Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Kim Phong

26/02/2026, 12:01

Mặc dù VN-Index chốt phiên sáng nay vẫn tăng tốt 0,64% (+11,94 điểm) nhưng cổ phiếu giảm giá hàng loạt với mã đỏ gấp 2,2 lần mã xanh. Trạng thái điều chỉnh trên thực tế đang xuất phát từ hành động thoái lui của bên mua, khiến thanh khoản cũng giảm sốc 40% so với sáng hôm qua.

VIC và VHM đang đỡ toàn bộ VN-Index.
VIC và VHM đang đỡ toàn bộ VN-Index.

Riêng VIC kịch trần, VHM tăng 2,71% đã “gánh” tới trên 21 điểm cho VN-Index, đảm bảo chỉ số đại diện thị trường vẫn duy trì màu xanh. Trong khi đó độ rộng sàn HoSE chỉ ghi nhận 91 mã tăng/197 mã giảm, với 96 mã giảm quá 1%. Thị trường đang thực sự điều chỉnh.

Nhóm blue-chips cũng trong tình trạng tương tự: Độ rộng rổ VN30 là 9 mã tăng/18 mã giảm, bất chấp VN30-Index tăng 0,44%. Ba mã nhóm Vin tăng tốt nhất rổ này (VRE tăng 3,15%), còn lại chỉ thêm FPT tăng 1,35% là đáng kể. Phía ngược lại có tới 10 mã giảm quá 1%, dẫn đầu là GVR giảm 3,44%, VNM giảm 3,32% và GAS giảm 3,18%.

Thanh khoản nhóm blue-chips sụt giảm mạnh 50% so với sáng hôm qua cho thấy có vấn đề về sức mua. Ngoài FPT, VIC, VHM thực sự có dòng tiền mạnh vào đẩy giá lên, phần còn lại hoàn toàn do bên bán cầm trịch. Bên mua đã rút lệnh xuống khá sâu và thụ động chờ đợi. Biểu hiện của lối giao dịch này là đa số cổ phiếu trong rổ đang chốt ở mức thấp nhất phiên hoặc chỉ còn dư mua giá thấp nhất.

Khi nhìn từ cách thức giá được tạo thành như vậy thì thanh khoản giảm cũng có thể xem là một tín hiệu tốt. Nếu bán có khối lượng lớn hơn thì hoặc giá sẽ phải giảm sâu hơn nữa (do cầu yếu) hoặc thanh khoản sẽ phải lớn hơn (do khớp được với dư mua đang có) vì mức giá lẫn khối lượng hoàn toàn do bên bán quyết định.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.
Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, có tới gần trăm cổ phiếu đang giảm giá quá 1% trên nền thanh khoản tương đối nhỏ. 12 mã xuất hiện giao dịch trên trăm tỷ đồng đều là các mã thuộc rổ VN30, trừ GEL. Nếu không tính các giao dịch này thì phần còn lại chỉ chiếm chừng 9,3% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE. Đây là biểu hiện rõ nhất của sức mua rút lui và bên bán xả ít cũng có thể đè giá tới biên độ giảm khá rộng.

Hiện dòng tiền chỉ đang tập trung vào đỡ rất ít cổ phiếu trọng điểm. Ngoài nhóm Vin và FPT thì chỉ có GEE tăng 7%, GEX tăng 1,94%, VSC tăng 2,02%, PC1 tăng 2,08%, GMD tăng 3,13% là nổi bật về thanh khoản, đều khớp vượt trăm tỷ đồng. Chục mã khác đạt mức tăng giá trên 1% với thanh khoản quá 10 tỷ đồng cũng chỉ chiếm phần rất nhỏ trên thị trường.

Diễn biến sáng nay có phần ngược với hôm qua khi cổ phiếu giảm nhiều mà điểm số vẫn tăng. Đây là một phiên điều chỉnh thực chất hơn và đúng với kỳ vọng chung, khi mức tăng giá trong ngắn hạn là khá tốt. Việc thanh khoản sụt giảm đột biến cũng xác nhận phản ứng bình thường từ bên mua, khi nhà đầu tư muốn kiểm nghiệm áp lực ngắn hạn. Nếu bên bán xả hàng quy mô lớn sẽ chạm tới được các lệnh mua to hơn ở các mức giá sâu hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giảm cường độ bán ở FPT, chỉ còn -380,3 tỷ đồng, nhưng lại xả đột biến VNM với -1479,3 tỷ đồng ròng. Tuy nhiên đây phần lớn là các giao dịch thỏa thuận. Ngoài hai cổ phiếu này, có thêm MWG -87,2 tỷ, SHB -70 tỷ, CTG -69,3 tỷ, GAS -65,7 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng có HPG +142,2 tỷ, GMD +82 tỷ, VIC +61,5 tỷ. Tính chung sàn HoSE đang bị bán ròng 2.205,8 tỷ đồng, mức cao đột biến kể từ đầu tháng 2/2026.

VN-Index chịu áp lực khi hướng đến vùng 1.900 điểm

23:13, 25/02/2026

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực

15:33, 25/02/2026

Thanh khoản tiếp tục tăng mạnh, dòng tiền bắt đáy duy trì phân hóa tích cực

cổ phiếu vin FPT GAS GMD gvr nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VHM VNM

Nợ toàn cầu tăng lên kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Nợ toàn cầu tăng lên kỷ lục 348 nghìn tỷ USD trong năm 2025

Riêng trong năm 2025, nợ tăng thêm gần 29 nghìn tỷ USD, ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ giai đoạn bùng nổ sau đại dịch Covid-19...

Áp lực tỷ giá vẫn còn, có thể tăng 3% trong năm 2026

Áp lực tỷ giá vẫn còn, có thể tăng 3% trong năm 2026

Áp lực tỷ giá vẫn còn song sẽ ổn định hơn trong năm 2026 với mức tăng 2,5% - 3%.

Thế hệ

Thế hệ "bánh mỳ kẹp": Áp lực tài chính chồng chất, đầu tư sớm để tự "cứu mình"?

Không chỉ riêng thế hệ "Bánh mỳ kẹp", mà mọi người nên cố gắng phân bổ tài sản ngay từ đầu và đừng nghĩ rằng phải có rất nhiều tiền mới phân bổ tài sản.

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Danh mục hàng loạt cổ phiếu hấp dẫn nhờ tăng trưởng lợi nhuận

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 4/2025, Chứng khoán Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng.

VnEconomy

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Đà tăng của thị trường diễn ra khá giằng co, biến động không đồng đều, và quỹ Pyn Elite kỳ vọng diễn biến tương tự sẽ tiếp tục trong suốt năm nay.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

Thế giới

Mỹ thâm hụt thương mại hàng hóa với những nền kinh tế nào nhiều nhất năm 2025?

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh]: Người dân xếp hàng sớm mua vàng ngày vía Thần tài

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

1

Chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng thế giới giảm gần 27% từ phiên đỉnh ngày 30/1

Tài chính

2

Các địa phương tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Bất động sản

3

Hà Nội tổ chức kiểm tra khảo sát học sinh lớp 11 và 12

Dân sinh

4

Bổ sung Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 vào danh mục ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Dân sinh

5

Ấn Độ - Israel mở rộng hợp tác kinh tế, công nghệ trong chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi

Thế giới

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy