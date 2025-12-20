ByteDance sẽ chỉ giữ lại 19,9% cổ phần TikTok tại Mỹ

Oracle, Silver Lake và MGX mỗi bên sẽ nắm giữ 15% cổ phần liên doanh, tương đương tổng cộng khoảng 45% cổ phần của TikTok tại Mỹ. ByteDance chỉ giữ lại 19,9% cổ phần, trong khi 30,1% còn lại sẽ thuộc về các công ty liên kết với các nhà đầu tư của ByteDance...

Bloomberg đưa tin ByteDance, tập đoàn công nghệ Trung Quốc sở hữu nền tảng video ngắn TikTok, đã đạt thỏa thuận với một nhóm nhà đầu tư do tập đoàn Oracle (Mỹ) dẫn dắt nhằm thành lập một liên doanh vận hành TikTok tại thị trường Mỹ.

Trong bản ghi nhớ gửi tới nhân viên, ông Shou Chew, Giám đốc điều hành TikTok, xác nhận ByteDance đã ký kết thỏa thuận với Oracle cùng hai nhà đầu tư khác là Silver Lake và MGX. Silver Lake là quỹ đầu tư cổ phần tư nhân có trụ sở tại Mỹ, chuyên rót vốn vào lĩnh vực công nghệ. Trong khi đó, MGX là công ty đầu tư của Abu Dhabi và tập đoàn công nghệ G42 của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Ông Chew cho biết giao dịch dự kiến hoàn tất vào ngày 22/1 năm tới, song vẫn còn nhiều công việc cần được triển khai trước khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

Khi đi vào hoạt động, liên doanh TikTok tại Mỹ sẽ là một pháp nhân độc lập, chịu trách nhiệm kiểm soát các vấn đề quan trọng như bảo vệ dữ liệu người dùng, kiểm duyệt nội dung và bảo mật thuật toán trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ. Thực thể này sẽ được điều hành bởi hội đồng quản trị gồm bảy thành viên, trong đó đa số là công dân Mỹ.

Về cơ cấu sở hữu, Oracle, Silver Lake và MGX mỗi bên sẽ nắm giữ 15% cổ phần liên doanh, tương đương tổng cộng khoảng 45%. ByteDance chỉ giữ lại 19,9% cổ phần, trong khi 30,1% còn lại sẽ thuộc về các công ty liên kết với các nhà đầu tư của ByteDance.

Reuters cho biết ByteDance sẽ chuyển nhượng hơn 80% tài sản TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế, qua đó đáp ứng yêu cầu thoái vốn mà Washington đặt ra.

TikTok hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ, song nền tảng này trong nhiều năm qua liên tục đối mặt với những lo ngại từ giới chức Mỹ liên quan đến nguy cơ dữ liệu cá nhân của người dùng bị chuyển về Trung Quốc hoặc bị khai thác trái phép thông qua các cuộc tấn công mạng.

Tháng 4 năm ngoái, dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật thường được gọi là “dự luật cấm TikTok”, yêu cầu ByteDance phải thoái vốn khỏi các hoạt động TikTok tại Mỹ nếu không muốn ứng dụng này phải dừng hoạt động hoàn toàn tại Mỹ.

Vấn đề TikTok cũng trở thành một điểm nóng trong quan hệ kinh tế và thương mại Mỹ – Trung. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng tuyên bố vào tháng 9 rằng Washington và Bắc Kinh đã đạt được một thỏa thuận liên quan đến tương lai hoạt động của TikTok tại Mỹ, đồng thời nhiều lần gia hạn thời hạn buộc ByteDance phải hoàn tất việc thoái vốn.

Sức hút của TikTok được cho là đến từ thuật toán AI có khả năng phân tích hành vi và sở thích người dùng để đưa ra các đề xuất nội dung có độ chính xác cao. Theo Bloomberg, ByteDance dự kiến sẽ cấp phép công nghệ thuật toán này cho liên doanh tại Mỹ. Liên doanh mới cũng sẽ sử dụng hạ tầng điện toán của Oracle và sẽ phát triển một hệ thống AI riêng.

Ngay sau khi thông tin về thỏa thuận được công bố, cổ phiếu của Oracle đã ghi nhận tín hiệu tích cực.

Hiện tại, chính phủ Trung Quốc chưa đưa ra lập trường chính thức về việc có chấp thuận thương vụ này hay không.