Người được bố trí tái định cư thuộc diện ưu tiên khi mua nhà ở xã hội

Ngày
18/05/2026 Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 24/VBHN-BXD hợp nhất Nghị
định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở
xã hội. Trong đó, có quy định về điều kiện thu nhập và quy trình thực hiện thủ tục
để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI NHIỀU DỰ ÁN TRONG CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM
Cụ thể, về
điều kiện thu nhập để được mua nhà ở xã hội, Nghị định nêu rõ: trường hợp người
đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập
bình quân hàng tháng thực nhận không quá 25 triệu đồng tính theo Bảng tiền
công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Trường hợp
người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi
con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá
35 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Trường hợp
người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ
(chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá
50 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.
Thời gian
xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ
quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận.
Về trình tự,
thủ tục bán nhà ở xã hội, Nghị định quy định: Sau 30 ngày, kể từ khi khởi công
dự án, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm cung cấp
các thông tin liên quan đến dự án để công bố công khai tại trang thông tin điện
tử của Sở Xây dựng, UBND cấp xã tại địa phương nơi có dự án; đăng tải ít nhất
01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và công bố tại
trang thông tin điện tử của chủ đầu tư (nếu có) hoặc Sàn giao dịch bất động sản
của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã
hội và thực hiện việc theo dõi, giám sát.
Trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng
ký mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư công khai thông tin về thời điểm bắt đầu tiếp
nhận, kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, số căn hộ/căn nhà để bán, diện tích
căn hộ, giá bán nhà ở xã hội trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và
thị trường bất động sản và gửi Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để công khai
trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Việc công khai thông tin phải thực
hiện tối thiểu 30 ngày trước thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ.
Trên cơ sở
các thông tin về dự án nhà ở xã hội đã được công khai, hộ gia đình, cá nhân có
nhu cầu nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án. Mỗi hộ gia đình, cá
nhân có nhu cầu mua nhà ở xã hội không được đồng thời đăng ký mua nhà ở xã hội
tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm.
Đối tượng
ưu tiên quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 của Luật Nhà ở được bố trí căn hộ/căn
nhà ở xã hội theo thứ tự lần lượt như sau: người có công với cách mạng, thân
nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người được bố trí tái định cư theo hình thức
mua nhà ở xã hội, nữ giới. (Người được bố trí tái định cư phải có xác nhận của UBND
cấp xã nơi bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo mẫu hướng dẫn của
Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Việc ưu tiên đối tượng là nữ giới được áp dụng đối với
trường hợp người đứng đơn đăng ký là nữ giới đơn thân hoặc phải là chủ hộ của hộ
gia đình trên cơ sở dữ liệu về cư trú).
BỘ QUỐC PHÒNG,
BỘ CÔNG AN DUYỆT DANH SÁCH NGƯỜI ĐƯỢC MUA NHÀ CHO LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN
Nghị định cũng
quy định rõ điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở cho lực lượng
vũ trang nhân dân. Theo đó, trường hợp người đứng đơn là người độc thân thì có
thu nhập hàng tháng thực nhận không quá tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc
hàm Đại tá (gồm lương cơ bản và phụ cấp theo quy định, bao gồm cả phụ cấp khu vực
tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có điều kiện khó khăn) được
cơ quan, đơn vị nơi công tác, quản lý xác nhận. Trường hợp người đứng đơn đã kết
hôn theo quy định của pháp luật thì tổng thu nhập hàng tháng thực nhận của cả vợ,
chồng không quá 2,0 lần tổng thu nhập của sỹ quan có cấp bậc hàm Đại tá…
Sau thời
gian 30 ngày kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực
lượng vũ trang nhân dân có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến dự
án (tên dự án; chủ đầu tư dự án; địa điểm xây dựng dự án; địa chỉ liên lạc; tiến
độ thực hiện dự án; quy mô dự án; số lượng căn hộ; thời gian bắt đầu và kết
thúc nhận đơn đăng ký và các nội dung khác có liên quan) đến cơ quan chuyên môn
về nhà ở của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Bộ Quốc
phòng, Bộ Công an có trách nhiệm giao cơ quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc hoặc
đơn vị trực thuộc cấp tỉnh tại địa phương nơi có dự án gửi thông tin dự án tới
các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn để thông báo cho đối
tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
đăng ký. Cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân nộp
đơn đăng ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân theo Mẫu và các giấy tờ
chứng minh đối tượng, điều kiện được mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
về đơn vị nơi cá nhân đang công tác để tổng hợp, gửi cơ quan chuyên môn trực
thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
Người đăng
ký mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân phải cam kết chưa được hưởng chính
sách hỗ trợ về nhà ở, chưa được mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân và chịu
trách nhiệm về việc bảo đảm đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về
nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân tại thời điểm ký hợp đồng mua bán;
Cơ
quan chuyên môn về nhà ở trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm rà
soát, đánh giá, tổng hợp ý kiến của Sở Xây dựng và đối chiếu với các quy định của
pháp luật về nhà ở để xác định hồ sơ đáp ứng điều kiện được hưởng chính sách hỗ
trợ về nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng hợp Danh sách đủ điều kiện
mua nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, trình lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ
Công an phê duyệt và thông báo cho chủ đầu tư dự án, đối tượng được mua nhà ở tại
dự án. Đối với hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện thì gửi trả lại và nêu rõ lý do
trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày phê duyệt Danh sách.
Đối tượng
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm:
1. Người
có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện
nhà ở theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
2. Hộ gia
đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn.
3. Hộ gia
đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng
bởi thiên tai, biến đổi khí hậu.
4. Hộ gia
đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
5. Người
thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
6. Công
nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.
7. Sĩ
quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại
ngũ; người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng
lương từ ngân sách nhà nước đang công tác.
8. Cán bộ,
công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.
9. Đối tượng
đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 Điều 125 Luật Nhà ở 2023, trừ
trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của Luật Nhà ở 2023.
10. Hộ gia
đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở
theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
11. Học
sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường
chuyên biệt theo quy định của pháp luật; học sinh trường dân tộc nội trú công lập.
12. Doanh
nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
13. Người
có từ 2 con đẻ trở lên.
Nguồn: Theo Điều 76 Luật Nhà
ở 2023 được bổ sung bởi điểm a khoản 3 Điều 29 Luật Dân số 2025 (có hiệu lực từ
1.7.2026)