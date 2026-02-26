Thứ Năm, 26/02/2026

"Cá mập" Pyn Elite: Thị trường sẽ giằng co biến động trong suốt năm nay

Thu Minh

26/02/2026, 12:02

Đà tăng của thị trường diễn ra khá giằng co, biến động không đồng đều, và quỹ Pyn Elite kỳ vọng diễn biến tương tự sẽ tiếp tục trong suốt năm nay.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite.
Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite.

Ông Petri Deryng, người đứng đầu quản lý quỹ Pyn Elite vừa có thư gửi nhà đầu tư mới đây trong đó nhấn mạnh: Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam đã có diễn biến tích cực khi tăng 4,3% kể từ đầu năm. Trong cùng thời gian, PYN Elite ghi nhận mức tăng 5,5%. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường diễn ra khá giằng co, biến động không đồng đều, và quỹ kỳ vọng diễn biến tương tự sẽ tiếp tục trong suốt năm nay.

"Chúng tôi nhìn thấy nhiều cơ hội trong bối cảnh này. Một số cổ phiếu có thể biến động thiếu nhất quán, nhưng xét trên bức tranh tổng thể, việc Việt Nam duy trì định hướng chính sách rõ ràng, các mục tiêu phát triển cụ thể, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ cùng với tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ tiếp tục giữ xu hướng chung của thị trường ở trạng thái tích cực", ông Petri Deryng nói.

Pyn Elite Fund trước đó báo cáo tháng 1/2026, quỹ đạt hiệu suất 7,1% - mức cao nhất trong vòng 5 tháng và vượt trội so với VN-Index (tăng 2,5%). Chỉ số khởi đầu năm 2026 mạnh mẽ bất chấp sự suy yếu của cổ phiếu nhóm Vingroup. Tổng tài sản quản lý của quỹ ngoại này lên đến hơn 990 triệu EUR (30.000 tỷ đồng ~1,2 tỷ USD).

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí của Phần Lan mới đây, ông Petri Deryng cũng cho biết ông nhìn thấy một tương lai tươi sáng cho các nhà đầu tư tại Việt Nam.

"Tăng trưởng kinh tế có thể tiếp tục tăng tốc, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết đang cho thấy dấu hiệu cải thiện, và mức định giá cổ phiếu vẫn hấp dẫn – với dự báo lợi nhuận cho năm tới, hệ số P/E trung bình vào khoảng 12. Tôi đã theo dõi Việt Nam trong một thời gian dài và nhận thấy tương lai rất tươi sáng,” Petri Deryng chia sẻ.

Tỷ lệ nợ công của Việt Nam đang duy trì ở mức khá khiêm tốn, chỉ khoảng 37% GDP nếu đối chiếu theo tiêu chuẩn của Phần Lan. “Điều này mang lại cho Chính phủ Việt Nam dư địa đáng kể để đẩy mạnh đầu tư cho tăng trưởng,” ông nói, đồng thời dẫn chứng bằng loạt dự án hạ tầng quy mô lớn đang được triển khai trên khắp cả nước.

Ông Deryng đánh giá triển vọng dành cho nhà đầu tư tại Việt Nam là “rất tươi sáng” khi kinh tế đang trên đà tăng tốc, lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết cải thiện rõ nét và mặt bằng định giá vẫn ở mức hấp dẫn. Dựa trên dự báo lợi nhuận năm tới, P/E trung bình của thị trường chỉ khoảng 12 lần.

Ông cũng đưa ra một so sánh đáng chú ý: “Chúng tôi đã đối chiếu tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng Việt Nam với 10 tập đoàn công nghệ lớn nhất của Mỹ trong một thập kỷ qua. Kết quả cho thấy các ngân hàng Việt Nam có mức tăng trưởng lợi nhuận nhanh hơn.” Nhóm 10 doanh nghiệp Mỹ này bao gồm cả những cái tên trong “Magnificent 7” – nhóm công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ.

Triển vọng càng tích cực hơn sau khi FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi vào tháng 10. Quyết định này được kỳ vọng cải thiện dòng vốn, đặc biệt vào những ngành có tỷ trọng lớn trong rổ chỉ số.

Khoảng một thập kỷ trước, khi lựa chọn Việt Nam làm thị trường mục tiêu, quỹ PYN Elite từng đặt kỳ vọng dài hạn rằng chỉ số trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có thể đạt mức 2.500 điểm. Đến nay, quỹ đã quyết định nâng mục tiêu cho VN-Index lên 3.200 điểm trong thời gian tới.

cổ phiếu ngân hàng Việt Nam FTSE Russell ông Petri Deryng quỹ PYN Elite Tăng trưởng kinh tế Việt Nam tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp thị trường chứng khoán mới nổi triển vọng đầu tư Việt Nam tỷ lệ nợ công Việt Nam VN-Index

