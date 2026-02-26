Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Tài chính

Giá vàng ngày vía Thần Tài bất ngờ giảm nhẹ

Minh Hà

26/02/2026, 11:15

Ngày vía Thần Tài năm nay, thị trường vàng đã chứng kiến những biến động bất ngờ; giá vàng trong nước giảm nhẹ, trong khi giá vàng thế giới lại có xu hướng tăng và khoảng cách chênh lệch lên tới hơn 20 triệu đồng mỗi lượng…

Giá vàng ngày vía Thần Tài biến động bất ngờ giảm nhẹ - Ảnh minh họa.
Giá vàng ngày vía Thần Tài biến động bất ngờ giảm nhẹ - Ảnh minh họa.

Mở đầu phiên giao dịch ngày 26/2, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng so với ngày trước đó. Các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Mi Hồng cũng đồng loạt điều chỉnh giá bán vàng miếng xuống mức tương tự. Điều này có phần trái ngược với xu hướng tăng giá vàng thế giới, khi giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng gần 30 USD, đạt mức 5.192 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân của sự chênh lệch này có thể được lý giải từ nhiều góc độ. Thứ nhất, nhu cầu mua vàng trong nước vào ngày vía Thần Tài thường tăng cao, nhưng năm nay, thời tiết không thuận lợi và giá vàng cao đã khiến nhiều người tiêu dùng e ngại. Thứ hai, sự biến động của tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ cũng có thể ảnh hưởng đến giá vàng trong nước. Cuối cùng, sự khác biệt trong cung cầu giữa thị trường trong nước và quốc tế cũng góp phần tạo ra khoảng cách giá này.

Thực tế, nhiều người có nhu cầu gửi tiết kiệm đầu năm, mua vàng, bạc… để lấy may. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất huy động tăng lên gần đây, gửi tiết kiệm đang thu hút sự quan tâm của người gửi tiền. Một số ngân hàng cũng thu hút khách hàng gửi tiền tiết kiệm trong ngày vía Thần Tài. Chẳng hạn như tại BVBank, khi khách hàng đến gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên, khách hàng được cấp mã cào để tham gia cào điện tử trúng thưởng ngay. Loạt giải thưởng hấp dẫn bằng tiền mặt từ 100.000 đồng tới 1 triệu đồng, đặc biệt là giải Nhất với 3 chỉ vàng 9999. Đồng thời, khách hàng còn có cơ hội quay số trúng thưởng cuối kỳ.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, dù giá vàng có giảm nhẹ trong ngày vía Thần Tài nhưng về lâu dài, việc nắm giữ vàng vẫn được coi là một khoản đầu tư an toàn. Lịch sử cho thấy, giá vàng thường có xu hướng tăng trong những năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động. Từ năm 2016 đến nay, giá vàng đã tăng từ mức 32-38 triệu đồng/lượng lên đến hơn 185 triệu đồng/lượng, cho thấy tiềm năng sinh lời của kim loại quý này.

Nhìn về tương lai, giá vàng có thể tiếp tục biến động do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương, tình hình kinh tế toàn cầu, và các sự kiện địa chính trị. Đối với nhà đầu tư, việc theo dõi sát sao các biến động này và có chiến lược đầu tư hợp lý là điều cần thiết để tối ưu hóa lợi nhuận.

Ngày vía Thần Tài năm nay đã mang đến những bất ngờ cho thị trường vàng. Dù giá vàng trong nước có giảm nhẹ, nhưng với những ai có tầm nhìn dài hạn, vàng vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn. Điều quan trọng là cần có sự nhạy bén trong việc nắm bắt thông tin và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, vàng vẫn giữ vững vị thế là một tài sản an toàn và có giá trị.

đầu tư vàng Ngày vía Thần Tài thị trường vàng trong nước xu hướng giá vàng

