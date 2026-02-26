Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Dân sinh

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là trách nhiệm chính trị của ngành y tế

Nhật Dương

26/02/2026, 09:07

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tập trung củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển bảo hiểm y tế bền vững; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế...

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Trần Minh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: Trần Minh.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam Nam (27/2/1955 – 27/2/2026), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư gửi các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành y tế.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết trải qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước.

“Dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, trong những thời điểm dịch bệnh cam go hay trước những yêu cầu đất nước đổi mới, đội ngũ thầy thuốc và người lao động ngành y tế luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì sức khỏe nhân dân.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và đóng góp thầm lặng của mỗi cán bộ y tế”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và các Nghị quyết, chương trình hành động của Chính phủ.

Những định hướng lớn đó đặt ra yêu cầu cao hơn đối với ngành y tế trong việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết ngành y tế tiếp tục tập trung củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh chuyển đổi số; cải cách tài chính y tế, phát triển bảo hiểm y tế bền vững; làm tốt công tác dân số, công tác an toàn thực phẩm; bảo đảm công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là trách nhiệm chính trị của toàn ngành trong việc góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới.

Trước yêu cầu đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ, thầy thuốc, nhân viên y tế cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành; giữ gìn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ; đặt người bệnh và sức khỏe nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi cơ sở y tế cần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, minh bạch; chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Y tế cũng tin tưởng với sự đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của toàn ngành, ngành y tế sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2026, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày càng hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng và nhân dân.

Bảo hiểm y tế Bộ trưởng Đào Hồng Lan dịch vụ y tế khám chữa bệnh

