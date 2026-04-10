Người mắc bệnh tự miễn cần tuân thủ phác đồ điều trị
Hoài Phương
10/04/2026, 14:39
Hệ miễn dịch có nhiệm vụ nhận diện và tiêu diệt vi khuẩn, virus xâm nhập cơ thể, song do nhiều nguyên nhân, hệ thống mất phương hướng quay sang tấn công tế bào khỏe mạnh gây bệnh tự miễn...
Một bệnh nhân nữ, 27 tuổi, phát hiện mắc lupus ban đỏ kèm tổn
thương phổi mô kẽ từ năm 2024, từng điều trị ổn định. Khi mang thai, chị tự ý
ngưng thuốc và không tái khám định kỳ, sảy thai ở tháng thứ 5. Bệnh bùng phát dữ
dội hơn, chị mắc thêm xơ cứng bì và viêm da cơ - hai bệnh tự miễn khác, gây tổn
thương da và suy yếu cơ nghiêm trọng.
BSCKI Trần Thị Thanh Tuyền, khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện
Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho hay khi bệnh nhân nhập viện, bệnh "tấn
công" nhiều cơ quan cùng lúc, từ phổi, mạch máu đến da và hệ cơ. "Cơ
thể có thể tồn tại đồng thời nhiều kháng thể tự miễn. Khi hệ miễn dịch mất kiểm
soát, các kháng thể này không còn nhận diện được mô lành, từ đó tấn công nhiều
cơ quan", bác sĩ giải thích.
Thay đổi nội tiết và miễn dịch trong thai kỳ có thể là yếu tố
kích hoạt, làm rối loạn cân bằng miễn dịch vốn đã bất ổn ở người mắc bệnh tự miễn.
Bệnh nhân tự ý ngưng điều trị trong giai đoạn này càng làm tăng nguy cơ bệnh
bùng phát và xuất hiện thêm các bệnh tự miễn khác, gây suy kiệt cả thể chất lẫn
tinh thần, điều trị phức tạp hơn.
Bệnh tự miễn thường gặp ở phụ nữ trẻ, đặc biệt trong độ tuổi
20 - 40, do ảnh hưởng của yếu tố nội tiết và miễn dịch. Bác sĩ Tuyền cho hay
người mắc từ ba bệnh tự miễn trở lên được gọi là hội chứng đa tự miễn (MAS), ít
gặp và diễn tiến phức tạp. "Đây là ca đầu tiên tại bệnh viện ghi nhận chồng
lấp 4 bệnh tự miễn với tổn thương đa cơ quan rõ rệt, diễn tiến nhanh và nguy cơ
biến chứng cao", bác sĩ Tuyền nói.
Do đó, ê kíp bác sĩ không chỉ tìm phương pháp kiểm soát bệnh
mà còn phải lựa chọn hướng can thiệp phù hợp do cơ thể người bệnh đã suy yếu. Nếu
kiểm soát chưa đủ, bệnh có thể tiếp tục tiến triển; nhưng can thiệp quá mạnh
ngay từ đầu, nguy cơ biến chứng lại tăng cao. Ban đầu, các bác sĩ điều trị bằng
các thuốc ức chế miễn dịch theo phác đồ chuẩn. Tuy nhiên, cơ thể người bệnh đáp ứng kém, phải chuyển sang sử
dụng thuốc sinh học nhằm tác động trực tiếp vào cơ chế bệnh sinh của hệ miễn dịch.
Đây là hướng điều trị thường được cân nhắc trong trường hợp bệnh tự miễn diễn
tiến nặng hoặc không đáp ứng với các phương pháp thông thường. Sau khoảng một
tháng, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, lực cơ phục hồi, có thể tự đứng và tập
đi. Dù vậy, chị vẫn cần theo dõi và điều trị lâu dài.
Nhân trường hợp này, các bác sĩ lưu ý, phụ nữ mắc bệnh
tự miễn vẫn có thể mang thai nhưng cần được đánh giá và theo dõi chặt chẽ
trước, trong thai kỳ và sau sinh. Người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị. Trong
nhiều trường hợp, bác sĩ có thể điều chỉnh phác đồ phù hợp để vừa kiểm soát bệnh
vừa đảm bảo an toàn thai kỳ.
Trước đó, một trường hợp nữ bệnh nhân được chẩn đoán tại Medlatec
cũng là minh chứng điển hình cho bệnh lý tự miễn mạn tính diễn tiến âm thầm, dễ
bị bỏ sót nếu không được thăm khám và đánh giá chuyên sâu. Bệnh nhân N.K.N (68
tuổi, doanh nhân) trong nhiều năm thường xuyên cảm thấy lạnh toàn thân, đặc
biệt ở bàn tay và bàn chân.
Khoảng hai năm gần đây, bà bắt đầu xuất hiện thêm các triệu
chứng như cứng hàm, cứng da mặt, hạn chế vận động, cảm giác lưỡi cứng, gây khó khăn khi nói. Hai bàn tay có da thâm sậm màu, sưng nề các ngón, kèm đau
khớp nhẹ. Gần đây, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhẹ khi gắng sức và các cơn đau
tức ngực...
BSCKI. Bùi Thị Cẩm Bình, người trực tiếp thăm khám cho bệnh
nhân, cho biết khai thác bệnh sử cho thấy người bệnh suy giáp đã điều trị 7
năm, rối loạn lipid máu và viêm đa xoang. Từ các kết quả lâm sàng và cận lâm
sàng, bệnh nhân được chẩn đoán mắc xơ cứng bì hệ thống thể giới hạn, kèm bệnh phổi kẽ và trào ngược dạ dày thực quản.
Theo BSCKI. Phạm Đặng Hoài Nam, xơ cứng bì hệ thống là bệnh
lý đặc trưng bởi ba cơ chế song song gồm rối loạn vi mạch, rối loạn miễn dịch
và xơ hóa do tích tụ collagen quá mức tại da và các cơ quan nội tạng. Đây là bệnh tự miễn hiếm gặp, với tỷ lệ mắc mới khoảng 9 đến 19 ca trên một triệu dân mỗi năm, thường
gặp ở độ tuổi 30 đến 50 và có tỷ lệ nữ cao hơn nam.
TS.BS Nguyễn Hữu Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng, Miễn
dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết bệnh tự miễn rất phổ biến với
hàng trăm thể bệnh khác nhau. Trung bình cứ 100 người thì có 5 - 8 người mắc.
Đây là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ.
Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ ai. Nhóm có nguy cơ cao hơn gồm:
Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ; người có người thân mắc bệnh tự miễn; người nhiễm
khuẩn, tiếp xúc hóa chất... Bệnh ảnh hưởng đến hầu hết cơ quan trong
cơ thể. Ở hệ cơ xương khớp xảy ra viêm đa khớp dạng thấp, viêm da cơ. Ở da và mạch
máu có bệnh vảy nến, Pemphigus, viêm mao mạch dị ứng. Ở hệ nội tiết bị tiểu đường
type 1, Basedow, viêm tuyến giáp tự miễn...
Việc chẩn đoán bệnh tự miễn thường gặp nhiều khó khăn do triệu
chứng ban đầu mơ hồ, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Các dấu hiệu thường
thấy là sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, chán ăn; sụt cân, đau nhức toàn thân, thiếu
máu…
Một đặc điểm quan trọng của bệnh tự miễn là diễn tiến thành
từng đợt: xen kẽ giữa giai đoạn bùng phát và giai đoạn lui bệnh. Điều này khiến
nhiều người chủ quan, lầm tưởng bệnh đã khỏi. Hiện nay, y học chưa thể điều trị
khỏi hoàn toàn bệnh tự miễn. Mục tiêu điều trị là kiểm soát triệu chứng và làm
chậm tiến triển bệnh.
Đáng lưu ý, lối sống cũng là yếu tố hỗ trợ quan trọng với bệnh
nhân mắc bệnh tự miễn. Người bệnh cần ăn cân đối, tăng cường rau xanh, hạn chế
dầu mỡ; không lạm dụng vitamin tổng hợp. Tập luyện nhẹ nhàng khoảng 30 phút mỗi
ngày. Ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Giữ tinh thần tích cực, giảm căng thẳng, duy
trì các hoạt động thư giãn như đọc sách, nghe nhạc.
Người bệnh có thể sống tích cực và năng động nếu tuân thủ điều
trị. Khi xuất hiện dấu hiệu đợt cấp (triệu chứng đột ngột nặng lên), cần liên hệ
ngay với bác sĩ chuyên khoa, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc hoặc ngừng thuốc.
Người dân được sàng lọc bệnh ngay tại tuyến y tế cơ sở
