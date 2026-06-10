Mỗi tỉnh sẽ có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu
Thu Hằng
10/06/2026, 15:30
Bộ Y tế nêu định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030, nhằm bảo đảm mỗi vùng đều có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân...
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định phê duyệt
điều chỉnh quy hoạch mạng
lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BỆNH VIỆN CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT CAO
Đối tượng quy hoạch là các cơ sở y tế công lập liên vùng,
liên tỉnh và liên ngành thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức
năng; giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần; y tế dự
phòng, y tế công cộng; kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn các sản phẩm thuộc phạm
vi quản lý của Bộ Y tế; lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản.
Theo Bộ Y tế, việc quy hoạch nhằm phát
triển mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực cung ứng dịch vụ y tế có
chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm mỗi vùng đều có
ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh có ít nhất một
bệnh viện cấp chuyên sâu, phát triển các trung tâm chuyên khoa trong các bệnh
viện đa khoa.
Quy hoạch một số bệnh viện đảm nhận chức năng vùng theo cấu
trúc 6 vùng kinh tế - xã hội,
nhằm đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật thuộc cấp chuyên sâu đáp ứng
nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh, thực hiện hỗ trợ chuyên môn,
chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, liên tỉnh
và liên vùng.
Đầu tư phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện quốc gia, củng
cố hệ thống cấp cứu ngoại viện địa phương phù hợp với mạng lưới khám bệnh, chữa
bệnh. Phát triển một số bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại ngang tầm
các nước phát triển trong khu vực và quốc tế.
Quy hoạch cũng
tập trung sắp xếp và đầu tư phát triển các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur
và các viện chuyên ngành hiện có để hình thành các viện chuyên sâu thuộc lĩnh vực
phòng bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm
hiệu quả, tinh gọn.
Các
trung tâm kiểm nghiệm tuyến tỉnh cũng sẽ được đầu tư, nâng cao năng lực để đạt tiêu chuẩn thực
hành tốt phòng kiểm nghiệm/thí nghiệm (GLP), đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm
định, kiểm chuẩn về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, vaccine và sinh phẩm y tế, thiết
bị y tế và các sản phẩm khác thuộc Bộ Y tế quản lý trên địa bàn.
Phát triển các trung tâm nghiên cứu, các khu sản xuất tập
trung về dược, vaccine,
sinh phẩm và thiết bị y tế công nghệ cao nhằm tăng cường năng lực sản xuất
trong nước, gia tăng giá trị xuất khẩu. Xây dựng đơn vị quốc gia nghiên cứu
chuyển giao công nghệ về vaccine.
NÂNG CẤP 6 BỆNH VIỆN ĐẠT CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ
Bộ Y tế cũng định hướng phương án phát triển mạng
lưới cơ sở y tế đến năm 2030. Trong đó, với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh
và phục hồi chức năng, tiếp
tục đầu tư, nâng cấp 6 bệnh viện
gồm: Bạch Mai; Chợ Rẫy; Trung ương Huế; Hữu nghị Việt Đức; Trung ương Quân đội 108 và Quân y 175 là bệnh
viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, đạt được chứng nhận chất lượng cấp quốc tế
để trở thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước phát triển trong khu vực.
Đầu tư phát triển một số bệnh viện
đa khoa cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, đảm bảo mỗi vùng có ít nhất một bệnh
viện đa khoa đạt cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao.
Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Vùng Đồng bằng sông Hồng là Bệnh
viện Bạch Mai. Vùng Bắc Trung Bộ
là Bệnh viện Trung ương Huế. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên là Bệnh viện Đà
Nẵng; Bệnh viện Khánh Hòa. Vùng Đông Nam Bộ là Bệnh viện Chợ Rẫy. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Bệnh viện Trung ương Cần
Thơ.
Đầu tư xây mới, nâng cấp và phát
triển một số bệnh viện y học cổ truyền thành bệnh viện chuyên sâu về y học cổ
truyền tại khu vực phía Bắc và phía Nam.
Đồng thời, quy hoạch một số bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đảm nhận
chức năng vùng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế chuyên
sâu cho người dân tại từng vùng; có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn
kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng, đảm nhận vai trò ứng phó cấp vùng khi
có dịch bệnh, thảm họa (17 bệnh viện).
Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú
Thọ; Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.
Vùng Đồng bằng sông Hồng: Bệnh viện
Hữu nghị Việt Tiệp; Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Xanh Pôn; Bệnh viện đa khoa
Bắc Ninh số 1; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.
Vùng Bắc Trung Bộ: Bệnh viện Hữu
nghị đa khoa Nghệ An.
Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và
Tây Nguyên: Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa; Bệnh viện đa khoa
trung tâm tỉnh Gia Lai; Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.
Vùng Đông Nam Bộ: Bệnh viện Nhân
dân Gia Định; Bệnh viện Nhân dân 115, Thành phố Hồ Chí Minh.
Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bệnh
viện đa khoa Kiên Giang; Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.
Quy hoạch một số bệnh viện chuyên
khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, đối với những vùng chưa có hoặc khó khả
thi trong việc phát triển bệnh viện chuyên khoa, ưu tiên phát triển các trung
tâm chuyên khoa trong bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.
Trong đó, chuyên khoa ung bướu (6 bệnh
viện), bao gồm các bệnh viện: Ung bướu Hà Nội; Ung bướu Nghệ An; Ung bướu
Đà Nẵng; Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh; Ung bướu Cần Thơ;
xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu Phú Thọ.
Chuyên khoa sản/sản nhi (10 bệnh
viện), gồm các bệnh viện: Sản Nhi Phú Thọ; Phụ sản Hà Nội; Phụ sản Hải
Phòng; Sản Nhi Nghệ An; Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Từ
Dũ; Nhi đồng 1; Nhi đồng 2; Phụ sản Cần Thơ; Nhi đồng Cần Thơ.
Chuyên khoa tim mạch (3 bệnh viện), gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội; Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Tim mạch Cần
Thơ.
Chuyên khoa y học cổ truyền (3 bệnh
viện), gồm các bệnh viện: Y học cổ truyền Nghệ An; Y học cổ truyền Đà Nẵng; Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên khoa phục hồi chức năng (5
bệnh viện), gồm các bệnh viện: Phục hồi chức năng Hương Sen Tuyên Quang; Phục
hồi chức năng Hà Nội; Phục hồi chức năng Hà Tĩnh; Phục hồi
chức năng Lâm Đồng; Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp
Thành phố Hồ Chí Minh.
Chuyên khoa truyền nhiễm - nhiệt đới (2 bệnh viện): Bệnh
viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh…
Theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Y tế đặt mục tiêu đến năm 2030, đảm bảo đạt 38 giường bệnh
trên 10.000 dân; 19 bác sĩ trên 10.000 dân; 4,0 dược sĩ trên 10.000 dân; 33 điều
dưỡng trên 10.000 dân.
Đến năm 2050, hình thành một số cơ sở y tế hiện đại
ngang tầm quốc tế. Đầu tư xây dựng 2 khu phức hợp y tế chuyên sâu miền Bắc tại
Bắc Ninh và miền Nam tại Tây Ninh. Phấn đấu đến năm 2050, đạt 45 giường bệnh trên 10.000 dân, 35
bác sĩ trên 10.000 dân, 4,5 dược sĩ trên 10.000 dân, 90 điều dưỡng trên 10.000
dân.
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