Trang chủ Tài chính

Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh

Tùng Thư

25/02/2026, 16:13

Tỷ giá USD tăng mạnh trong ba phiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do, khi cán cân thương mại hàng hóa lũy kế đến ngày 15/2/2026 ghi nhận mức thâm hụt 2,9 tỷ USD…

VnEconomy

Ngày 25/02, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần trong ngày được xác định ở mức 26.309 VND/USD.

So với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (13/02), tỷ giá trung tâm chỉ tăng nhẹ 8 đồng. Tuy nhiên, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại  tăng mạnh hơn, khoảng 150 đồng ở chiều mua vào và 170 đồng ở chiều bán ra.

Trong phiên 25/2, hầu hết ngân hàng thương mại niêm yết giá bán USD sát mức trần 26.309 VND/USD. Ở chiều mua vào, giá có sự phân hóa, dao động trong khoảng 25.944 – 25.989 VND/USD. Chênh lệch giữa ngân hàng có giá mua cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 45 đồng, cho thấy thị trường nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tương đối cân bằng.

Biên độ giữa giá mua và giá bán dao động từ 320 đến 379 đồng mỗi USD. Nhóm ngân hàng có mức chênh lệch thấp nhất (320 đồng) gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và ABBANK. Ngược lại, ACB, Eximbank và MSB ghi nhận mức chênh lệch cao nhất 379 đồng, trong khi VietinBank ở mức 365 đồng mỗi USD.

Ngày 25/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên trước; tỷ giá trần ở mức 26.309 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD đồng loạt sát trần 26.309 VND/USD, trong khi giá mua dao động 25.944–25.989 VND/USD, với chênh lệch mua – bán từ 320–379 đồng/USD. So với trước Tết, tỷ giá ngân hàng tăng khoảng 150–170 đồng mỗi chiều. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.700–26.750 VND/USD, cao hơn ngân hàng 441–711 đồng. Bối cảnh này diễn ra khi cán cân thương mại lũy kế đến 15/2 thâm hụt 2,9 tỷ USD, tạo áp lực lên cung – cầu ngoại tệ.

Đối với khách hàng bán USD, mức giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 25.989 VND/USD tại BIDV, Vietcombank, Agribank và ABBANK; riêng giao dịch tiền mặt, BIDV đang áp dụng mức mua cao nhất thị trường. Trong khi đó, do giá bán USD tương đối đồng nhất giữa các ngân hàng, khách hàng mua ngoại tệ nên cân nhắc thêm các yếu tố như phí dịch vụ và hạn mức giao dịch để tối ưu chi phí.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ngày 25/2/2026 (Đơn vị: VND/USD; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)
Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ngày 25/2/2026 (Đơn vị: VND/USD; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Ngày 25/2, tỷ giá USD trên thị trường tự do đi ngang so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.700 – 26.750 VND/USD (mua vào – bán ra). So với thị trường chính thức, giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn khoảng 711 đồng, trong khi giá bán cao hơn khoảng 441 đồng.

So với phiên ngày 23/2, tỷ giá tự do ngày 25/2 giảm 100 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Tuy nhiên, so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (13/02), tỷ giá tự do đã tăng khoảng 400 đồng mỗi chiều.

Theo số liệu sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), luỹ kế từ đầu năm đến 15/2/2026, dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 130,18 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ, tốc độ tăng nhập khẩu vượt xuất khẩu đã khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái thâm hụt 2,9 tỷ USD, tạo áp lực nhất định lên cung - cầu ngoại tệ và tỷ giá.

Về chi tiết, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 2 đạt 20,36 tỷ USD; tính từ ngày 1/1 đến hết 15/02, tổng xuất khẩu đạt 63,64 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng mạnh hơn. Trị giá nhập khẩu kỳ 1 tháng 2 đạt 21,31 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu lũy kế đến ngày 15/2 lên 66,54 tỷ USD, tăng 40,1% so với cùng kỳ.

Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể

19:17, 19/01/2026

Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

16:38, 01/01/2026

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

15:57, 05/12/2025

Ngân hàng Nhà nước: Bám sát thị trường, can thiệp kịp thời để ổn định lãi suất và tỷ giá

cán cân thương mại giá USD kim ngạch xuất nhập khẩu ngân hàng nhà nước tỷ giá trung tâm tỷ giá usd

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

1

Thanh khoản tiền đồng và ngoại tệ "xì hơi" sau kỳ nghỉ Tết

Tài chính

2

Thủ tướng yêu cầu “vào việc ngay” sau Tết, tạo đà tăng trưởng năm 2026

Tiêu điểm

3

Dự án điện LNG Nghi Sơn 2,2 tỷ USD tái khởi động mời thầu quốc tế

Nhà đầu tư

4

Panama dừng cho phép công ty Hồng Kông điều hành cảng ở hai đầu kênh đào

Thế giới

5

Biến động thuế quan có thể thay đổi cục diện chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Trump?

Thế giới

VnEconomy