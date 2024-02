Người dùng đòi trả lại kính Vision Pro của Apple sau khi xuất hiện triệu chứng đau đầu, mỏi mắt

Sau khoảng thời gian ngắn trao tận tay người dùng những chiếc kính Vision Pro đầu tiên, Apple đang phải đối mặt với làn sóng người mua đòi trả lại sản phẩm mới này.

Nhiều người dùng chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ sẽ trả lại sản phẩm trị giá 3.500 USD của Apple. Được biết, Apple có chính sách cho phép người mua được trả lại bất kỳ sản phẩm nào trong vòng 14 ngày, kể từ ngày mua.

Việc không thoải mái khi sử dụng Vision Pro là một trong những lý do được liệt kê nhiều nhất khi người dùng mong muốn trả lại sản phẩm cho Apple. Giám đốc phụ trách của trang tin The Verge, ông Parker Ortolani, cho rằng việc sử dụng thiết bị này đã dẫn đến vỡ mạch máu trong mắt. Nhiều người dùng cho biết, tai nghe khiến họ đau đầu và gây ra chứng say tàu xe.

Trọng lượng của thiết bị cũng là đề tài hay được nhiều người thảo luận.

Ông Parker chia sẻ: “Mặc dù Vision Pro rất kỳ diệu nhưng nó quá khó chịu khi đeo ngay cả trong thời gian ngắn do trọng lượng của thiết bị cùng với cấu tạo của dây đeo”.

“Chưa kể sản phẩm của Apple quá đắt và khó sử dụng. Tôi chưa thể làm quen với những cơn đau đầu và việc mỏi mắt liên tục. Có thể trong tương lai tôi sẽ dùng thử các sản phẩm thế hệ sau, còn hiện tại thì không”, ông Parker cho biết thêm.

Tuy nhiên, phần cứng không phải là vấn đề duy nhất bị phàn nàn. Nhiều người cho biết họ cảm thấy Vision Pro không hoạt động xứng đáng so với mức giá phải trả.

Một người dùng phàn nàn trên mạng xã hội X rằng việc phải nhìn màn hình Figma thông qua Vision Pro khiến họ cảm thấy chóng mặt. Một kỹ sư phần mềm khác cũng chia sẻ trên X rằng “trải nghiệm viết mã không thực sự tốt, không đáp ứng về nhu cầu công việc của tôi”. Hầu hết người dùng đều cho rằng họ gặp phải vấn đề đau đầu và không thể tập trung làm việc khi sử dụng thiết bị”.

Ông Carter Gibson, một quản lý cấp cao tại Google, chia sẻ rằng năng suất làm việc bị giảm đi khi thử sử dụng kết hợp Vision Pro, do phải thực hiện thêm nhiều thao tác phức tạp. "Thao tác gõ bàn phím ảo thực sự rất khó khăn. Các thao tác tùy chỉnh khá phiền toái và tôi vẫn chưa thể quen với cửa sổ đa nhiệm của Vision Pro”, ông Carter cho biết.

Sự thất vọng về chất lượng hình ảnh cũng là vấn đề được nhiều người đề cập sau khi trải nghiệm Vision Pro. Một tài khoản đã viết trên X rằng khả năng bao phủ của các ứng dụng ảo lên tầm nhìn của người dùng vẫn chưa đủ tốt. Khi nhìn vào môi trường xung quanh, ở hầu hết các điều kiện ánh sáng, người dùng vẫn cảm thấy hình ảnh vẫn còn khá nhiễu.

Một số khách hàng cho rằng Vision Pro không thoả mãn đủ trải nghiệm của người dùng mặc dù Apple đã xây dựng hơn 600 ứng dụng khác nhau cho hệ sinh thái mới này.

Tuy có nhiều lời phàn nàn sau khoảng thời gian trải nghiệm Vision Pro, nhiều người cho biết vẫn muốn dùng thử Vision Pro thế hệ thứ hai.