Mỗi tỉnh sẽ có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu

Bộ Y tế nêu định hướng phát triển mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030, nhằm bảo đảm mỗi vùng đều có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân...

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

PHÁT TRIỂN MỘT SỐ BỆNH VIỆN CHUYÊN SÂU KỸ THUẬT CAO

Đối tượng quy hoạch là các cơ sở y tế công lập liên vùng, liên tỉnh và liên ngành thuộc lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần; y tế dự phòng, y tế công cộng; kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế; lĩnh vực dân số - sức khỏe sinh sản.

Theo Bộ Y tế, việc quy hoạch nhằm phát triển mạng lưới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ năng lực cung ứng dịch vụ y tế có chất lượng, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Bảo đảm mỗi vùng đều có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao; mỗi tỉnh có ít nhất một bệnh viện cấp chuyên sâu, phát triển các trung tâm chuyên khoa trong các bệnh viện đa khoa.

Quy hoạch một số bệnh viện đảm nhận chức năng vùng theo cấu trúc 6 vùng kinh tế - xã hội, nhằm đảm bảo khả năng cung cấp các dịch vụ kỹ thuật thuộc cấp chuyên sâu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân các tỉnh, thực hiện hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, liên tỉnh và liên vùng.

Đầu tư phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện quốc gia, củng cố hệ thống cấp cứu ngoại viện địa phương phù hợp với mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh. Phát triển một số bệnh viện chuyên sâu kỹ thuật cao, hiện đại ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và quốc tế.

Quy hoạch cũng tập trung sắp xếp và đầu tư phát triển các viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các viện chuyên ngành hiện có để hình thành các viện chuyên sâu thuộc lĩnh vực phòng bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm hiệu quả, tinh gọn.

Các trung tâm kiểm nghiệm tuyến tỉnh cũng sẽ được đầu tư, nâng cao năng lực để đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm/thí nghiệm (GLP), đáp ứng yêu cầu kiểm nghiệm, kiểm định, kiểm chuẩn về thuốc, nguyên liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, vaccine và sinh phẩm y tế, thiết bị y tế và các sản phẩm khác thuộc Bộ Y tế quản lý trên địa bàn.

Phát triển các trung tâm nghiên cứu, các khu sản xuất tập trung về dược, vaccine, sinh phẩm và thiết bị y tế công nghệ cao nhằm tăng cường năng lực sản xuất trong nước, gia tăng giá trị xuất khẩu. Xây dựng đơn vị quốc gia nghiên cứu chuyển giao công nghệ về vaccine.

NÂNG CẤP 6 BỆNH VIỆN ĐẠT CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

Bộ Y tế cũng định hướng phương án phát triển mạng lưới cơ sở y tế đến năm 2030. Trong đó, với lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, tiếp tục đầu tư, nâng cấp 6 bệnh viện gồm: Bạch Mai; Chợ Rẫy; Trung ương Huế; Hữu nghị Việt Đức; Trung ương Quân đội 108 và Quân y 175 là bệnh viện cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, đạt được chứng nhận chất lượng cấp quốc tế để trở thành bệnh viện hiện đại ngang tầm một số nước phát triển trong khu vực.

Phát triển mạng lưới cơ sở y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ảnh: Tuấn Dũng.

Đầu tư phát triển một số bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao, đảm bảo mỗi vùng có ít nhất một bệnh viện đa khoa đạt cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao.

Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Vùng Đồng bằng sông Hồng là Bệnh viện Bạch Mai. Vùng Bắc Trung Bộ là Bệnh viện Trung ương Huế. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên là Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện Khánh Hòa. Vùng Đông Nam Bộ là Bệnh viện Chợ Rẫy. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Bệnh viện Trung ương Cần Thơ.

Đầu tư xây mới, nâng cấp và phát triển một số bệnh viện y học cổ truyền thành bệnh viện chuyên sâu về y học cổ truyền tại khu vực phía Bắc và phía Nam.

Đồng thời, quy hoạch một số bệnh viện đa khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế chuyên sâu cho người dân tại từng vùng; có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong vùng, đảm nhận vai trò ứng phó cấp vùng khi có dịch bệnh, thảm họa (17 bệnh viện).

Cụ thể, vùng Trung du và miền núi phía Bắc: Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ; Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai; Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Vùng Đồng bằng sông Hồng: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp; Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Xanh Pôn; Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 1; Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí.

Vùng Bắc Trung Bộ: Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bệnh viện Đà Nẵng; Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa; Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai; Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Vùng Đông Nam Bộ: Bệnh viện Nhân dân Gia Định; Bệnh viện Nhân dân 115, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long: Bệnh viện đa khoa Kiên Giang; Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Quy hoạch một số bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh đảm nhận chức năng vùng, đối với những vùng chưa có hoặc khó khả thi trong việc phát triển bệnh viện chuyên khoa, ưu tiên phát triển các trung tâm chuyên khoa trong bệnh viện đa khoa cấp tỉnh.

Trong đó, chuyên khoa ung bướu (6 bệnh viện), bao gồm các bệnh viện: Ung bướu Hà Nội; Ung bướu Nghệ An; Ung bướu Đà Nẵng; Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh; Ung bướu Cần Thơ; xây dựng mới Bệnh viện Ung bướu Phú Thọ.

Chuyên khoa sản/sản nhi (10 bệnh viện), gồm các bệnh viện: Sản Nhi Phú Thọ; Phụ sản Hà Nội; Phụ sản Hải Phòng; Sản Nhi Nghệ An; Phụ sản - Nhi Đà Nẵng; Từ Dũ; Nhi đồng 1; Nhi đồng 2; Phụ sản Cần Thơ; Nhi đồng Cần Thơ.

Chuyên khoa tim mạch (3 bệnh viện), gồm: Bệnh viện Tim Hà Nội; Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh; Bệnh viện Tim mạch Cần Thơ.

Chuyên khoa y học cổ truyền (3 bệnh viện), gồm các bệnh viện: Y học cổ truyền Nghệ An; Y học cổ truyền Đà Nẵng; Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên khoa phục hồi chức năng (5 bệnh viện), gồm các bệnh viện: Phục hồi chức năng Hương Sen Tuyên Quang; Phục hồi chức năng Hà Nội; Phục hồi chức năng Hà Tĩnh; Phục hồi chức năng Lâm Đồng; Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

Chuyên khoa truyền nhiễm - nhiệt đới (2 bệnh viện): Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa; Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh…