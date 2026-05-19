Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Gia Lai quy hoạch Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển hơn 2.800 ha

Hoàng Bách

19/05/2026, 13:31

UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển với quy mô quy hoạch 2.878ha…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Khu vực lập quy hoạch thuộc các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây và Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, với quy mô 2.878ha.

Theo định hướng, khu vực sẽ phát triển thành khu đô thị, văn hóa, du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe mang tầm quốc tế. Đồng thời cũng là đô thị động lực, đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng, lập quy hoạch chi tiết và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Dân số dự kiến khoảng 40.000 người. Cơ cấu sử dụng đất được chia thành 2 tiểu khu chính gồm tiểu khu núi Vũng Chua và tiểu khu núi Xuân Vân – Quy Hòa.

Cụ thể, tiểu khu núi Vũng Chua được quy hoạch xây dựng các hạng mục chính như: nhóm nhà ở ven sườn Đông núi Vũng Chua dọc Quốc lộ 1D hướng về thung lũng Quy Hòa và nhóm nhà ở ven sườn Đông nũi Vũng Chua hướng về nội thị Quy Nhơn; cùng với các công trình dịch vụ công cộng, lưu trú du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, dịch vụ ăn uống, mua sắm và tiện ích phục vụ khách du lịch dọc đỉnh núi Vũng Chua. Ngoài ra, khu vực cũng bố trí trung tâm thể dục thể thao, sân golf, hệ thống cây xanh cảnh quan kết hợp mặt nước.

Đối với tiểu khu núi Xuân Vân – Quy Hòa, quy hoạch tập trung phát triển nhóm nhà ở chủ yếu tại sườn phía tây núi Xuân Vân và thung lũng Quy Hòa; các công trình hạ tầng xã hội; cơ sở lưu trú du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ phục vụ phát triển du lịch dọc không gian biển từ khu vực Quy Hòa đến sườn Đông núi Xuân Vân. Trong khi đó, các công trình di tích, tôn giáo tại khu vực Quy Hòa và đỉnh núi Xuân Vân sẽ được giữ lại, tôn tạo, chỉnh trang; đồng thời bố trí bãi đỗ xe phục vụ khách du lịch.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Thời hạn hoàn thành quy hoạch phân khu không quá 2 tháng kể từ ngày lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Trong bối cảnh địa phương đang đẩy mạnh phát triển du lịch, năm 2026 được đánh dấu là bước ngoặt quan trọng của Gia Lai khi lần đầu tiên địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 với chủ đề “Gia Lai - Đại ngàn chạm biển xanh”. Theo kế hoạch, chuỗi 244 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch sẽ diễn ra xuyên suốt cả năm, tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch tăng tốc phát triển.

Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, qua đó, mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, mạnh mẽ và bền vững hơn.

Tuy nhiên về dài hạn, Gia Lai sẽ từng bước định hình mô hình tăng trưởng mới dựa trên hành lang du lịch biển - cao nguyên, kết nối hai trung tâm Quy Nhơn và Pleiku. Trục liên kết này không chỉ mở rộng không gian du lịch, mà còn tạo điều kiện tích hợp các giá trị đặc trưng: thiên nhiên, văn hóa bản địa và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện.

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

09:48, 17/05/2026

Phê duyệt Đề cương Quy hoạch tổng thể TP. Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

11:12, 29/04/2026

Hà Nội: Phê duyệt quy hoạch bảo tồn Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

10:13, 29/04/2026

Hà Nội lập quy hoạch cải tạo chung cư cũ theo lộ trình đến năm 2027

Từ khóa:

bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Gia Lai khu đô thị biển

Đọc thêm

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Tỉnh Quảng Ninh vừa tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập Thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính hiện hữu. Kết quả cho thấy tỷ lệ đồng thuận đạt mức rất cao, tạo cơ sở để địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định…

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

Ngày 17/5/2026, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành - Meyland (MEYGROUP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch - vui chơi giải trí có quy mô khoảng 770ha.

Nhà ở xã hội LA Home mở chuẩn sống an cư giữa đô thị hiện đại

Nhà ở xã hội LA Home mở chuẩn sống an cư giữa đô thị hiện đại

Không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho nhiều gia đình trẻ và người lao động với mức giá hợp lý, nhà ở xã hội LA Home còn mang đến cơ hội sống trong một đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích và kết nối thuận tiện với khu công nghiệp sinh thái quy mô lớn bậc nhất phía Tây TP.HCM.

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Đồng Nai tăng tốc mở rộng không gian đô thị và công nghiệp

Đồng Nai đang mở rộng các không gian tăng trưởng mới khi đồng thời thúc đẩy quy hoạch đô thị thông minh và bổ sung quỹ đất cho các khu công nghiệp trọng điểm. Những động thái này kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển, đồng thời tăng cường liên kết các động lực tăng trưởng...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quảng Ninh: 99,96% hộ dân đồng thuận với Đề án thành lập Thành phố

Bất động sản

2

Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí chững lại trước áp lực chốt lời

Chứng khoán

3

Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ

Đầu tư

4

Ba Lan: Xe buýt hydro lao đao vì chi phí nhiên liệu quá cao

Kinh tế xanh

5

Mức tiền các khoản bảo hiểm tăng theo lương cơ sở từ 1/7

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy