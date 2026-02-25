Giá mua bán USD ở các ngân hàng tăng mạnh

Tỷ giá USD tăng mạnh trong ba phiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán trên cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do, khi cán cân thương mại hàng hóa lũy kế đến ngày 15/2/2026 ghi nhận mức thâm hụt 2,9 tỷ USD…

Ngày 25/02, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên liền trước. Với biên độ giao dịch +/- 5%, tỷ giá trần trong ngày được xác định ở mức 26.309 VND/USD.

So với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (13/02), tỷ giá trung tâm chỉ tăng nhẹ 8 đồng. Tuy nhiên, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại tăng mạnh hơn, khoảng 150 đồng ở chiều mua vào và 170 đồng ở chiều bán ra.

Trong phiên 25/2, hầu hết ngân hàng thương mại niêm yết giá bán USD sát mức trần 26.309 VND/USD. Ở chiều mua vào, giá có sự phân hóa, dao động trong khoảng 25.944 – 25.989 VND/USD. Chênh lệch giữa ngân hàng có giá mua cao nhất và thấp nhất chỉ khoảng 45 đồng, cho thấy thị trường nhìn chung vẫn duy trì trạng thái tương đối cân bằng.

Biên độ giữa giá mua và giá bán dao động từ 320 đến 379 đồng mỗi USD. Nhóm ngân hàng có mức chênh lệch thấp nhất (320 đồng) gồm BIDV, Vietcombank, Agribank và ABBANK. Ngược lại, ACB, Eximbank và MSB ghi nhận mức chênh lệch cao nhất 379 đồng, trong khi VietinBank ở mức 365 đồng mỗi USD.

Ngày 25/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 VND/USD, tăng 4 đồng so với phiên trước; tỷ giá trần ở mức 26.309 VND/USD. Tại các ngân hàng thương mại, giá bán USD đồng loạt sát trần 26.309 VND/USD, trong khi giá mua dao động 25.944–25.989 VND/USD, với chênh lệch mua – bán từ 320–379 đồng/USD. So với trước Tết, tỷ giá ngân hàng tăng khoảng 150–170 đồng mỗi chiều. Trên thị trường tự do, USD giao dịch quanh 26.700–26.750 VND/USD, cao hơn ngân hàng 441–711 đồng. Bối cảnh này diễn ra khi cán cân thương mại lũy kế đến 15/2 thâm hụt 2,9 tỷ USD, tạo áp lực lên cung – cầu ngoại tệ.

Đối với khách hàng bán USD, mức giá mua chuyển khoản cao nhất hiện là 25.989 VND/USD tại BIDV, Vietcombank, Agribank và ABBANK; riêng giao dịch tiền mặt, BIDV đang áp dụng mức mua cao nhất thị trường. Trong khi đó, do giá bán USD tương đối đồng nhất giữa các ngân hàng, khách hàng mua ngoại tệ nên cân nhắc thêm các yếu tố như phí dịch vụ và hạn mức giao dịch để tối ưu chi phí.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại ngày 25/2/2026 (Đơn vị: VND/USD; VnEconomy cập nhật từ website các ngân hàng)

Ngày 25/2, tỷ giá USD trên thị trường tự do đi ngang so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.700 – 26.750 VND/USD (mua vào – bán ra). So với thị trường chính thức, giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn khoảng 711 đồng, trong khi giá bán cao hơn khoảng 441 đồng.

So với phiên ngày 23/2, tỷ giá tự do ngày 25/2 giảm 100 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Tuy nhiên, so với thời điểm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (13/02), tỷ giá tự do đã tăng khoảng 400 đồng mỗi chiều.

Theo số liệu sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), luỹ kế từ đầu năm đến 15/2/2026, dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 130,18 tỷ USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ, tốc độ tăng nhập khẩu vượt xuất khẩu đã khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái thâm hụt 2,9 tỷ USD, tạo áp lực nhất định lên cung - cầu ngoại tệ và tỷ giá.

Về chi tiết, kim ngạch xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 2 đạt 20,36 tỷ USD; tính từ ngày 1/1 đến hết 15/02, tổng xuất khẩu đạt 63,64 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng mạnh hơn. Trị giá nhập khẩu kỳ 1 tháng 2 đạt 21,31 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu lũy kế đến ngày 15/2 lên 66,54 tỷ USD, tăng 40,1% so với cùng kỳ.