Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là trách nhiệm chính trị của ngành y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam Nam
(27/2/1955 – 27/2/2026), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y
tế Đào Hồng Lan đã có thư gửi các thầy thuốc, cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động ngành y tế.
Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết trải
qua hơn bảy thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành y tế Việt Nam đã không ngừng
lớn mạnh cùng sự phát triển của đất nước.
“Dù trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình,
trong những thời điểm dịch bệnh cam go hay trước những yêu cầu đất nước đổi mới,
đội ngũ thầy thuốc và người lao động ngành y tế luôn giữ vững tinh thần trách
nhiệm, tận tụy vì sức khỏe nhân dân.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua
là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ và đóng góp thầm lặng của mỗi cán bộ y tế”,
Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng, đây là năm khởi đầu của nhiệm kỳ mới, năm đầu tiên triển khai Nghị
quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị
quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo
vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng các Nghị quyết của Quốc hội về
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 và các Nghị quyết,
chương trình hành động của Chính phủ.
Những định hướng lớn đó đặt ra yêu cầu cao hơn
đối với ngành y tế trong việc đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu lực
và hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe nhân dân trong giai đoạn phát triển mới.
Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Đào Hồng
Lan cho biết ngành y tế tiếp tục tập trung củng cố y tế cơ sở và y tế dự phòng;
nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; hoàn thiện thể chế, chính sách; đẩy mạnh
chuyển đổi số; cải cách tài chính y tế, phát triển bảo hiểm y tế bền vững; làm
tốt công tác dân số, công tác an toàn thực phẩm; bảo đảm công bằng trong tiếp cận
dịch vụ y tế.
Đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là
trách nhiệm chính trị của toàn ngành trong việc góp phần thực hiện thắng lợi mục
tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới.
Trước yêu cầu đó, Bộ trưởng đề nghị mỗi cán bộ,
thầy thuốc, nhân viên y tế cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của
ngành; giữ gìn y đức, nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phong cách, thái độ
phục vụ; đặt người bệnh và sức khỏe nhân dân làm trung tâm của mọi hoạt động. Mỗi
cơ sở y tế cần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp,
minh bạch; chủ động thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Lãnh đạo Bộ Y tế cũng tin tưởng với sự đoàn kết,
trách nhiệm và khát vọng cống hiến của toàn ngành, ngành y tế sẽ nỗ lực thực hiện
tốt các nhiệm vụ năm 2026, góp phần xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày càng
hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững, đáp ứng niềm tin, kỳ vọng của Đảng
và nhân dân.