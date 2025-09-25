Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Nguyên nhân giá đất hiếm thế giới tăng vọt

Ngọc Trang

25/09/2025, 13:13

Giá neodymium-praseodymium - nguyên tố đất hiếm quan trọng được dùng để sản xuất nam chất đất hiếm sử dụng trong sản xuất xe điện – hiện ở mức cao nhất kể từ năm 2023…

Mountain Pass - mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động thương mại tại Mỹ - Ảnh: Reuters
Mountain Pass - mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động thương mại tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Giá kim loại đất hiếm thế giới đang trên đà tăng mạnh trong bối cảnh Trung Quốc siết hạn chế sản xuất và xuất khẩu cũng như Mỹ tăng cường tích trữ mặt hàng này do căng thẳng thương mại.

Theo dữ liệu từ công ty Argus Media của Anh, ngày 18/9 tại châu Âu, dysprosium có giá 840 USD/kg, cao gấp ba lần so với thời điểm trước khi Trung Quốc bắt đầu siết chặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm hồi tháng 4. Dysprosium là nguyên tố đất hiếm được dùng phổ biến trong xe điện, tua-bin gió cũng như lò phản ứng hạt nhân.

Giá terbium, một nguyên tố đất hiếm khác cũng nằm trong diện bị siết xuất khẩu của Bắc Kinh, cũng tăng vọt lên mức 3.600 USD/kg tại châu Âu ngày 18/9, một mức kỷ lục mới. Đây là một loại đất hiếm quan trọng với lĩnh vực năng lượng và quốc phòng.

Giá các loại đất hiếm nhẹ không nằm trong danh mục hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc, như neodymium và praseodymium, cũng tăng mạnh. Neodymium-praseodymium (NdPr) hiện đang giao dịch ở mức cao nhất kể từ năm 2023.

NdPr hỗn hợp của neodymium và praseodymium, được sử dụng làm nam châm vĩnh cửu trong động cơ ô tô điện và tua-bin gió. So với các kim loại đất hiếm trung bình và nặng, NdPr được dùng phổ biến hơn nhiều trong các loại nam châm vĩnh cửu. Giá của kim loại này tăng lên có thể làm tăng chi phí của nhiều ngành công nghiệp.

Theo Argus Media, vào cuối tháng 8, giá NdPr tại Trung Quốc tăng lên 90.850 USD/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 3/2023. Neodymium ở dạng kim loại nguyên chất vẫn đang được giao dịch quanh mức giá cao nhất trong khoảng hai năm rưỡi và tăng gần 50% kể từ đầu tháng 6.

Giá đất hiếm nhẹ tăng trong bối cảnh Mỹ đang cố gắng tích trữ và giữ chặt nguồn cung trong nước. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ sản lượng đất hiếm trung bình và nặng nhưng Mỹ chiếm tỷ trọng lớn hơn về đất hiếm nhẹ.

MP Materials, công ty đất hiếm hàng đầu tại Mỹ và khu vực Tây bán cầu, hiện đang khai thá các nguyên tố đất hiếm nhẹ như NdPr từ Mountain Pass - mỏ đất hiếm duy nhất đang hoạt động thương mại tại Mỹ - nằm ở bang California. Hồi tháng 4, MP Materials thông báo đã dừng xuất khẩu tinh quặng đất hiếm sang Trung Quốc để phản ứng với “thuế quan trả đũa và biện pháp hạn chế xuất khẩu của Bắc Kinh”.

Chia sẻ với tờ báo Nikkei Asia vào đầu tháng này, MP Materials cho biết công ty sẽ không xuất khẩu sang Trung Quốc nữa.

Vào tháng 7, MP Materials ký thỏa thuận hợp tác với Bộ Quốc phòng Mỹ, theo đó Lầu Năm Góc sẽ mua NdPr của MP Materials với giá 110 USD/kg, gần gấp đôi so với giá thị trường thời điểm đó và đảm bảo mức giá tối thiểu này trong 10 năm.

Theo ông Ephrem Ravi, giám đốc toàn cầu phụ trách kim loại và khai khoáng của công ty Citigroup, đây là một động thái hiếm có bởi Chính phủ Mỹ ít khi đảm bảo mức giá tối thiểu trong các hợp đồng mua hàng của mình.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Mỹ chiếm khoảng 12% sản lượng đất hiếm toàn cầu năm 2024.

Trong một thỏa thuận với Mỹ vào tháng 6, Bắc Kinh cam kết nới lỏng một số hạn chế xuất khẩu và sau đó xuất khẩu nam châm đất hiếm của nước này có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên, vào cuối tháng 7, nước này ban hành các quy định giới hạn tổng lượng đất hiếm khai thác và tinh chế trong nước.

Với năng lực tinh chế và chế biến đất hiếm kém phát triển hơn so với Trung Quốc, Mỹ xuất khẩu quặng và tinh quặng sang Trung Quốc và nhập khẩu sản phẩm đã được tinh chế và chế biến từ quốc gia châu Á này.

“Hạn chế về lượng đất hiếm được tinh chế tại Trung Quốc cũng là một nguyên nhân khiến giá đất hiếm tăng”, ông Li Xuelian, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Marubeni (Nhật Bản), nhận xét.

Tham vọng thúc đẩy sản lượng đất hiếm của Ấn Độ

16:50, 10/07/2025

Tham vọng thúc đẩy sản lượng đất hiếm của Ấn Độ

Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu để đổi lấy đất hiếm Trung Quốc

09:26, 04/07/2025

Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu để đổi lấy đất hiếm Trung Quốc

Ấn Độ muốn đẩy mạnh khai thác, chế biến đất hiếm

11:42, 16/06/2025

Ấn Độ muốn đẩy mạnh khai thác, chế biến đất hiếm

Từ khóa:

đất hiếm đất hiếm Trung Quốc giá đất hiếm Mỹ

Đọc thêm

Italy cân nhắc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở 67 dù lo khủng hoảng lương hưu

Italy cân nhắc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở 67 dù lo khủng hoảng lương hưu

Italy đang đối mặt với một tình huống khó khăn trong việc quản lý hệ thống lương hưu của của nước này, khi Chính phủ cân nhắc việc đóng băng tuổi nghỉ hưu ở mức 67 tuổi nhưng đồng thời cũng lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc khủng hoảng lương hưu...

Ông Trump chuẩn bị đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế

Ông Trump chuẩn bị đánh thuế quan với robot, máy móc công nghiệp và thiết bị y tế

Cuộc điều tra với các mặt hàng này được tiến hành theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974...

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Vì sao chứng khoán Nhật Bản liên tục lập kỷ lục?

Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua một giai đoạn bùng nổ, với hai chỉ số chính là Nikkei 225 và Topix liên tục lập kỷ lục mới...

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang thỏa luận một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ hỗ trợ Argentina và có thể mua trái phiếu bằng đồng USD của chính phủ nước này...

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Công ty stablecoin Tether có thể được định giá 500 tỷ USD

Đây là một con số ấn tượng, đưa Tether vào danh sách những công ty tư nhân có giá trị cao nhất thế giới, bên cạnh những cái tên như SpaceX và OpenAI...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc chưa thể về đích trong tháng 9/2025

Dân sinh

2

Bệnh viện tăng tốc triển khai bệnh án điện tử

Sức khỏe

3

Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất giá đỗ tại Hà Tĩnh

Dân sinh

4

Dự kiến số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã

Dân sinh

5

Mỹ thảo luận về gói cứu trợ 20 tỷ USD cho Argentina

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy