 của Luật Bảo hiểm y tế 2024, người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu hoặc cấp cơ bản; có quyền thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tức là tháng 1, 4, 7, 10).
Cũng tại Điều 26 Luật Bảo hiểm y tế 2024 và hướng dẫn tại Thông tư 01/2025/TT-BYT ngày 1/1/2025 của Bộ Y tế quy định, khi có nhu cầu thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú, hoặc nộp online qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Đối với người lao động thì đăng ký thông qua đơn vị sử dụng lao động.
Đáng chú ý, hiện nay, chưa có quy định nào cho phép các tổ chức dịch vụ thu thực hiện thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia bảo hiểm y tế.
Các tổ chức dịch vụ thu được cơ quan Bảo hiểm xã hội ủy quyền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình chỉ được thu tiền khi người dân đăng ký tham gia mới bảo hiểm y tế hộ gia đình, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, hoặc khi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng cũng cho biết Điều 44 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và Điều 8 Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế đã quy định cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện thủ tục cấp, đổi, điều chỉnh thẻ bảo hiểm y tế và không thu phí đối với người tham gia.
Đây là thủ tục hành chính được cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện miễn phí theo Luật. Nếu có cá nhân hoặc tổ chức yêu cầu người dân nộp tiền để đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu là không đúng quy định, đề nghị người dân phản ánh kịp thời đến Bảo hiểm xã hội cơ sở nơi cư trú, hoặc qua đường dây nóng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1900.9068) để được bảo vệ quyền lợi.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM liên tục chấn chỉnh các tổ chức dịch vụ thu phải thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ yêu cầu tổ chức dịch vụ thu hoàn trả cho người dân và chấm dứt hợp đồng với tổ chức dịch vụ thu.
Ngành Bảo hiểm xã hội cũng kêu gọi người dân tìm hiểu kỹ quy định khi thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế, đồng thời chỉ liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội, hoặc sử dụng các kênh chính thống như Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tránh bị các đối tượng trung gian lợi dụng.
Hơn 500 chuyên gia hàng đầu về ung thư, các nhà khoa học quốc tế, Châu Á và Việt Nam đã cùng chia sẻ những cập nhật mới nhất về ung thư phổi, nhằm thúc đẩy sự phát triển hơn nữa khả năng toàn diện trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các phương pháp tối ưu nhất trong chẩn đoán điều trị căn bệnh này...
Theo Bộ Nội vụ, việc giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí cần được xem xét trong tổng thể các chính sách an sinh, đánh giá tác động về kinh tế - xã hội để bảo đảm tính khả thi và bền vững của hệ thống trợ cấp xã hội trong thời gian tới…
Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, việc xây dựng một hệ thống giáo dục bền vững, có khả năng chống chịu với các tác động của thiên tai là điều cần thiết. Các biện pháp khắc phục hậu quả trước mắt cần được thực hiện đồng bộ với các chiến lược dài hạn nhằm nâng cao khả năng ứng phó của ngành Giáo dục trước những thách thức của biến đổi khí hậu.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cơ quan chức năng và đơn vị tham gia hội chợ đưa các mặt hàng vào Hội chợ Mùa Thu 2025 phải là những mặt hàng tiêu biểu, được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng
Dự kiến một số bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, K, Việt Đức, Nhi Trung ương...tiếp tục trực thuộc Bộ Y tế, nhằm bảo đảm vai trò đầu tàu trong điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Một số cơ sở y tế sẽ sáp nhập hoặc chuyển giao cho các địa phương và cơ sở đào tạo y khoa để tăng cường hiệu quả khai thác...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: