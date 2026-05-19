Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh,
đến ngày 9/5/2026, các tổ lấy ý kiến đã hoàn thành việc thu phiếu, lập biên bản
kết quả, tổng hợp và báo cáo UBND cấp xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó, UBND
các xã, phường, đặc khu tiếp tục tổng hợp, báo cáo HĐND cùng cấp và UBND tỉnh.
Kết quả cho thấy có 385.597/387.751
hộ gia đình hộ tham gia ý kiến, đạt 99,44%. Trong đó, số hộ đồng ý là 385.440 hộ,
chiếm 99,96% số phiếu hợp lệ của các hộ tham gia; số hộ không đồng ý là 154 hộ
chiếm 0,04%; 3 ý kiến không hợp lệ và 1 ý kiến khác.
Ngoài ra, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng
lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Đề án của Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị xin
chủ trương thành lập Thành phố Quảng Ninh. Theo đó, có 54/54 ủy viên thống nhất
với dự thảo Tờ trình và Đề án, trong đó có 5 ý kiến góp ý bổ sung. Đồng thời,
được UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ đã gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với dự
thảo Đề án thành lập Thành phố Quảng Ninh. Đến ngày 28/4/2026, có 23 cơ quan,
đơn vị phản hồi, trong đó 12 đơn vị đồng ý hoàn toàn và 11 đơn vị đồng ý kèm
góp ý.
UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết công
tác lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng trình tự
theo Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ và các quy định
liên quan, đồng thời phù hợp điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm người dân tiếp
cận thông tin đầy đủ, kịp thời và thuận lợi khi tham gia ý kiến.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt
được vẫn còn một số ít hộ gia đình chưa đồng thuận. Vì vậy, trong thời gian tới,
các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích,
để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của Đề án; kịp thời nắm bắt, giải đáp những
kiến nghị chính đáng, hướng tới sự đồng thuận cao hơn trong xã hội.
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến
nhân dân và các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Đề án,
báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở
trình Chính phủ và Bộ Nội vụ.
Theo tỉnh Quảng Ninh, sau khi sắp
xếp, Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 22 xã, 30 phường và 2 đặc
khu. Tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố
theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.
Trong đó, đạt đủ 6 tiêu chuẩn, gồm:
quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành
chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch
hoặc định hướng của cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp cấp quốc
gia hoặc cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y
tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế,
có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng hoặc cả nước; cơ cấu
và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với tiêu chí 6 (tiêu chí: Đã được
công nhận là đô thị loại I), qua rà soát thực trạng, đối chiếu quy định hiện
hành, tỉnh Quảng Ninh đã đạt tiêu chí này, hiện tỉnh đang hoàn thiện thủ tục
trình Bộ Xây dựng công nhận.