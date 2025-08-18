Nguồn lực cho các mục tiêu xanh

Phát triển thị trường carbon là một yêu cầu cấp bách. Đây cũng là cơ hội quan trọng để huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho quá trình chuyển đổi xanh...
Tại Hội
nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi
khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ đã cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (Net
Zero) vào năm 2050.
Ngay sau
COP26, Thủ tướng đã ban hành Đề án thực hiện các cam kết nêu trên. Đề án này tập
trung vào 5 nhóm giải pháp chính nhằm đạt mục tiêu Net Zero trong đó có định giá carbon và phát triển
thị trường carbon.
Theo các chuyên gia, thị trường
carbon là một trong các giải pháp quan trọng giúp Việt Nam thực hiện cam kết phát
thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Hiện đã
có 80 quốc gia áp dụng cơ chế này, chủ yếu thông qua thuế carbon và thị trường
carbon. Tại châu
Âu, hệ thống thị trường carbon được triển khai từ năm 2005 và đã giúp giảm khoảng
37% lượng phát thải toàn khu vực này. Hay như Singapore, việc đánh thuế carbon
cũng là một biện pháp hiệu quả để kiểm soát phát thải. Trung Quốc và nhiều quốc
gia khác hiện cũng đang tích cực phát triển thị trường carbon.
Ở Việt
Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển thị trường carbon vào
ngày 24/1/2025. Theo đó, từ nay đến năm 2028, Việt Nam sẽ triển khai vận hành
thử nghiệm và đến năm 2029 sẽ vận hành chính thức, đồng thời kết nối với thị
trường carbon thế giới.
Hiện nay,
các bộ, ngành đang khẩn trương xây dựng hành lang pháp lý nhằm phấn đấu vận
hành thử nghiệm thị trường carbon vào cuối năm 2025. Bộ Tài
chính hiện đã trình Thủ tướng xem xét phê duyệt Nghị định về Sàn giao dịch
carbon. Bộ Nông
nghiệp và Môi trường đang xây dựng Nghị định về trao đổi quốc tế kết quả giảm
phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.
Theo kế
hoạch, toàn bộ hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật cần thiết sẽ được hoàn thiện
trong năm nay để thị trường carbon có thể vận hành thử nghiệm vào cuối năm
2025.
Trong cam
kết thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), Việt Nam dự kiến phát
thải hơn 900 triệu tấn khí nhà kính theo kịch bản phát triển thông thường. Tại
NDC cập nhật năm 2022, Việt Nam cam kết giảm 15,8% lượng phát thải. Trong trường
hợp nhận được hỗ trợ của quốc tế, Việt Nam có thể nâng mức giảm lên 43,5%,
tương đương còn 45 triệu tấn CO2.
Điều đó
cho thấy muốn thực hiện được NDC thì không thể thiếu các giải pháp tài chính cụ
thể. Nếu không huy động được các nguồn lực này, cam kết sẽ khó thành hiện thực.
Vì vậy, theo chuyên gia, thị trường carbon được xem là một trong những giải
pháp quan trọng để Việt Nam thực hiện cam kết NDC.
Một số
chuyên gia coi tín chỉ carbon đang dần trở thành một loại tiền tệ. Việc tham gia vào các cơ chế hợp tác quốc tế
về thị trường carbon theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris là yếu tố then chốt để Việt
Nam đạt được các mục tiêu giảm phát thải quốc gia và huy động nguồn lực.
Theo
chuyên gia, có hai hướng tiếp cận chính thị trường carbon là thuế carbon và thị
trường carbon, gồm cả thị trường tuân thủ và thị trường bù trừ. Trong các lĩnh
vực phát thải lớn, thị trường carbon sẽ đóng vai trò then chốt để giúp đạt được
mục tiêu giảm phát thải.
Điểm đáng
chú ý trong NDC đó là mỗi lĩnh vực đều có ước tính chi phí cụ thể, kịch bản hỗ
trợ tài chính và kết quả tương ứng nếu có nguồn lực quốc tế. Tuy nhiên, việc
huy động tài chính xanh từ bên ngoài vẫn là một thách thức, do năng lực nội tại
về nhân lực, công nghệ xanh và hấp thụ dòng vốn còn hạn chế. Bên cạnh
đó, là sự chênh lệch giữa chi phí giảm phát thải và giá tín chỉ carbon.
Vì thế,
khi tham gia thị trường carbon, cần tính toán kỹ về cơ hội, chi phí và lợi ích,
vừa tận dụng được nguồn tài chính khí hậu, vừa thúc đẩy chuyển đổi công nghệ và
giảm phát thải đồng thời huy động nguồn lực cho quốc gia, doanh nghiệp. Chuyên
gia cho rằng nếu biết cách khai thác các cơ hội từ tín chỉ carbon, tận dụng sự
kết nối giữa thị trường bù trừ và thị trường tuân thủ, giữa thị trường trong nước
và thị trường quốc tế theo Điều 6 của Thỏa thuận Paris, thì cơ hội tài chính
mang lại cho doanh nghiệp có thể tăng gấp 20-30 lần so với giá bán tín chỉ
thông thường...
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/8/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Lồng ghép biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh
Tăng cường năng lực thể chế trong bảo vệ môi trường, nâng cao khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu, phục vụ định hướng phát triển xanh cho các đô thị loại II...
Nguồn lực cho các mục tiêu xanh
Phát triển thị trường carbon là một yêu cầu cấp bách. Đây cũng là cơ hội quan trọng để huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho quá trình chuyển đổi xanh...
Tảo biển có thể là chất liệu thời trang kiểu mới
Các bãi biển ở Mỹ Latinh đang tràn ngập một loài tảo biển xâm lấn có tên là sargassum, và biến đổi khí hậu chỉ khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Một làn sóng các nhà sáng tạo trong ngành thời trang cho rằng họ có thể giải quyết vấn đề này…
Nhiều cộng đồng vùng biên Nghệ An được hưởng lợi từ chi trả giảm phát thải
Chính sách chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) là một công cụ tài chính bền vững mà lợi ích kinh tế được gắn kết trực tiếp với mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn rừng và phát triển sinh kế cho người dân vùng núi...
Ba loại dự án cấp thiết được tạm sử dụng rừng để thi công
Việc sửa đổi bổ sung quy định về tạm sử dụng rừng nhằm đảm bảo tiến độ xây dựng các dự được Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, các dự án phục vụ quốc phòng an ninh, dự án khẩn cấp; dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Đặc biệt đảm bảo tiến độ 2 dự án đường sắt quan trọng quốc gia (đường sắt tốc độ cao trục Bắc- Nam và tuyến đường sắt Lào Cai- Hà Nội- Hải Phòng)…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: