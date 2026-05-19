Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí chững lại trước áp lực chốt lời

Đà đi lên của VN-Index đang mất dần động lực khi nhóm cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng và dầu khí gặp áp lực chốt lời ngắn hạn. Trạng thái lình xình chung cũng xuất hiện khi tới hai phần ba số cổ phiếu có giao dịch sáng nay dao động trong biên độ rất hẹp.

VN-Index kết phiên sáng giảm nhẹ 0,27% (-5,24 điểm). Nhóm Vin vẫn đang đỏ với VIC giảm 1,11%, VHM giảm 0,06%. Dầu khí và ngân hàng là các mã được kỳ vọng lớn sẽ thay thế nhóm Vin, sau những phiên tăng tốt gần đây bắt đầu gặp áp lực.

VCB vẫn là trụ mạnh nhất, tăng 2,37% so với tham chiếu. Tuy nhiên đây cũng không phải là mức tăng “tận sức” của cổ phiếu này. VCB đạt đỉnh cao nhất lúc 11h20 với mức tăng 2,85%. Dù vậy đây vẫn là phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp, sau mức tăng 4,12% hôm qua. VCB có nền giá ổn định khá lâu quanh ngưỡng 60.000-61.000 đồng từ tuần trước nên trong ngắn hạn áp lực chốt lời bắt đầu xuất hiện. Cổ phiếu này đang dẫn đầu toàn thị trường về thanh khoản với 796,6 tỷ đồng.

Các blue-chips ngân hàng còn lại đuối hơn nhiều. BID đạt đỉnh từ 9h55 và đã lùi lại tới 1,62%, chỉ còn tăng nhẹ 0,77%. Thanh khoản của BID cũng đang đứng thứ 4 thị trường với gần 433 tỷ đồng. CTG thanh khoản đứng thứ 10 với 292,8 tỷ, giá bị ép mạnh 1,22% so với mức cao nhất lúc 10h và hiện chỉ còn tăng rất yếu 0,14%.

Trong các mã ngân hàng còn lại VBB tăng 2,38% là duy nhất đáng kể. Thực ra nhóm ngân hàng vừa rồi không tăng đều, chỉ có các ngân hàng có vốn nhà nước mới mạnh. Sáng nay toàn nhóm cũng chỉ có 12/27 mã xanh, với 2 mã tăng được quá 1% mà thôi.

Nhóm dầu khí cũng tương tự. GAS đã lùi giá khoảng 0,85% so với đỉnh ngay đầu phiên và hiện chỉ còn tăng 0,43%. BSR tăng thêm 1,2% nữa trong khoảng 45 phút đầu tiên rồi đảo chiều mạnh. Chốt phiên sáng BSR giảm mạnh 2,24% so với tham chiếu, tức là đảo chiều trong buổi sáng tới 3,4%. Thanh khoản BSR cũng khá cao với 304,7 tỷ đồng, đứng trong top 10 mã giao dịch sôi động nhất sàn HoSE. PLX đảo chiều khoảng 2,55% và còn tăng 1,44%. PVD đang giảm 1,4%, PVT giảm 2,96%, PVS giảm 0,24%, PVC giảm 0,6%...

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Sức mạnh suy giảm ở nhóm dẫn dắt đang khiến VN-Index lình xình và thị trường chung cũng rất ít động lực. Không có blue-chips nào khác hỗ trợ, rổ VN30 có 12 mã tăng và 15 mã giảm nhưng VCB, PLX là mạnh nhất và cũng là duy nhất tăng trên 1%. Chỉ số đại diện rổ giảm 0,4%.

Độ rộng tổng thể sàn HoSE không quá chênh lệch, có 129 mã tăng và 166 mã giảm. Sức mạnh giá là không rõ ràng khi chỉ có 41 cổ phiếu tăng hơn 1% và 71 mã giảm quá 1%. Về mặt số lượng, hai nhóm này chiếm chưa tới một phần ba (31%) số cổ phiếu có phát sinh giao dịch của VN-Index. Về mặt phân bổ dòng tiền, tổng giao dịch hai nhóm mạnh đối lập này chiếm 42% thanh khoản sàn HoSE. Nói đơn giản thì phần lớn cổ phiếu lẫn thanh khoản đang tập trung vào nhóm vận động rất kém.

Rất ít cổ phiếu có biến động hấp dẫn cả hai chiều. Ở phía tăng, chỉ có 12 cổ phiếu thanh khoản quá 10 tỷ đồng và giá tăng tốt hơn 1%. Ngoài VCB, PLX là VND tăng 2,7% khớp 399,3 tỷ đồng; PDR tăng 1,81% với 273,5 tỷ; HCM tăng 1,35% với 257,7 tỷ; VTP tăng 6,16% với 162,4 tỷ; CTR tăng 6,99% với 150,1 tỷ; PNJ tăng 1,24% với 43,2 tỷ…

Phía giảm cũng tương tự, tuy số lượng khá nhiều nhưng chưa tới một phần ba có thanh khoản chấp nhận được, từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm này bao gồm nhiều blue-chips như VIC, BSR, MWG, TCB, HDB, thanh khoản đều trên trăm tỷ đồng. Số còn lại giao dịch khá nhỏ cho thấy sức ép cũng không quá mạnh, chỉ là dòng tiền đỡ kém. Tính chung 71 mã yếu nhất này chỉ chiếm 20,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay tăng cả mua lẫn bán và vị thế ròng vẫn -573,8 tỷ đồng. Tuy vậy khối này bán ròng nhiều về số lượng hơn là tập trung vào cổ phiếu nào. Bán ròng mạnh nhất là MBB -80,2 tỷ, ACB -70,9 tỷ, SSI -65,2 tỷ, MWG -56,5 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VCB +269,2 tỷ và BID +22,2 tỷ là đáng kể.