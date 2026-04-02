Phục hồi chức năng không chỉ là giai đoạn “sau điều trị”
Hoài Phương
02/04/2026, 18:11
Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, bệnh không lây nhiễm gia tăng, hậu quả của tai biến, chấn thương, bệnh mạn tính ngày càng lớn, phục hồi chức năng không còn là một lĩnh vực bổ trợ, mà đã trở thành một nhu cầu thiết yếu của toàn xã hội…
Trong tháng 3/2026, Trung tâm Phục hồi chức năng (Bệnh viện
Bạch Mai) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp viêm quanh khớp vai. Đáng chú ý,
người bệnh thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến
người cao tuổi cho thấy đây không còn là bệnh lý “của riêng người già”.
Viêm quanh khớp vai là tình trạng tổn thương các cấu trúc phần
mô mềm quanh khớp như gân, cơ, dây chằng, bao khớp. Người bệnh thường nhập viện
với biểu hiện đau âm ỉ kéo dài, đau tăng về đêm (đặc biệt vào nửa đêm hoặc rạng
sáng), kèm hạn chế vận động: khó chải đầu, mặc áo, với tay hoặc đưa tay ra sau
lưng. Tình trạng này ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày và chất lượng cuộc
sống.
Chị N., nhân viên
văn phòng tại Hà Nội, cho biết đã bị đau vai kéo dài nhiều tháng, từng tự điều
trị bằng xoa bóp, nhưng không hiệu quả. Sau khi được chẩn đoán viêm
quanh khớp vai và điều trị tại Trung tâm, chỉ sau một tuần, tình trạng đau giảm
rõ rệt, tay có thể giơ lên và vận động linh hoạt hơn, giấc ngủ cũng được cải
thiện.
Theo các chuyên gia Trung tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện
Bạch Mai, tập vận động là phương pháp nền tảng, giúp cải thiện tận gốc tình trạng
hạn chế vận động và giảm đau trong viêm quanh khớp vai. Người bệnh được hướng dẫn
theo lộ trình khoa học: giai đoạn đầu tập nhẹ để làm mềm khớp; giai đoạn sau
tăng dần sức mạnh và độ ổn định.
Bên cạnh vận động trị liệu, người bệnh còn được áp dụng nhiều
phương pháp vật lý trị liệu hiện đại như: nhiệt trị liệu (hồng ngoại, sóng ngắn,
parafin), siêu âm, laser công suất cao, sóng xung kích; điện trị liệu giảm đau,
chống viêm; xoa bóp, kéo giãn cơ… Sự phối hợp này giúp giảm đau nhanh, tạo điều
kiện thuận lợi cho tập luyện và rút ngắn thời gian phục hồi.
Thực tế cho thấy phục hồi chức năng không
chỉ là giai đoạn “sau điều trị” mà là đôi khi giữ vai trò toàn bộ quá
trình điều trị. Hiện nay, nhiều cơ sở phục hồi chức năng trong nước đã ứng dụng
AI trong đánh giá vận động, thiết kế bài tập và lập kế hoạch điều
trị cá nhân hóa. Nhờ đó, bác sĩ và kỹ thuật viên có thể hiểu sâu hơn về cơ chế
vận động của người bệnh, đo lường chính xác tiến triển điều trị và rút ngắn
đáng kể thời gian phục hồi.
PGS.TS. Trần Quý Tường, Chủ tịch Hội Tin học Y tế Việt Nam, Phó
Chủ tịch Hội Phục hồi chức năng Việt Nam, cho biết AI đang thúc đẩy ngành phục hồi chức năng Việt Nam chuyển từ
phương thức thủ công truyền thống sang mô hình “phục hồi thông minh” (Smart
Rehabilitation). Mô hình này cho phép đánh giá vận động chính xác dựa trên phân
tích dữ liệu cảm biến và hình ảnh, cá thể hóa phác đồ điều trị theo tiến triển
và đặc điểm của từng bệnh nhân, theo dõi, giám sát và can thiệp từ xa...
Một trường hợp điển hình: sau cơn đột quỵ, con trai ông Nguyễn
Ngọc Chuyên (khu Quang Trung 11, phường Uông Bí) gần như mất hoàn toàn khả năng
vận động nửa người bên phải. Tại Bệnh viện
Lão khoa – Phục hồi chức năng Quảng Ninh, bệnh nhân được can thiệp phục hồi bằng
hệ thống robot Erigo Pro.
Bệnh viện là một trong số ít đơn vị tại miền Bắc triển khai
robot hỗ trợ phục hồi ngay từ giai đoạn sớm cho người bệnh sau đột quỵ, chấn
thương tủy sống và suy giảm vận động. Bác sĩ Từ Khánh Linh, Khoa Vật lý trị liệu,
Bệnh viện Lão khoa – Phục hồi chức năng Quảng Ninh, cho biết robot Erigo Pro có
thể đồng thời thực hiện nhiều thủ thuật như tập đứng với bàn nghiêng, vận động
thụ động hai chi dưới và kích thích điện chức năng (FES).
