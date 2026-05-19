Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ
Ngô Anh Văn
19/05/2026, 12:02
Sân bay quốc tế Đà Nẵng, với vị trí chiến lược tại miền Trung, đã và đang trở thành một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Việt Nam với thế giới. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là một dự án hạ tầng đơn thuần mà còn là một cam kết mạnh mẽ của Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) trong việc nâng tầm trải nghiệm hành khách, đồng thời khẳng định vị thế của mình trong mô hình xã hội hóa hạ tầng hàng không.
Sáng ngày 19/5, Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng
(AHT) chính thức tổ chức Lễ khởi công Dự án mở rộng Nhà ga hành khách quốc tế
Đà Nẵng (Nhà ga T2), với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng.
Phát
biểu tại buổi Lễ, ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho
biết: Nhà ga T2, từ khi đi vào hoạt động năm 2017, đã nhanh chóng trở
thành biểu tượng của sự hiện đại và tiện nghi, phục vụ thành công Tuần lễ Cấp
cao APEC 2017. Với thiết kế giao hòa với thiên nhiên, không gian nghỉ dưỡng và
trải nghiệm văn hóa được tích hợp vào từng điểm chạm, nhà ga này đã tạo nên một
chuẩn mực mới cho ngành hàng không Việt Nam. Đặc biệt, việc đạt chuẩn 5 sao
Skytrax ba năm liên tiếp từ 2024 đến 2026 là minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực
không ngừng của AHT trong việc duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Quyết
định mở rộng Nhà ga T2 được đưa ra dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về nhu cầu
thực tế và tiềm năng phát triển của thị trường. Năm 2019, Nhà ga T2 đã đón hơn
7,1 triệu lượt khách, vượt 79% công suất thiết kế ban đầu. Điều này cho thấy sự
cần thiết phải gia tăng năng lực tiếp đón để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
hành khách. Dự án mở rộng không chỉ là giải pháp cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn
khai thác mà còn là bước đi quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn của AHT trong
việc tiên phong kiến tạo hệ sinh thái dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế.
Một
trong những điểm nhấn đặc biệt của dự án mở rộng lần này là sự đồng bộ trong
kiến trúc "Cánh chim hải âu". Thay vì tạo ra một khối công trình tách
biệt, AHT đã lựa chọn phương án thiết kế mở rộng và tái cấu trúc dựa trên ý
tưởng chủ đạo này. Phần mái của khu vực mở rộng được thiết kế mô phỏng chính
xác biên dạng mái của nhà ga hiện hữu, tạo nên hình ảnh một đàn chim hải âu
cùng bay lượn. Giải pháp này không chỉ đảm bảo tính nhất quán cho toàn bộ nhà
ga mà còn tối ưu hóa luồng di chuyển của hành khách, mang lại trải nghiệm thoải
mái và tiện nghi.
Dự
án mở rộng Nhà ga T2 còn đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa
quan điểm quy hoạch 2 sân bay quốc tế trong một thành phố đối với sân bay Đà
Nẵng và sân bay Chu Lai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó,
đến năm 2030, thành phố Đà Nẵng sẽ có 2 sân bay quốc tế hiện đại với tổng công
suất thiết kế 25 triệu lượt khách, tạo ra không gian phát triển mới, góp phần
thúc đẩy mạnh mẽ sự tăng trưởng của ngành du lịch dịch vụ nói riêng và kinh tế
Đà Nẵng cùng vùng duyên hải Nam Trung Bộ nói chung.
Với
diện tích mở rộng lên đến 21.085 m2, Nhà ga T2 sẽ có thêm 31 quầy Check-in mới,
nâng tổng số lên 85 quầy, cùng với việc tăng số lượng cửa khởi hành bằng cầu
ống lồng từ 4 lên 7 cửa. Hệ thống xử lý hành lý thế hệ mới cũng được đầu tư,
nâng công suất từ 2 lên 4 đảo băng chuyền hành lý đi và từ 4 lên 6 băng chuyền
hành lý đến. Những cải tiến này không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình phục vụ mà
còn giảm thiểu tối đa việc hành khách phải di chuyển bằng xe buýt trong điều
kiện thời tiết bất lợi.
Ông
Hồ Thế Anh, nhấn mạnh: "Việc khởi công mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là lời
giải cho bài toán quá tải hiện tại, mà còn thể hiện khát vọng và cam kết của
AHT trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với
vị thế là nhà ga đạt chuẩn 5 sao, chúng tôi quyết tâm đưa dự án về đích đúng
tiến độ, kiến tạo một không gian hàng không không chỉ hiện đại, an toàn mà còn
đậm đà bản sắc văn hóa và lòng hiếu khách."
Dự
án mở rộng Nhà ga T2 không chỉ là một bước tiến chiến lược trong việc nâng cao
năng lực phục vụ mà còn là minh chứng cho sự cam kết của AHT trong việc phát
triển bền vững, đồng thời khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một trung tâm kết
nối quốc tế và là trạm trung chuyển năng động của Châu Á. Với những nỗ lực
không ngừng nghỉ, AHT đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đưa Đà Nẵng và miền
Trung tiến nhanh tới vị thế trung tâm kết nối quốc tế, góp phần thúc đẩy sự
phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.
