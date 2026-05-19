Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ

Ngô Anh Văn

19/05/2026, 12:02

Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với vị trí chiến lược tại miền Trung, đã và đang trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) trong việc nâng tầm trải nghiệm hành khách, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không.

Thự hiện nghi thức khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Sáng ngày 19/5, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) chính thức tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng (Nhà ga T2), với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho biết: Nhà ga T2, từ khi đi vào hoạt động năm 2017, đã nhanh chóng trở thành biểu tượng của sự hiện đại và tiện nghi, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Với thiết kế giao hòa với thiên nhiên, không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa được tích hợp vào từng điểm chạm, nhà ga này đã tạo nên một chuẩn mực mới cho ngành hàng không Việt Nam. Đặc biệt, việc đạt chuẩn 5 sao Skytrax ba năm liên tiếp từ 2024 đến 2026 là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực không ngừng của AHT trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.

 Ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Ngô Anh Văn

Quyết định mở rộng Nhà ga T2 được đưa ra dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về nhu cầu thực tế và tiềm năng phát triển của thị trường. Năm 2019, Nhà ga T2 đã đón hơn 7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế ban đầu. Điều này cho thấy sự cần thiết phải gia tăng năng lực tiếp đón để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách. Dự án mở rộng không chỉ là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn khai thác mà còn là bước đi quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn của AHT trong việc tiên phong kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án mở rộng lần này là sự đồng bộ trong kiến trúc "Cánh chim hải âu". Thay vì tạo ra một khối công trình tách biệt, AHT đã lựa chọn phương án thiết kế mở rộng và tái cấu trúc dựa trên ý tưởng chủ đạo này. Phần mái của khu vực mở rộng được thiết kế mô phỏng chính xác biên dạng mái của nhà ga hiện hữu, tạo nên hình ảnh một đàn chim hải âu cùng bay lượn. Giải pháp này không chỉ đảm bảo tính nhất quán cho toàn bộ nhà ga mà còn tối ưu hóa luồng di chuyển của hành khách, mang lại trải nghiệm thoải mái và tiện nghi.

Dự án mở rộng Nhà ga T2 còn đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa quan điểm quy hoạch 2 sân bay quốc tế trong một thành phố đối với sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ có 2 sân bay quốc tế hiện đại với tổng công suất thiết kế 25 triệu lượt khách, tạo ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của ngành du lịch dịch vụ nói riêng và kinh tế Đà Nẵng cùng vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.

Quang cảnh Lễ khởi công. Ảnh Ngô Anh Văn

Với diện tích mở rộng lên đến 21.085 m2, Nhà ga T2 sẽ có thêm 31 quầy Check-in mới, nâng tổng số lên 85 quầy, cùng với việc tăng số lượng cửa khởi hành bằng cầu ống lồng từ 4 lên 7 cửa. Hệ thống xử lý hành lý thế hệ mới cũng được đầu tư, nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền hành lý đến. Những cải tiến này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ mà còn giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Ông Hồ Thế Anh, nhấn mạnh: "Việc khởi công mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là lời giải cho bài toán quá tải hiện tại, mà còn thể hiện khát vọng và cam kết của AHT trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với vị thế là nhà ga đạt chuẩn 5 sao, chúng tôi quyết tâm đưa dự án về đích đúng tiến độ, kiến tạo một không gian hàng không không chỉ hiện đại, an toàn mà còn đậm đà bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách."

Dự án mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là một bước tiến chiến lược trong việc nâng cao năng lực phục vụ mà còn là minh chứng cho sự cam kết của AHT trong việc phát triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm kết nối quốc tế và là trạm trung chuyển năng động của Châu Á. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, AHT đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng và miền Trung tiến nhanh tới vị thế trung tâm kết nối quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Từ khóa:

5 sao Skytrax Công ty AHT mở rộng Nhà ga T2 Đà Nẵng Ông Hồ Thế Anh sân bay Đà Nẵng

HSBC thu xếp khoản tín dụng 800 tỷ đồng cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Moody's Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