“Thông qua hệ thống cảm biến và phần mềm điều khiển, robot
ghi nhận các thông số vận động, từ đó bác sĩ điều chỉnh cường độ tập phù hợp với
từng người bệnh. Nhờ vậy, quá trình phục hồi được theo dõi một cách khoa học,
chính xác và hiệu quả hơn,” bác sĩ Linh nói. Bệnh viện còn đưa vào sử dụng nhiều
thiết bị phục hồi chức năng hiện đại như máy điều trị giảm áp lực cột sống; máy tập đi với hệ
thống nâng đỡ một phần trọng lượng cơ thể…
Thực tế, một phẫu thuật thành công hay một triệu chứng đã được
điều trị chưa đồng nghĩa với việc người bệnh có thể sớm trở lại cuộc sống bình
thường. Ở khoảng chuyển tiếp ấy, phục hồi chức năng và vận động giữ vai trò
hoàn thiện hiệu quả điều trị và nâng cao chất lượng sống lâu dài. Tại Việt Nam,
nhu cầu phục hồi chức năng đang gia tăng nhanh trong bối cảnh dân số già hóa và
các bệnh mạn tính như đột quỵ, thoái hóa khớp, bệnh tim mạch hay bệnh phổi tắc
nghẽn mạn tính ngày càng phổ biến.
Theo PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Trưởng khoa Kỹ thuật Phục hồi chức
năng - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tại nước ta nhân lực chuyên ngành hiện
chỉ khoảng 0,25 người trên 10.000 dân, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới khuyến
cáo từ 0,5 đến 1 người. "Có thể nói là chúng ta mới đáp ứng được khoảng 40
đến 50% nhu cầu", ông Vĩnh nhận định.
Khoảng trống hiện nay không chỉ nằm ở số lượng mà còn ở chất lượng và mô hình tổ
chức. Theo ông Vĩnh, phục hồi chức năng đôi khi vẫn bị xem là khâu hỗ
trợ thay vì một phần thiết yếu trong kế hoạch điều trị, và đây là điểm cần thay
đổi ngay từ đào tạo. Thực tế, kích thích vận động là một trong những kích thích
quan trọng, đảm bảo sự phát sinh, phát triển, tồn tại của cơ thể. Nó có ảnh hưởng
đến mọi cơ quan, bộ phận, quá trình sinh học trong cơ thể.
Cuối tháng 3 vừa qua, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Đại học
Trung y Dược Phúc Kiến (Trung Quốc). Tại buổi làm việc, các ý kiến trao đổi từ các chuyên khoa Thần kinh, Cơ xương
khớp, Phục hồi chức năng, Đột quỵ, Phẫu thuật thần kinh cho thấy nhu cầu lớn
trong việc tích hợp y học cổ truyền vào thực hành lâm sàng, đặc biệt trong điều
trị các bệnh lý thần kinh, đột quỵ, hậu phẫu và bệnh mạn tính.
Việc phối hợp
các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt với điều trị hiện đại được kỳ vọng
góp phần nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng, giảm biến chứng và cải thiện chất
lượng sống cho người bệnh.
Trước đó, tại Hội nghị tổng kết công tác phục hồi chức năng
năm 2025 do Bộ Y tế tổ chức, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nêu rõ: “Phục
hồi chức năng là lĩnh vực cần sự bền bỉ, cần đầu tư dài hạn và cần sự phối hợp
chặt chẽ giữa nhiều ngành, nhiều cấp. Nhưng đây cũng là lĩnh vực mà mỗi bước tiến,
dù không ồn ào, đều mang lại giá trị rất lớn cho người bệnh và cho xã hội”.
AI là “cánh tay đắc lực” trong quản trị dược bệnh viện
AI là "cánh tay đắc lực" trong quản trị dược bệnh viện

Mỗi ngày, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM có khoảng 4.000 - 5.000 lượt người đến khám và điều trị. Giữa guồng quay ấy, việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong từng quy trình, thao tác y tế là điều sống còn. Và AI đã trở thành "chìa khóa vàng" của bệnh viện này...
Collagen là một trong những loại thực phẩm bổ sung vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, chúng ta cần cân nhắc cách sử dụng collagen sao cho phù hợp với mục tiêu cá nhân...
Ghi nhận tại các bệnh viện nhi, trong năm 2025, tỉ lệ phát hiện EV71 rất thấp. Nhưng năm nay, trong hơn 30 mẫu xét nghiệm, có trên 20 mẫu dương tính với EV71. Điều này cho thấy mức độ lưu hành rộng rãi của virus trong cộng đồng…
Sự ra đời của hệ thống robot phẫu thuật đã mở ra một kỷ nguyên mới, nhờ hình ảnh 3D phóng đại, khả năng xoay gập của dụng cụ như cổ tay con người, khả năng thao tác chính xác ở những vùng hẹp nhất. Nhờ đó, ca mổ diễn ra nhẹ nhàng hơn, giảm biến chứng, rút ngắn thời gian hồi phục…
Dự báo, chỉ số già hóa của Việt Nam sẽ vượt 100 vào năm 2032 - thời điểm số người cao tuổi nhiều hơn số trẻ em. Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động hỗ trợ một người cao tuổi sẽ giảm từ hơn 7 người (năm 2023) xuống còn khoảng 2 người vào năm 2049…
