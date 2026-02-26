Cổ phiếu điều chỉnh diện rộng, thanh khoản thấp đột biến

Mặc dù VN-Index chốt phiên sáng nay vẫn tăng tốt 0,64% (+11,94 điểm) nhưng cổ phiếu giảm giá hàng loạt với mã đỏ gấp 2,2 lần mã xanh. Trạng thái điều chỉnh trên thực tế đang xuất phát từ hành động thoái lui của bên mua, khiến thanh khoản cũng giảm sốc 40% so với sáng hôm qua.

Riêng VIC kịch trần, VHM tăng 2,71% đã “gánh” tới trên 21 điểm cho VN-Index, đảm bảo chỉ số đại diện thị trường vẫn duy trì màu xanh. Trong khi đó độ rộng sàn HoSE chỉ ghi nhận 91 mã tăng/197 mã giảm, với 96 mã giảm quá 1%. Thị trường đang thực sự điều chỉnh.

Nhóm blue-chips cũng trong tình trạng tương tự: Độ rộng rổ VN30 là 9 mã tăng/18 mã giảm, bất chấp VN30-Index tăng 0,44%. Ba mã nhóm Vin tăng tốt nhất rổ này (VRE tăng 3,15%), còn lại chỉ thêm FPT tăng 1,35% là đáng kể. Phía ngược lại có tới 10 mã giảm quá 1%, dẫn đầu là GVR giảm 3,44%, VNM giảm 3,32% và GAS giảm 3,18%.

Thanh khoản nhóm blue-chips sụt giảm mạnh 50% so với sáng hôm qua cho thấy có vấn đề về sức mua. Ngoài FPT, VIC, VHM thực sự có dòng tiền mạnh vào đẩy giá lên, phần còn lại hoàn toàn do bên bán cầm trịch. Bên mua đã rút lệnh xuống khá sâu và thụ động chờ đợi. Biểu hiện của lối giao dịch này là đa số cổ phiếu trong rổ đang chốt ở mức thấp nhất phiên hoặc chỉ còn dư mua giá thấp nhất.

Khi nhìn từ cách thức giá được tạo thành như vậy thì thanh khoản giảm cũng có thể xem là một tín hiệu tốt. Nếu bán có khối lượng lớn hơn thì hoặc giá sẽ phải giảm sâu hơn nữa (do cầu yếu) hoặc thanh khoản sẽ phải lớn hơn (do khớp được với dư mua đang có) vì mức giá lẫn khối lượng hoàn toàn do bên bán quyết định.

Diễn biến chỉ số VN-Index sáng nay.

Phần còn lại của thị trường cũng tương tự, có tới gần trăm cổ phiếu đang giảm giá quá 1% trên nền thanh khoản tương đối nhỏ. 12 mã xuất hiện giao dịch trên trăm tỷ đồng đều là các mã thuộc rổ VN30, trừ GEL. Nếu không tính các giao dịch này thì phần còn lại chỉ chiếm chừng 9,3% tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE. Đây là biểu hiện rõ nhất của sức mua rút lui và bên bán xả ít cũng có thể đè giá tới biên độ giảm khá rộng.

Hiện dòng tiền chỉ đang tập trung vào đỡ rất ít cổ phiếu trọng điểm. Ngoài nhóm Vin và FPT thì chỉ có GEE tăng 7%, GEX tăng 1,94%, VSC tăng 2,02%, PC1 tăng 2,08%, GMD tăng 3,13% là nổi bật về thanh khoản, đều khớp vượt trăm tỷ đồng. Chục mã khác đạt mức tăng giá trên 1% với thanh khoản quá 10 tỷ đồng cũng chỉ chiếm phần rất nhỏ trên thị trường.

Diễn biến sáng nay có phần ngược với hôm qua khi cổ phiếu giảm nhiều mà điểm số vẫn tăng. Đây là một phiên điều chỉnh thực chất hơn và đúng với kỳ vọng chung, khi mức tăng giá trong ngắn hạn là khá tốt. Việc thanh khoản sụt giảm đột biến cũng xác nhận phản ứng bình thường từ bên mua, khi nhà đầu tư muốn kiểm nghiệm áp lực ngắn hạn. Nếu bên bán xả hàng quy mô lớn sẽ chạm tới được các lệnh mua to hơn ở các mức giá sâu hơn.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã giảm cường độ bán ở FPT, chỉ còn -380,3 tỷ đồng, nhưng lại xả đột biến VNM với -1479,3 tỷ đồng ròng. Tuy nhiên đây phần lớn là các giao dịch thỏa thuận. Ngoài hai cổ phiếu này, có thêm MWG -87,2 tỷ, SHB -70 tỷ, CTG -69,3 tỷ, GAS -65,7 tỷ là đáng kể. Phía mua ròng có HPG +142,2 tỷ, GMD +82 tỷ, VIC +61,5 tỷ. Tính chung sàn HoSE đang bị bán ròng 2.205,8 tỷ đồng, mức cao đột biến kể từ đầu tháng 2/2026.