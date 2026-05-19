Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Khu vực lập quy hoạch thuộc các
phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, với quy mô 2.878ha.
Theo định hướng, khu vực sẽ phát
triển thành khu đô thị, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm
sóc sức khỏe mang tầm quốc tế. Đồng thời cũng là đô thị động lực, đóng vai trò
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai, làm cơ sở xác định các dự
án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Dân số dự kiến khoảng 40.000 người.
Cơ cấu sử dụng đất được chia thành 2 tiểu khu chính gồm tiểu khu núi Vũng Chua
và tiểu khu núi Xuân Vân – Quy Hòa.
Cụ thể, tiểu khu núi Vũng Chua được
quy hoạch xây dựng các hạng mục chính như: nhóm nhà ở ven sườn Đông núi Vũng
Chua dọc Quốc lộ 1D hướng về thung lũng Quy Hòa và nhóm nhà ở ven sườn Đông nũi
Vũng Chua hướng về nội thị Quy Nhơn; cùng với các công trình dịch vụ công cộng,
lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, mua sắm và tiện
ích phục vụ khách du lịch dọc đỉnh núi Vũng Chua. Ngoài ra, khu vực cũng bố trí
trung tâm thể dục thể thao, sân golf, hệ thống cây xanh cảnh quan kết hợp mặt
nước.
Đối với tiểu khu núi Xuân Vân –
Quy Hòa, quy hoạch tập trung phát triển nhóm nhà ở chủ yếu tại sườn phía tây
núi Xuân Vân và thung lũng Quy Hòa; các công trình hạ tầng xã hội; cơ sở lưu
trú du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ phát triển du lịch dọc không
gian biển từ khu vực Quy Hòa đến sườn Đông núi Xuân Vân. Trong khi đó, các công
trình di tích, tôn giáo tại khu vực Quy Hòa và đỉnh núi Xuân Vân sẽ được giữ lại,
tôn tạo, chỉnh trang; đồng thời bố trí bãi đỗ xe phục vụ khách du lịch.
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu
trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà
nước. Thời hạn hoàn thành quy hoạch phân khu không quá 2 tháng kể từ ngày lựa
chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.
Trong bối cảnh địa phương đang đẩy
mạnh phát triển du lịch, năm 2026 được đánh dấu là bước ngoặt quan trọng của
Gia Lai khi lần đầu tiên địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ
đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Theo kế hoạch, chuỗi 244 sự kiện
văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm, tạo động lực thúc đẩy
ngành du lịch tăng tốc phát triển.
Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón
khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025. Doanh thu du lịch dự
kiến đạt 35.000 tỷ đồng, qua đó, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, mạnh mẽ và bền
vững hơn.
Tuy nhiên về dài hạn, Gia Lai sẽ
từng bước định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển -
cao nguyên, kết nối hai trung tâm Quy Nhơn và Pleiku. Trục liên kết này không
chỉ mở rộng không gian du lịch, mà còn tạo điều kiện tích hợp các giá trị đặc
trưng: thiên nhiên, văn hóa bản địa và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.