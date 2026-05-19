Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Thanh Xuân

19/05/2026, 12:03

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập Thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện hữu. Kết quả cho thấy tỷ lệ đồng thuận đạt mức rất cao, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định…

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, đến ngày 9/5/2026, các tổ lấy ý kiến đã hoàn thành việc thu phiếu, lập biên bản kết quả, tổng hợp và báo cáo UBND cấp xã, phường, đặc khu. Trên cơ sở đó, UBND các xã, phường, đặc khu tiếp tục tổng hợp, báo cáo HĐND cùng cấp và UBND tỉnh.

Kết quả cho thấy có 385.597/387.751 hộ gia đình hộ tham gia ý kiến, đạt 99,44%. Trong đó, số hộ đồng ý là 385.440 hộ, chiếm 99,96% số phiếu hợp lệ của các hộ tham gia; số hộ không đồng ý là 154 hộ chiếm 0,04%; 3 ý kiến không hợp lệ và 1 ý kiến khác.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng lấy ý kiến đối với dự thảo Tờ trình, Đề án của Tỉnh ủy báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương thành lập Thành phố Quảng Ninh. Theo đó, có 54/54 ủy viên thống nhất với dự thảo Tờ trình và Đề án, trong đó có 5 ý kiến góp ý bổ sung. Đồng thời, được UBND tỉnh giao, Sở Nội vụ đã gửi lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Đề án thành lập Thành phố Quảng Ninh. Đến ngày 28/4/2026, có 23 cơ quan, đơn vị phản hồi, trong đó 12 đơn vị đồng ý hoàn toàn và 11 đơn vị đồng ý kèm góp ý.

UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết công tác lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, dân chủ, công khai, đúng trình tự theo Nghị định số 321/2025/NĐ-CP ngày 16/12/2025 của Chính phủ và các quy định liên quan, đồng thời phù hợp điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm người dân tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và thuận lợi khi tham gia ý kiến.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số ít hộ gia đình chưa đồng thuận. Vì vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động, giải thích, để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của Đề án; kịp thời nắm bắt, giải đáp những kiến nghị chính đáng, hướng tới sự đồng thuận cao hơn trong xã hội.

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến nhân dân và các cơ quan, đơn vị, UBND tỉnh sẽ tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trước khi trình HĐND tỉnh thông qua, làm cơ sở trình Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Theo tỉnh Quảng Ninh, sau khi sắp xếp, Quảng Ninh có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 22 xã, 30 phường và 2 đặc khu. Tỉnh đã cơ bản đáp ứng các điều kiện, đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15.

Trong đó, đạt đủ 6 tiêu chuẩn, gồm: quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng được xác định trong quy hoạch hoặc định hướng của cấp có thẩm quyền phê duyệt là trung tâm tổng hợp cấp quốc gia hoặc cấp vùng về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, đào tạo, du lịch, y tế, khoa học và công nghệ, đầu mối giao thông, giao lưu trong nước và quốc tế, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng hoặc cả nước; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với tiêu chí 6 (tiêu chí: Đã được công nhận là đô thị loại I), qua rà soát thực trạng, đối chiếu quy định hiện hành, tỉnh Quảng Ninh đã đạt tiêu chí này, hiện tỉnh đang hoàn thiện thủ tục trình Bộ Xây dựng công nhận.

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Ngày 17/5/2026, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch - vui chơi giải trí có quy mô khoảng 770ha.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều gia đình trẻ và người lao động với mức giá hợp lý, nhà ở xã hội LA Home còn mang đến cơ hội sống trong một đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích và kết nối thuận tiện với khu công nghiệp sinh thái quy mô lớn bậc nhất phía Tây TP.HCM.

Đồng Nai đang mở rộng các không gian tăng trưởng mới khi đồng thời thúc đẩy quy hoạch đô thị thông minh và bổ sung quỹ đất cho các khu công nghiệp trọng điểm. Những động thái này kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển, đồng thời tăng cường liên kết các động lực tăng trưởng...

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về việc phát triển nhà ở xã hội; triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê…

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

