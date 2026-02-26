Người dân Thủ đô xếp hàng từ rạng sáng tại Bảo Tín Mạnh Hải mua vàng ngày vía Thần Tài

Sáng 26/2 (ngày mùng 10 tháng Giêng), thị trường vàng tại Hà Nội ghi nhận không khí giao dịch sôi động ngay từ rạng sáng khi người dân tập trung tại các tuyến phố trung tâm để mua vàng cầu may trong ngày vía Thần Tài.

Tại khu vực được xem là “phố vàng” trên đường Trần Nhân Tông và các tuyến lân cận, nhiều cửa hàng đã mở cửa từ rất sớm để phục vụ nhu cầu tăng cao. Trước các điểm kinh doanh lớn như Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, khách hàng bắt đầu xếp hàng từ khoảng 3h30 sáng, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp hiếm thấy vào thời điểm đầu ngày.

Ghi nhận tại một cơ sở của Bảo Tín Mạnh Hải lúc 5h sáng, lượng khách đã tăng nhanh so với ngày thường. Theo phản ánh của nhiều người dân, công tác tổ chức năm nay được cải thiện rõ rệt, với khu vực xếp hàng phân luồng rõ ràng, bố trí ghế chờ và nhân viên hướng dẫn, giúp giảm tình trạng chen lấn từng xảy ra trong các năm trước.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Không khí giao dịch tại khu vực Trần Nhân Tông, Cầu Giấy… diễn ra trật tự, khách hàng lần lượt vào giao dịch theo số thứ tự. Theo Ông Trương Quang Đạt, Chánh văn phòng Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải cho biết: “Đơn vị đã thực hiện một bước tiến lớn về công nghệ và mô hình để phục vụ khách hàng tốt hơn như “đẩy mạnh hệ thống đặt hàng online và thanh toán trước qua website, khách hàng có thể thảnh thơi chọn sản phẩm và ghé cửa hàng nhận lộc trong vài phút qua quầy ưu tiên, hoặc chọn dịch vụ ship tận nơi bảo mật tuyệt đối”. Nagoài ra đơn vị đã chủ động tăng cường nhân sự, mở rộng quầy phục vụ và kéo dài thời gian giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu tăng đột biến trong ngày cao điểm.

Bên cạnh các cơ sở lâu năm, một số điểm giao dịch mới trên phố Linh Đàm, Ngô Quyền… cũng ghi nhận lượng khách ổn định từ sáng sớm. Nhờ bố trí mặt bằng và quy trình giao dịch khoa học, thời gian chờ đợi được rút ngắn dù lưu lượng khách tăng cao.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải.

Năm nay, phần lớn người mua lựa chọn các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn, vàng miếng trọng lượng nhỏ từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ để lấy may đầu năm. Với nhiều người dân, việc mua vàng trong ngày vía Thần Tài không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn là yếu tố tâm linh, trở thành thói quen đầu xuân.

Trong bối cảnh nhu cầu gia tăng mạnh theo yếu tố mùa vụ, các doanh nghiệp kinh doanh vàng cho thấy sự chủ động hơn trong công tác tổ chức và điều tiết khách hàng, góp phần giúp thị trường giao dịch diễn ra ổn định, hạn chế tình trạng quá tải cục bộ như các năm trước.